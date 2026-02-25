Eugenia Silva y Alfonso de Borbón se separan tras 13 años juntos y 2 hijos en común: él ha abandonado la casa familiar

A sus 50 años recién cumplidos (los hizo el pasado 13 de enero), Eugenia Silva afronta una nueva etapa. La modelo y su pareja, Alfonso de Borbón Yordi (81), se han separado.

La crisis en la pareja venía desde hace tiempo y ha sido ahora cuando la maniquí y el aristócrata "han decidido organizar sus vidas por separado", desliza la revista ¡HOLA!, que ha adelantado la noticia de la ruptura.

Según la revista, el empresario abandonó el hogar familiar hace dos semanas. Se ha instalado en otra vivienda, aunque cercana, en pleno proceso de reflexión sobre su futuro sentimental.

Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, con sus hijos, en Madrid, el pasado 25 de enero. GTRES

Su última imagen juntos

La noticia de la ruptura no deja de causar sorpresa, teniendo en cuenta que hace tan sólo unas semanas, la pareja fue fotografiada en Madrid.

Acompañados de sus dos hijos, Alfonso (11) y Jerónimo (9), Eugenia y Alfonso fueron inmortalizados mientras disfrutaban de un tranquilo paseo por el centro de la capital.

Nada hacía presagiar entonces que estaban a punto de tomar un paso tan drástico como la separación. Tal y como destaca la citada publicación, Eugenia Silva y Alfonso de Borbón han optado por "tomarse un tiempo de reflexión y distanciamiento".

Su primera crisis, en 2009

Lo cierto es que esta no es la primera crisis que atraviesa la pareja. A lo largo de su idilio han afrontado otras situaciones adversas. La primera crisis de la que se tiene conocimiento se remonta a casi 17 años atrás, en los inicios de su historia de amor.

Rompieron su relación inicial en 2009, apenas dos años después de comenzar su romance, en el año 2007. En aquel momento, las dificultades vinieron dadas por la distancia. Ella vivía en Nueva York y él, en España.

Cuatro años después de aquella ruptura, en 2013, se produjo la reconciliación. Ambos retomaron el affaire y se hicieron inseparables. Poco después se animaron a formar una familia. En 2014 dieron la bienvenida a su primogénito; en 2017 llegó al mundo su segundo hijo.

La portada de la revista '¡HOLA!'.

Los problemas de salud de Eugenia Silva

Cabe recordar que los últimos meses no han sido especialmente fáciles para Eugenia Silva. Recientemente, un problema de salud relacionado con una artrosis severa de cadera, que la llevó a pasar por quirófano para que le colocaran una prótesis de titanio.

Fue otoño de 2025 cuando la modelo comunicó que había tenido que ser operada. "Hace unos días me operaron por unas lesiones debidas a una artrosis severa en la cadera. Me han puesto una prótesis de titanio. Era necesario. El dolor ya no me permitía seguir con mi ritmo habitual. Este mes de septiembre ha sido especialmente retador", explicó en un mensaje que compartió desde el hospital.

Durante su ingreso en la clínica Cemtro, en Madrid, confesó también lo que suponía para ella tener que afrontar esta dolencia. "No es fácil asumir algo así, sobre todo cuando tu carrera está tan ligada a la imagen, al movimiento, al cuerpo en acción", decía. "O porque muchas veces asociamos este tipo de intervenciones a etapas más avanzadas de la vida".

"Tengo osteopenia"

En una entrevista posterior, la modelo desveló que, además de la artrosis, los médicos le han diagnosticado osteopenia y una gran fragilidad ósea.

"Tengo los huesos muy finos y además osteopenia, por eso mis huesos sufren más de lo habitual y con el tiempo se han ido desgastando, lo que ha provocado la artrosis", detalló.

Su nueva realidad la ha obligado a replantearse el ritmo de trabajo, así como su participación en desfiles y viajes. Ahora su prioridad es la salud. Y reducir las marchas en lo que respecta a sus compromisos profesionales.

Eugenia y Alfonso, en una fotografía. Gtres

"La artrosis en la cadera había avanzado y el dolor ya me impedía llevar mi ritmo habitual. Por eso decidimos que era el momento de intervenir para mejorar mi calidad de vida", reconocía hace unos meses.

Incluso lanzaba una reflexión sobre el momento que atraviesa: "Aquí estoy. Cuidándome. Escuchándome. Y entendiendo que estar bien también es esto: parar".