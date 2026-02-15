Miguel Ángel Silvestre, 43 años, sobre su infancia: "Desarrollé miedo y cuando veía la violencia desde fuera explotaba"

Miguel Ángel Silvestre (43 años) se convirtió en uno de los hombres más populares del panorama actual de nuestro país, y todo gracias a Sin tetas no hay paraíso, una serie de Telecinco que protagonizó junto a Amaia Salamanca (39) y con la que se ganó el corazón de todos los televidentes.

Sin embargo, su presencia ante la cámara y su pasión por la interpretación pronto lo llevaron a formar parte de los repartos más importantes de la televisión. Su paso por la serie 30 monedas de HBO Max, dirigida por Álex de la Iglesia (60), o Sky Rojo, producida por Netflix, lo han colocado en lo más alto del mundo audiovisual.

Pero uno de los grandes proyectos de Silvestre ha sido La Fiera, una película estrenada este viernes, 6 de febrero, donde comparte reparto con Miguel Bernardeau (29) y Carlos Cuevas (30). Antes de triunfar, el actor habló sobre su infancia y cómo la recuerda.

Miguel Ángel Silvestre, en el Festival de Málaga de 2025. Gtres

Fue en 2023, durante una de sus visitas a El Hormiguero, que el actor de Castellón recordó cómo fue su niñez, y no fue un camino de rosas. "Cuando era pequeño, a mí me hicieron bullying en el colegio", comenzó relatando Miguel Ángel ante la atenta mirada de Pablo Motos (60).

Al comenzar su relato, nadie daba crédito a lo que estaba contando, sobre todo porque se trata de un actor con una apariencia grande y musculosa, lo que hacía difícil de creer lo que contaba.

"Sueño que me pegan y no sé quién es porque me pegaron un grupo de niños, y eso me generó como un bloqueo frente a la violencia", continuó el protagonista de 30 monedas en el access de Antena 3.

Miguel Ángel Silvestre en 'El Hormiguero'. Gtres

Una de las declaraciones más duras llegó cuando habló de haber vivido situaciones de violencia y tener que sacar su carácter para defender a la víctima. "Una vez vi cómo un hombre que iba paseando un perro le pegó una patada, y yo le empujé. Minutos más tarde, mi amigo me dijo: 'Pero, ¿qué te pasa?'. Y yo le dije: 'Yo soy ese perro'", explicó.

El actor confesó que fue ahí cuando se dio cuenta de que la vida le tenía preparado algo diferente, porque no veía la violencia de la misma manera que los demás. "Desarrollé como un miedo, y cuando veía la violencia desde fuera explotaba porque me veía reflejado en eso", concluyó.

Este episodio marcó la vida del actor, que, después de muchos años, sigue recordándolo como uno de los momentos más complicados de su vida.