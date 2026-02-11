Pepe Navarro, enamorado de una joven modelo llamada Verónica Schmidt: los detalles de su relación y quién es ella
Según conoce EL ESPAÑOL, a ella le interesa la vida pública. Su historia de amor comenzó hace poco más de un año.
Más información: La casa de Ibiza de Pepe Navarro, sin posibilidad de ser alquilada durante la Navidad: el motivo detrás de esta decisión
Pepe Navarro (74 años) ha recuperado la ilusión junto a una modelo más joven que él. Se llama Verónica Schmidt y mantienen un idilio desde hace un año y tres meses.
Una historia de amor que han llevado en la más estricta intimidad y que se ha conocido ahora, cuando "se va consolidando" la relación, según publica la revista Semana en la edición de este miércoles, 11 de febrero.
Verónica Schmidt comparte con el empresario la pasión por el mundo de la comunicación. Es modelo, influencer y presentadora de televisión, según ella misma describe en la biografía de su perfil de Instagram, donde cuenta con poco más de 73.000 seguidores de Instagram. Según conoce EL ESPAÑOL, le interesa la vida pública.
En las redes sociales se siguen mutuamente, pero de momento, no se han intercambiado gestos de cariño a través de la web 2.0. Una clara señal de que buscan llevar su historia sentimental, al menos por ahora, con discreción.
El entorno del presentador subraya que Verónica ya forma parte de su núcleo íntimo. Ambos, además, disfrutan de escapadas en la villa que tiene el presentador en Ibiza. Una espectacular casa que Pepe Navarro había puesto en venta, pero que finalmente no encontró comprador.
Allí, de hecho, la modelo aprovecha para hacerse sesiones de fotos de sus campañas de publicidad.
Pepe Navarro y Verónica Schmidt también han viajado juntos a Islandia, donde la influencer ha cumplido con algunos compromisos profesionales.
Al presentador no se le conocía pareja desde que puso fin a su relación sentimental con una empresaria llamada Beatriz en junio de 2023. Una ruptura que se produjo en buenos términos y sin escándalos después de tres años de historia de amor y rumores de boda.
Respecto al historial sentimental del presentador, considerado un sex symbol televisivo en la década de los 80 y 90, cabe recordar que ha estado casado en dos ocasiones. Primero con Eva Zaldívar (54) y después con Lorena Aznar. Con ambas comparte dos hijos y ha mantenido una relación cordial. Nada que ver con su vínculo con Ivonne Reyes (58).
La presentadora venezolana no fue su esposa, pero su idilio sí fue una relación clave en su historial sentimental, marcada por el conflicto por la paternidad del hijo de ella, Alejandro (25), que acabó en los tribunales.
Pepe Navarro ha repetido en varias ocasiones que solo reconoce cuatro hijos -Andrea y Marlo (de su relación con Eva Zaldívar) y Layla y Darco (de su matrimonio con Lorena Aznar)-. El presentador ha insistido en que el hijo de Ivonne Reyes no es suyo.