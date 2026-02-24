Bad Gyal, cantante, 28 años: "No desayuno antes del gimnasio y me como 4 huevos después"

Bad Gyal (28 años) se ha preparado como nunca antes para uno de sus últimos lanzamientos este pasado verano.

La artista catalana ha querido dar un paso más en su exigencia física con motivo del videoclip de Da Me, un proyecto en el que no solo ha puesto voz y actitud, sino también disciplina, constancia y muchas horas de entrenamiento.

Ha sido a través de un directo en su perfil de Instagram donde la cantante ha compartido con sus seguidores algunos de los hábitos que han marcado esta etapa. Y, como ella misma ha reconocido, no ha sido un proceso sencillo.

"Me iba dos horas al gimnasio por la mañana, cogía la comida y me iba al ensayo de la tarde. El viernes ya no podía más", ha explicado con naturalidad, dejando entrever el nivel de autoexigencia al que se ha sometido.

La intérprete ha detallado que su rutina estaba especialmente enfocada en el tren inferior. "Trabajo mucho los cuádriceps y los isquiotibiales. Hago muchas sentadillas y zancadas", ha relatado.

Las piernas se han convertido así en el eje central de su preparación física, algo que encaja con la potencia escénica que caracteriza sus coreografías. No obstante, su entrenamiento ha sido completo y constante, combinando fuerza y resistencia para alcanzar el resultado deseado frente a la cámara.

Bad Gyal en los premios GQ Mens of the Year. Gtres

La alimentación ha jugado también un papel clave en este proceso. Bad Gyal ha confesado que no desayuna antes de ir al gimnasio, una decisión que forma parte de su estrategia personal.

"No desayuno antes de ir al gimnasio y me como cuatro huevos después", ha revelado, dejando claro que cuida con precisión lo que ingiere tras el entrenamiento. Los huevos, fuente habitual de proteínas, se han convertido en uno de los pilares de su recuperación muscular.

Aunque reconoce que siente debilidad por el pan y el queso, la artista ha señalado que intenta controlarse con estos alimentos, especialmente en periodos de preparación intensa.

La cantante ha desvelado que durante la planificación del rodaje le propusieron contar con "una doble" para determinadas escenas. Sin embargo, ella lo tuvo claro desde el principio: "Les dije que me dejaran hacerlo a mí". Una decisión que refleja no solo confianza en su trabajo físico, sino también el compromiso con cada detalle de su proyecto.

Con disciplina, esfuerzo y determinación, Bad Gyal ha demostrado que detrás de su imagen poderosa hay una planificación meticulosa y una ética de trabajo férrea.