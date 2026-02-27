Ya es oficial: Javier Bardem estará en los Oscar mientras que no se confirma su presencia en los Premios Goya

El actor español Javier Bardem (56 años) será uno de los presentadores de la 98ª edición de los Oscar, según anunció la Academia el pasado jueves, 26 de febrero.

La noticia ha sorprendido y alegrado a los fans del cine español, que ven cómo uno de sus actores más internacionales vuelve a brillar en la gala más importante de Hollywood.

No es la primera vez que la familia Bardem-Cruz pisa la alfombra roja de los Oscar como presentadores. El pasado año, Penélope Cruz (51), esposa de Bardem, participó en la ceremonia, y su papel fue muy comentado por los medios internacionales.

Ahora, será Javier quien tome el relevo y represente a España en una de las noches más mediáticas del cine mundial.

La ceremonia se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con transmisión en directo por la cadena ABC y la plataforma de streaming Hulu.

The second slate of presenters for the 2026 Oscars has been revealed. pic.twitter.com/opnIrwt7nj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 26, 2026

Bardem compartirá escenario con otros nombres internacionales como Chris Evans (44), Demi Moore (63), Kumail Nanjiani (47), Maya Rudolph (53) y Chase Infiniti (25), quienes también presentarán algunos de los premios.

Aunque no tiene ninguna película nominada, la Academia ha querido reconocer su trayectoria y consolidarlo como uno de los grandes referentes del cine español en el panorama internacional.

Curiosamente, mientras Bardem se prepara para subir al escenario de Hollywood, su presencia en los Premios Goya 2026 sigue siendo una incógnita. El actor aún no ha confirmado si acudirá a la ceremonia, que se celebra antes de los Oscar y que reúne a lo mejor del cine español.

Fuentes cercanas a la organización han asegurado a EL ESPAÑOL que, aunque Bardem no tiene proyectos nominados, tampoco se espera que asista para brindar su apoyo a la industria local.

Penélope Cruz (50) junto a Javier Bardem.

Este año, además, los Goya contarán con otra ausencia notable: Pedro Almodóvar, cuya trayectoria ha sido siempre estrechamente vinculada a los grandes momentos del cine español, tampoco estará presente, según ha podido confirmar este medio.

Esta combinación de ausencias y presencias internacionales deja un panorama curioso: España se ve representada con fuerza en Hollywood, pero algunas de sus grandes figuras brillan por su ausencia en casa.

La participación de Javier Bardem como presentador de los Oscar 2026 es, sin duda, un nuevo hito en su carrera y un guiño al cine español en el mundo.

Su nombre en la lista de presentadores refuerza el reconocimiento internacional de nuestra industria y recuerda que, aunque no haya nominaciones este año, los talentos españoles siguen dejando huella en la alfombra roja más importante del planeta.