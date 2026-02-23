Antonio Banderas, alto y claro sobre el uso de la IA en el cine: "Permitirá hacer películas sin pagar el caché de los actores"

Antonio Banderas en el estreno de 'El camino de los ingleses'.

Antonio Banderas (65 años) está inmerso en sus proyectos de teatro. Y aunque no pretende alejarse del séptimo arte, las tablas y la experiencia en directo son ahora su lugar seguro.

"Estoy muy apalancado en el teatro y probablemente por razones lógicas", aseguró el actor malagueño el pasado viernes, 20 de febrero, en el reestreno de El camino de los ingleses, su segunda película como realizador, en el cine Albéniz, a propósito de su 20 aniversario.

El motivo de Banderas tiene que ver con el auge de la Inteligencia Artificial (IA) en el séptimo arte. Una situación sobre la que se ha pronunciado rotundo, advirtiendo sobre el futuro del cine.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel en el reestreno de 'El camino de los ingleses'. Gtres

"Me han ofrecido una película en IA. Es decir, usan mi imagen y yo lo único que tendría que hacer es poner mi voz. No sé si eso va a cuajar o no, pero el cine está en un momento muy definitivo", aseguró el intérprete a Diario Sur.

"En el momento que los estudios descubran que la tecnología le va a permitir hacer películas sin tener que pagar los precios que los actores íbamos cobrando, esto se ha acabado", sentenció.

Antonio Banderas no cree que la IA acabará con el séptimo arte. Sin embargo, sí piensa que habrá cambios: "Se ha acabado un cine de determinada manera. Siempre habrá películas con gente de carne y hueso".

A día de hoy, eso sí, le ve más futuro a la experiencia en directo. "El refugio que yo he encontrado en el teatro tiene una razón de ser. El teatro va a vencer eso porque quedará siempre como un arte que tiene 3.000 años y que va a ser muy difícil vencerlo", reflexionó.

Antonio Banderas en la presentación de 'Godspell'. Gtres

"Pasará, pasará. Habrá robots que no sabremos distinguir si son personas humanas. De hecho, mientras más vayan avanzando en las tecnologías, más valor tendrá el arte en vivo. Es decir, las artes escénicas en general", concluyó el famoso actor.

Actualmente, Antonio Banderas está instalado en Madrid, impulsando su musical Godspell, el clásico de Broadway, que estrenó el pasado mes en el Gran Teatro Pavón.

En la capital vive en un lujoso ático que compró hace un año y medio en la Milla de Oro, a pocos minutos del teatro, con el fin de compaginar con mayor facilidad su vida profesional y personal.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Banderas comienza la jornada revisando notas de la función del día anterior o ajustando detalles de dirección, mientras que las tardes las pasa íntegras en el teatro con ensayos y funciones. Y, al terminar, no hay desplazamientos interminables.

Antonio Banderas paseando por Madrid. Raúl García EL ESPAÑOL

Es habitual ver al malagueño a primera hora haciendo deporte o simplemente caminando por los jardines de El Retiro, muy cercano a su hogar. También aprovecha los primeros momentos del día para hacer algunos recados.