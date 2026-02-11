Las citas 'secretas' de Cayetano Rivera y Tamara Gorro, el amor que nadie esperaba: un viaje a Dubái y cuándo se dejarán ver

El pasado domingo, 8 de febrero, las vidas privadas de Cayetano Rivera Ordóñez (49 años) y Tamara Gorro (39) sufrieron un gran seísmo cuando ambos, a priori dos personas que nada tendrían en común, vieron que se publicaba una sorpresiva noticia: son pareja sentimental.

Nadie esperaba este amor, entre otras razones porque ni siquiera se tenía constancia de que Cayetano y Tamara se conocieran o, acaso, se frecuentaran. Pero sí: la flamante pareja lleva tres meses viéndose en secreto, manteniendo citas sin que nada trascendiera.

No obstante, Libertad Digital reveló este romance que, sin lugar a dudas, dará mucho de qué hablar. La información, que rápidamente fue replicada por la mayoría de medios de comunicación, pilló a la dupla en Dubái, durante un viaje que emprendieron con amigos.

Cayetano Rivera en su última aparición pública, asistiendo a un compromiso familiar en Sevilla. Gtres

Entre esas amistades, según se ha relatado, está el grupo musical Los Alpresa, una banda muy unida a la familia Rivera. Según lo deslizado en Y ahora Sonsoles, Tamara se alarmó cuando vio en su teléfono una ristra de llamadas: pensó que algo había pasado en España.

Cuando supo que el motivo de contactar con ella era para saber su reacción ante este amor, quedó, en parte, tranquila por que la noticia ya fuera vox populi. Ambos sabían que esta historia podía trascender tarde o temprano, aunque habría querido seguir viviéndola en la intimidad.

Frente a la reacción de Tamara, está el presunto enfado del diestro, que estaría buscando al topo que ha chivado esta historia. No obstante, EL ESPAÑOL no ha podido confirmar este extremo, y tan sólo se desliza: "Los dos están tranquilos, van a darle naturalidad".

Eso sí, hasta que el ruido mediático escampe, Gorro apenas atiende el teléfono y sólo habla con personas muy selectas.

Al cierre de este artículo, la dupla sigue en Dubái, pero pronto tiene intención de hacer un viaje para dos, romántico, en el marco del día de San Valentín, según la información que controla Pilar Vidal.

Todo hace indicar que la llegada a España de ambos tardará en producirse. Eso sí, Tamara y Cayetano no se van a esconder.

Una vez concluidas sus vacaciones, pisarán suelo español juntos, y es más que probable que se capte una fotografía de la pareja, haciendo las veces de oficialización del amor.

En estas horas de intensidad informativa, llama poderosamente la atención el silencio de Tamara Gorro con su familia virtual. Esto es, su comunidad de seguidores en redes sociales. Gorro, acostumbrada a interactuar con sus followers, no se pronuncia en redes.

La influencer Tamara Gorro, en el décimo aniversario de EL ESPAÑOL. Gtres

En otro orden de cosas, este diario confirma que ambos se conocen desde hace años, no sólo por haber coincidido en diversos actos públicos, sino porque conservan amigos en común. Uno de ellos, es el exportero del Real Madrid Iker Casillas (44).

De acuerdo a los datos, escuetos, que se trasladan a este periódico, Cayetano y Tamara están viviendo este trance con lógica ilusión, aunque con la prudencia que da un amor maduro. Son dos personas que han sabido reencontrarse, mirarse de otro modo en un período clave de sus vidas.

Por su parte, Tamara llevaba tiempo viviendo en la soltería -desde que rompió su matrimonio con Ezequiel Garay (39)-, y justo el año pasado pedía como deseo para este 2026 hallar a alguien especial. Dicho y hecho. Cayetano, por su parte, deja atrás un 2025 complicado y convulso.

Período difícil

Huelga decir que en junio de 2025, Rivera fue detenido de madrugada en una hamburguesería cercana a Atocha, en Madrid, tras un altercado con el personal del local y con la Policía Nacional.

Según el atestado, los agentes acudieron avisados por el responsable del establecimiento, que denunciaba que el torero estaba muy alterado porque no tenía el ticket con el que reclamar su pedido.

Los policías describieron a Rivera como "agresivo" y "en claro estado de embriaguez", y detallaron que llegó a golpear la ventanilla de atención e intentar introducir la cabeza por la apertura mientras increpaba a las trabajadoras.

Cayetano Rivera, atendiendio a la prensa en su visita a los juzgados, en noviembre de 2025. Gtres

El incidente terminó con una reducción en el suelo, su traslado a un centro sanitario por un golpe en la cara y varias horas en comisaría, a la espera de un juicio por un presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, mientras él sostiene que los agentes se "excedieron".

No en vano, el diestro ha anunciado una denuncia contra ellos. Meses después, en noviembre de 2025, el extorero volvió a ser noticia al estrellar la furgoneta que conducía contra una palmera en una rotonda situada junto al Real Club Sevilla Golf, próximo a su residencia.

El vehículo perdió el control, invadió la glorieta ajardinada y tumbó al menos una palmera, quedando prácticamente siniestro, aunque Rivera salió ileso gracias a la activación de los airbags.

Testigos relataron que, al bajar del vehículo, afirmó "no me han funcionado los frenos", mientras los bomberos y la policía señalaban la violencia del impacto y la magnitud de los desperfectos en la rotonda.

El accidente abrió además un frente administrativo y penal: distintas informaciones apuntaron a que Cayetano habría dado positivo en un control de alcoholemia y que incluso se habría negado en un primer momento a someterse a la prueba.

Extremo que él ha matizado después en televisión, donde alegó un despiste al ir a coger el mando del garaje como desencadenante del siniestro.

En cualquier caso, la concatenación de la detención en Madrid y del choque en Sevilla, ambos en 2025, ha deteriorado notablemente su imagen pública. Un trance delicado que hoy, con el estallido del amor de Tamara Gorro, parece haber cambiado.

Tamara: cordialidad con Ezequiel

Ezequiel y Tamara, en una imagen de archivo. Gtres

Tamara Gorro y Ezequiel Garay mantienen una relación muy buena y estable a pesar de su separación definitiva en 2022, tras más de una década juntos y dos hijos en común.

Ambos insisten en que siguen siendo una familia: pasan vacaciones juntos, celebran cumpleaños, comparten planes con Shaila y Antonio y se dedican mensajes de cariño en público, subrayando que su prioridad absoluta es el bienestar de los niños y la estabilidad del núcleo familiar.

En sus últimas declaraciones, Tamara ha explicado que "le querré toda la vida" y que "lo amo como persona, no porque sea el padre de mis hijos", mientras que Garay ha dicho que "la Tamara de antes, de ahora y de siempre me va a gustar siempre".

Ella reconoce que con el tiempo necesita desvincular su imagen profesional de la de Ezequiel, pero ambos recalcan que la relación actual se basa en afecto, confianza y cooperación, sin conflictos públicos ni reproches.