La vida actual de José María, el hermano en silla de ruedas de David Bisbal: de su accidente a abandonar su cargo en Almería

David Bisbal y su hermano, José María, en un montaje de EL ESPAÑOL. Gtres | Redes Sociales

Desde que diera el salto a la fama, David Bisbal (46 años) se ha acostumbrado a estar en el foco mediático.

Sin embargo, hace más de dos años, copó los titulares con motivo de la misteriosa desaparición de su hermano.

En abril de 2023, José María Bisbal Ferre desapareció durante 30 horas en Roquetas de Mar, su ciudad natal en Almería. La Guardia Civil lo encontró en un estado delicado, derivado de una lesión en la décima vértebra dorsal que le impide mover las piernas.

José María y David Bisbal, en una imagen compartida en redes sociales.

Este varapalo de salud, agravado presuntamente por unas negligencias médicas, lo llevó a ingresar cerca de cinco meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Allí, superó una depresión severa inicial, gracias, entre otras cosas, al apoyo de su esposa, Lupe, quien abandonó su trabajo para cuidar a José María.

Tras su salida, en agosto de 2024, el hermano de Bisbal volvía a sonreír tras su delicado bache de salud. El andaluz se sumergió en un ambicioso proyecto profesional en su Almería natal.

El primogénito de los Bisbal Ferre comenzó a ser parte de la junta directiva de la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería (ASPAYM). La plataforma se encontraba inactiva hasta entonces.

José María Bisbal, en concreto, fue nombrado vocal encargado del ala de accesibilidad. Eso sí, poco más de un año después, abandonó su importante cargo.

Según pudo conocer EL ESPAÑOL en exclusiva, el hermano del intérprete de Mi Princesa se había desvinculado de la junta directiva de ASPAYM Almería.

Su nombre, así, no se encontraba ya reflejado en la asociación. Únicamente figuraban los otros cinco integrantes en el equipo de la plataforma andaluza.

Más allá de este hito profesional, José María encontró en el deporte una férrea pasión.

Aunque soñó con los Juegos Paralímpicos, no participó finalmente en 2024, pero su dedicación al parabádminton lo mantenía activo y motivado.

"Está enamoradísimo del bádminton", reveló David tras visitar el hospital en Toledo, donde saludó a pacientes y personal en nombre de su hermano.

El constante apoyo de David Bisbal

David Bisbal ha jugado un rol fundamental, asesorando sobre tratamientos y visitando el hospital para agradecer al equipo médico. "Es un día muy especial", compartió en redes sobre su paso por Toledo, admirando la voluntad de pacientes y trabajadores.

Ahora, José María se ha convertido en un ejemplo de resiliencia. Su historia inspira a miles, destacando cómo el deporte adaptado y el apoyo familiar pueden cambiarlo todo tras una lesión medular.

Las empresas con su hermano

José María Bisbal mantiene un sólido vínculo empresarial con el cantante almeriense. Según datos recientes de Informa D&B, está vinculado a tres empresas con sede en Almería, donde actúa como apoderado en dos y socio en una tercera.

Estas entidades reflejan su trayectoria como exmánager de David tras Operación Triunfo en 2002, gestionando aspectos clave de su carrera.

La principal es Indalo Música S.L., fundada en marzo de 2002 (anteriormente David Bisbal S.L.), dedicada a actividades del mundo del espectáculo, como la gestión de royalties y ventas de entradas para conciertos de David, quien es administrador único.

En 2023, registró un activo total de unos 220.000 euros. José María, como apoderado, demuestra su rol activo en el núcleo del imperio musical de su hermano, consolidando un patrimonio familiar unido.

Otra entidad clave es Indalo Viviendas S.L., enfocada en la adquisición, gestión y venta de inmuebles, con un activo de 4.930.226 euros en 2023, incluyendo propiedades en España y Miami.

José María figura nuevamente como apoderado, mientras que la tercera, Gold West Resources (creada en 2012), lo registra como socio con activos de casi 329.000 euros en 2019.

Estas conexiones empresariales subrayan la presencia continua de José María en los negocios de David, pese a sus retos personales.