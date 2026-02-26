Silvia Abril, actriz, 54 años: "Me levanto, no como carbohidratos y entreno varios días a la semana por mi osteoporosis"

Silvia Abril (54 años) se ha consolidado con el paso de los años como uno de los rostros más destacados de la televisión española.

A sus 54 años, la actriz y humorista mantiene una rutina activa, basada en el cuidado personal y en una dieta saludable.

Es más, a lo largo de su trayectoria profesional, la mujer de Andreu Buenafuente (61) se ha sincerado abiertamente sobre ello en varias entrevistas con los medios de comunicación.

Silvia Abril, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Actualmente vivimos en una rutina diaria cada vez a mayor velocidad y con ritmos bastante locos, pero por eso resulta muy importante intentar establecer rutinas horarias, siempre que sea posible", confesó Silvia en una entrevista para La Razón.

La humorista dejó claro haber probado varias dietas, aunque siempre han sido asesoradas por profesionales. "Los frutos secos, los frutos rojos y el aguacate son esenciales en mi día a día. Suelo llevarlos siempre en mi bolso".

De esta forma, Silvia Abril dejó claro que, según se levanta, no come carbohidratos. El deporte, en esta línea, se ha convertido en un refugio para ella.

"El deporte se ha convertido en uno de mis hobbies. Me exige mucho, pero luego lo agradezco al sentirme en forma y muy bien conmigo misma. Pienso que una de las claves de sentirse bien pasa por el equilibrio entre alimentación y deporte y ambas tienen que ir de la mano", apostilló Abril en su charla con La Razón.

Andreu Buenafuente y Silvia Abril Instagram

En otra entrevista, en esta ocasión para la revista ELLE, también relató su amor por el deporte, revelando que entrena varios días a la semana.

En la misma línea, incidió en la importancia de cuidarse, de hacer deporte, "más aún cuando la edad empieza a favorecer que la osteoporosis dé la cara".

"Es importante hacer entrenamiento de fuerza, también para prevenir lesiones y tener tanto una estructura ósea como muscular que resista todo el peso de nuestro cuerpo. Que esté fuerte, que esté sano y que la mente se despeje", relató Abril en ELLE.

La dieta de Silvia Abril

Silvia Abril sigue una dieta cetogénica personalizada, asesorada por expertos como Xevi Verdaguer y Arantxa Areta, que prioriza el 90% de grasas saludables para mantener energía mental y física sin hidratos pesados.

Esta dieta elimina cereales, arroz y pasta tradicional (sustituidos por versiones de garbanzos o lentejas), y se basa en aguacate, frutos secos, semillas, huevos diarios, carne y pescado de calidad.

Dieta cetogénica.

Incluye comidas calientes como croquetas de mijo, sopas miso con probióticos, ayunos intermitentes adaptados (ella cena ligero a las 5-6 pm) y snacks como yogur Activia para microbiota.

Le ayudó a quedarse embarazada tras años intentándolo, perdiendo peso sin esfuerzo y ganando claridad cerebral al evitar picos de insulina.