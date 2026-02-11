Sofía Cristo, alto y claro tras quitar a su hermano de la felicitación de cumpleaños de Bárbara Rey: "No tiene sentido"

Bárbara Rey y Sofía Cristo en la presentación del libro de la 'vedette' el pasado junio. Gtres

Sofía Cristo (42 años) acompañó a su madre, Bárbara Rey, en su último proyecto profesional: la inauguración de una clínica de implantología, de la que la vedette es embajadora, que tuvo lugar el pasado 5 de febrero.

La DJ acudió con su novia, Sandra-Ly Flor, con la que vive un gran momento. Cercana y sincera, respondió a todas las preguntas de la prensa.

Sofía Cristo se pronunció sobre las críticas que ha recibido por recortar a su hermano, Ángel Cristo (65), de la imagen familiar con la que felicitó a Bárbara Rey en su 76 cumpleaños, celebrado el pasado 2 de febrero.

Sofía Cristo en una imagen de archivo. Gtres

Por otro lado, respondió a las interrogantes sobre el emérito Juan Carlos (88), tras conocerse un empeoramiento en su estado de salud.

"Yo estoy en mi mejor momento. También tengo mis días malos. O sea, tengo subidas y bajadas como todo el mundo. Lo que pasa que intento gestionarlas de la mejor manera, pero que no se engañe la sonrisa. Que hay días que uno se levanta con el pie torcido, lo que pasa que uno se autogestiona o recurre a las herramientas que hay, para intentar estar mejor y hacer lo que puede", confesó la DJ ante los micrófonos de Europa Press.

En esta misma línea, y deshaciéndose en palabras de cariño hacia su pareja, deslizó: "Y la verdad es que no me puedo quejar. Llevamos ya bastante tiempo Sandra y yo. Nos conocimos justo hace dos años, pero empezamos más tarde. No llegamos a los dos años. Pero bueno, yo me enamoré nada más verla. Fue un flechazo y aquí estamos".

"Yo era anticonvivencia total. O sea, no creía para nada en la convivencia. De hecho, sigo pensando que es muy sano e imprescindible que cada uno tenga su espacio, y me parece increíble eso. Creo que las relaciones funcionan muy bien así, pero con ella es diferente", añadió a modo de confesión.

Respecto a su historia sentimental, comentó: "Tenemos una relación súper sana y la convivencia es súper fácil. Nos respetamos mucho los espacios. Nos lo damos y creo que eso es primordial. También la comunicación y la confianza. Lo llevamos súper bien. Estoy muy contenta".

Su madre, Bárbara Rey, también vive un buen momento. "La veo muy bien, muy serena, muy tranquila, con mucho trabajo", aseguró orgullosa, admitiendo que "el tiempo ha pasado y ya el pasado pisado".

Bárbara Rey junto a sus dos hijos en una imagen de archivo. Gtres

Respecto a las críticas que ha recibido por haber recortado a su padre y a su hermano, Ángel, en la imagen que escogió para felicitar a la vedette a través de redes sociales en su 76 cumpleaños, se mostró indiferente.

No obstante, respondió alto y claro: "No voy a entrar en ningún tipo de polémica absurda que no tiene ningún sentido. Es el cumpleaños de mi madre y felicito a mi madre. Pongo una foto con mi madre. Es... ya está. Que piense lo que quieran".

Por último, la hija de Bárbara Rey quiso desmarcarse de los que piden que el emérito Juan Carlos pueda regresar a España tras conocerse que ha empeorado su estado de salud. "O sea, no tengo ni idea. No voy a opinar, es que no tengo ni idea", zanjó Sofía Cristo.