Raphael, arropado por su mujer, sus 3 hijos y 2 de sus 8 nietos al recibir un homenaje: "Hay que estar siempre con la familia"

Raphael, arropado por su familia al recibir un homenaje en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. GTRES

Día de muchas emociones el que ha vivido Raphael (82 años). El pasado viernes, 13 de febrero, ha sido homenajeado en Boadilla del Monte, el municipio madrileño en el que reside desde hace más de medio siglo.

En agradecimiento por los más de 50 años que lleva viviendo allí, el Ayuntamiento de la localidad ha querido rendirle tributo poniéndole su nombre al nuevo auditorio municipal, Auditorio Raphael, que ya luce en su fachada una imagen escogida personalmente por el icónico artista.

Un reconocimiento muy especial que el de Linares, orgulloso y emocionado, ha recibido rodeado de su mujer Natalia Figueroa (86), sus tres hijos, Alejandra (50), Jacobo (52) y Manuel Martos (47), y dos de sus nietos, Manuela y Carlos, ambos nacidos del matrimonio de su hija con Álvaro Arenzana, del que se separó en 2020 después de dos décadas de relación.

La familia de Raphael ha arropado al cantante en el homenaje que ha recibido en Boadilla del Monte (Madrid). GTRES

Raphael, emocionado

Al acto también han asistido grandes amigos de Raphael, como Pedro Piqueras (70) o el también artista Pablo López (41), con el que tiene una relación muy cercana.

Raphael ha destapado la placa que lleva su nombre a las puertas del auditorio, acompañado del alcalde de la localidad madrileña, Javier Úbeda. Acto seguido accedía al recinto entre aplausos.

Instantes después, una niña le ha entregado una flor mientras le agradecía sus canciones, cantadas por varias generaciones. Un gesto que ha conmovido al artista. Este no ha dudado en besar a la pequeña ante la atenta mirada de los asistentes. El recinto ha estallado en aplausos.

"Gracias por la buena idea de hacer este reconocimiento. Para mí es mi vida. Todo. Y mi gente. Me emociono, hay que estar siempre con la familia", ha expresado.

Natalia Figueroa (a la derecha de la imagen), con su hija, Alejandra Martos, y su nieta Manuela. GTRES

"Con mi mujer me tocó la lotería"

"Teníamos la ilusión de vivir apartado del mundo de Madrid y creo que encontramos el sitio. Y la prueba que llevo 51 años", añadía sobre su decisión de residir en esta zona, a las afueras de la capital.

El cantante se encuentra en un gran momento personal mientras ultima los detalles de su gira, que arrancará en solo 15 días: "Estoy muy bien, muy tranquilo. Trabajando mucho, como siempre. Y procurando llevar al público siempre una nota de alegría. Siempre estoy preparado".

Asimismo, ha revelado estar completamente recuperado del tumor cerebral que le diagnosticaron en diciembre de 2024 y por el cual se vio obligado a hacer un parón en su carrera: Yo siempre me he cuidado muchísimo, sí. Si no sale mejor, es porque ya no sé".

Ahora bien, para palabras emotivas, las que ha dedicado a su mujer: "Gran señora, con ella me ha tocado la lotería, con ella me enamoré un día y no ha bajado nunca ese amor".

Raphael ha recibido un cálido homenaje en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde vive desde hace más de cinco décadas. GTRES

"Somos una familia unida"

Manuel Martos, uno de los tres hijos del artista, se ha mostrado muy emocionado al ver a su padre recibir este reconocimiento. Le parece un detalle "muy bonito" que le hayan puesto "el nombre a este auditorio y en un lugar, Boadilla, que es su casa, lógicamente".

Y es que la familia ha hecho de esta localidad "nuestra casa" desde "toda la vida". Es un lugar "que queremos muchísimo, y creo que es de estas cosas muy bonitas... que mira que son muchos años de carrera y que le han dado muchísimos reconocimientos, pero estas cosas yo creo que son mucho más importantes, ¿no? Cuando te tocan tan de cerca, así que súper agradecidos, la verdad", añadía.

Martos ha confesado orgulloso que "por suerte somos una familia muy unida, lo hemos sido siempre y nos queremos mucho, la verdad".

Alejandra Martos, hija de Raphael, con sus hijos Manuela y Carlos. GTRES

Manuel Martos: "Mi padre se deja cuidar"

"Así que eso es lo bonito. Siempre que ha habido algo, sobre todo en los malos momentos, que es cuando se demuestra que hay que estar ahí, hemos estado con él y lo vamos a estar siempre, al igual que él está con nosotros", añadía.

Sobre la evolución del estado de salud de su padre, Manuel Martos ha destacado que su padre hace caso a los médicos: "Se deja cuidar. Es buen paciente y sabe que cuando hay algo importante pues hay que hacer caso, tanto a los médicos como dejarse cuidar y dejarse aconsejar y lo hace" ha asegurado.

Además, ha adelantado la intensa gira que le queda por delante a su padre en los próximos meses: "Retoma gira ahora a finales de marzo. Luego se va a México, Estados Unidos, vuelve a España hasta final de año y sin parar. Y sin parar, es lo que le gusta, lo que le da la vida y mientras siga, y esté estupendo como está ahora mismo, pues ahí estará siempre".

En esta jornada, Raphael ha estampado su firma en el Libro de Honor de Boadilla del Monte. El broche de oro a su homenaje ha corrido a cargo del cantante Pablo López y alumnos y profesores de la Escuela de Música y Danza del municipio, quienes han interpretado algunos de sus temas más conocidos, entre ellos, Yo soy aquel o Escándalo.