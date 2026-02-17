Antonio Banderas, 65 años, sobre el cáncer de páncreas: "Llega la derrota de una de las enfermedades más mortales"

Antonio Banderas (65 años) ha vuelto a demostrar que su compromiso social va más allá de los focos y las alfombras rojas. El actor malagueño ha alzado la voz en sus redes sociales para mostrar su apoyo público al científico Mariano Barbacid (76) y a su proyecto de investigación contra el cáncer de páncreas, una de las enfermedades más agresivas y con peor pronóstico.

A través de su perfil de Instagram, Banderas no solo ha dedicado unas palabras de admiración al investigador, sino que ha anunciado que la Fundación Lágrimas y Favores, que él mismo preside, colaborará económicamente con la causa.

Lejos de limitarse a un mensaje protocolario, el protagonista de Dolor y gloria ha compartido una reflexión profunda y directa sobre el momento actual y la importancia de respaldar la ciencia.

"Mientras el mundo se revuelve en violencia, confusión, desencanto y estupidez, un hombre, Mariano Barbacid, y su equipo, trabajando con empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría, se van acercando en la derrota de una de las enfermedades más mortales: el cáncer de páncreas", ha escrito el intérprete.

Sus palabras no han pasado desapercibidas. En un contexto social y político marcado por la crispación, Banderas ha querido poner el foco en quienes, lejos del ruido, trabajan en silencio por avances que pueden cambiar vidas.

El actor subraya así la labor de Barbacid y su equipo, destacando no solo el objetivo científico, sino también los valores que, a su juicio, sostienen ese esfuerzo: empeño, fe, paciencia, constancia y sabiduría.

El cáncer de páncreas es, precisamente, uno de los tumores con menor tasa de supervivencia, en gran parte debido a su diagnóstico tardío y a la escasez de tratamientos efectivos en fases avanzadas.

De ahí la relevancia del proyecto liderado por el prestigioso oncólogo, una figura clave en la investigación oncológica en España y referente internacional en el estudio de los mecanismos moleculares del cáncer.

Con un mensaje claro y rotundo: "Hay que ayudar y lo vamos a hacer". Banderas ha anunciado además el compromiso tangible de su fundación. La Fundación Lágrimas y Favores, conocida por su apoyo a iniciativas solidarias vinculadas a la educación y la salud, "aportará su granito de arena", en palabras del actor.

No es la primera vez que Antonio Banderas se implica personalmente en causas sociales y sanitarias, pero en esta ocasión su respaldo adquiere un significado especial. Más allá de la aportación económica, su visibilidad pública sirve como altavoz para una investigación que necesita recursos y apoyo continuado.

Con este gesto, el malagueño vuelve a situar la solidaridad y la ciencia en el centro de la conversación, recordando que, incluso en tiempos convulsos, hay quienes trabajan para ofrecer esperanza.