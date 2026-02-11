Así ha sido el último adiós a José, el padre de David Bisbal, rodeado de su familia: "Estamos devastados, pero él ya es feliz"

David Bisbal junto a su padre, José, en una imagen de las redes sociales.

Almería ha dado el último adiós a José Bisbal Carrillo, el padre de David Bisbal (46 años), fallecido a los 84 años a causa del alzhéimer, este pasado martes, día 10 de febrero. Se ha despedido a uno de sus vecinos más queridos.

Los restos mortales de José Bisbal se han instalado en el Tanatorio-Crematorio Sol de Portocarrero, en Almería. Hasta allí, como no podía ser de otro modo, se han desplazado sus familiares más allegados -su hoy viuda y sus tres hijos- y grandes amigos.

También autoridades políticas de la ciudad y personalidades del mundo del deporte. En concreto, del boxeo, pues en esta materia José era una leyenda; fue siete veces campeón de España. La familia de José Bisbal ha querido velarlo en la más estricta intimidad.

María del Mar, hermana de David Bisbal, a la salida del tanatorio, atendiendo a la prensa. Europa Press

Esa es la razón por la que no existe una sola imagen del cantante. Tanto él como su madre y hermanos entraron en el tanatorio por una puerta lateral. José Bisbal, tal y como se ha informado en Y ahora Sonsoles, ha sido incinerado tras una misa celebrada en la noche de este pasado martes.

La familia, como es natural, está afrontando este duro trance unida y lejos de las cámaras y la expectación mediática. Entienden que este deceso sea de interés, tanto por la figura de José como boxeador como por ser el padre del cantante español más internacional.

En un momento dado del aciago último adiós, María del Mar, la hermana de Bisbal, ha tenido la deferencia de salir a las puertas del velatorio para atender a la prensa.

"Muchísimas gracias a todos. Estamos devastados, pero, bueno, estamos contentos porque está descansando. Se ha ido feliz al lado nuestro, de nuestra mano y todo nuestro amor", ha expresado sin poder ocultar su tristeza y vestida de riguroso luto.

Imagen del tanarorio de Almería, este pasado martes, día 10 de febrero. Gtres

En esa línea, ha confesado que se queda con "todos" los momentos de la vida de su padre.

Respecto a cómo se encuentra David Bisbal tras el fallecimiento de su padre, su hermana ha revelado que, al igual que el resto de su familia, "todos estamos contentos porque él (en referencia a su progenitor) está feliz ya".

Tal y como apunta la agencia Europa Press, al lado del intérprete de Ave María está su mujer, Rosanna Zanetti (37). EL ESPAÑOL ha podido conocer, en esa línea de apoyos y arropos, que varios amigos almerienses de David no han dudado en desplazarse al tanatorio.

La hermana de David Bisbal, María del Mar, devastada en el velatorio de su padre

La muerte de José Bisbal Carrillo ha golpeado con fuerza a la familia de David Bisbal y a la ciudad de Almería, donde era una figura muy querida. Según ha destacado El Diario de Almería, en sus últimos años se encontraba ingresado en una residencia debido al alzhéimer.

En dicho centro, "era tratado con mucho mimo y cariño". El exboxeador ha perdido la vida rodeado de sus familiares más cercanos, cerrando una vida marcada por los éxitos deportivos y por una vejez complicada, pero acompañada.

El alzhéimer llevaba tiempo deteriorando su salud y su memoria, hasta el punto de que David hizo público en 2023 el diagnóstico y habló abiertamente del impacto que esta dolencia tenía en la familia.

El cantante explicó que "echaba de menos poder tener una conversación" con su padre y que ver cómo los recuerdos se desvanecían "te parte el corazón".

En 2025, Bisbal hijo llegó a admitir que el deterioro cognitivo era tan grande que José ya no reconocía a los suyos y que, "aunque seguía presente, ya no estaba".

El ingreso en una residencia especializada, en Almería, fue la respuesta de la familia a la necesidad de cuidados continuos y profesionales.

En las últimas horas, el cantante se ha despedido de su padre en las redes sociales: "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo".