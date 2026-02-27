Pedro Almodóvar no asistirá a los Premios Goya en Barcelona: los motivos de su ausencia

Pedro Almodóvar (76 años), uno de los cineastas más reconocidos de España, no estará presente en la gala de los Premios Goya 2026, que se celebrará este inminente sábado, 28 de febrero, en Barcelona.

EL ESPAÑOL ha podido conocer la noticia en exclusiva tras hablar con el entorno cercano del director de Volver. De esta manera, se confirma la ausencia de uno de los grandes protagonistas del cine español en la noche más importante de la industria.

La ausencia de Almodóvar supone un cambio significativo en la gala, que este año contará con novedades en su formato y programación, y pone de relieve la apretada agenda del cineasta, centrado en sus proyectos cinematográficos más recientes.

Pedro Almodóvar la última vez que estuvo en los Premios Goya. Gtres

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el director de cine no estará en Barcelona durante la gran fiesta del cine español. "No tiene nada nominado", deslizan a este medio.

Eso sí, huelga decir que Sirat, una de las películas que parte como favorita para alzarse con el título de Mejor Película, está producida por El Deseo, la productora encabezada por Almodóvar.

En ese caso, acudirá algún miembro del equipo directivo de la productora, aunque no hay confirmación oficial sobre quién acompañará a Oliver Laxe (43).

Este medio ha podido conocer que uno de los motivos de la ausencia de Pedro es que en dos semanas tiene previsto el estreno de su nueva película, Amarga Navidad, protagonizada por Milena Smit (29) y Bárbara Lennie (41), y se encuentra inmerso en la promoción de la misma en Madrid.

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz en los Premios Goya de Valladolid. Gtres

Cabe destacar que la ausencia de Almodóvar no significa que no haya sido invitado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Por lo general, la invitación al director siempre llega, y después es él y su equipo quienes deciden si acudirán a la gala. En esta ocasión, ha declinado la invitación por motivos laborales.

Aún se desconoce oficialmente si la ausencia de Almodóvar se extenderá a Penélope Cruz (51) y Javier Bardem (56). Sin embargo, siguiendo el mismo criterio, podrían no acudir, ya que no tienen ningún proyecto nominado.

De ser así, nos encontraríamos ante unos Premios Goya con menor presencia internacional del cine español, una situación que solo se ha visto anteriormente con excepciones como J.A. Bayona (50), Rossy de Palma (61) o la actriz internacional Susan Sarandon (79), galardonada con el Goya Internacional.