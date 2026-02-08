Aitana, 26 años, sobre su dinero: "Mis 4,5 millones están invertidos. Tengo varias propiedades, pero no especulo"

Aitana Ocaña, en una fotografía tomada en Madrid en enero de 2026. Gtres

Aitana Ocaña (26 años) se ha convertido en una de las cantantes más influyentes de la industria nacional. Desde que en el año 2017 participara en Operación Triunfo, no ha parado de cosechar éxito tras éxito.

Así, no es sorpresa para nadie que la catalana haya amasado un importante patrimonio a lo largo de estos años. Aunque discreta en su vida privada, Ocaña ha hablado abiertamente sobre su dinero.

"Tengo cuatro casas. En una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas", explicó en una entrevista concedida a La Revuelta, el programa de La 1 de David Broncano (41).

Aitana Ocaña, en la fiesta organizada por la revista Harper Bazaar 'Mujer del Año' en octubre de 2024. GTRES

La cantante confirmó que su patrimonio se encuentra situado en torno a 4,5 millones de euros. Eso sí, recalcó que la mayoría de sus ingresos están destinados a la inversión en bienes raíces.

Además, apuntó: "Están a buen precio. No especulo con la vivienda".

Ella misma confesó en el espacio conducido por David Broncano su importante fortuna. En esta misma línea, Aitana ha probado suerte en el mundo empresarial.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL hace unos meses, la artista figura como socia de dos empresas.

La intérprete de Vas a quedarte gestiona sus activos a través de entidades como Sop y Oli S.L. y Mani 777 S.L.

La primera está enfocada en la promoción inmobiliaria y fue fundada en el año 2020. La segunda de las sociedades, por otro lado, se dedica a la producción musical y audiovisual desde 2023.

Aitana, en un evento de Air Europa, en Madrid, el 23 de enero de 2026. GTRES

Ambas, cabe mencionar, están administradas por su padre, Cosme Ocaña, quien supervisa las operaciones financieras y ha impulsado la faceta empresarial de Aitana.

Las casas de Aitana

Aitana Ocaña aseguró en La Revuelta ser propietaria de cuatro casas en la actualidad. Dos de ellas en Madrid y otras dos en Miami.

Su residencia principal se encuentra en la exclusiva urbanización Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes. Se trata de una vivienda con amplio jardín, tres plantas y piscina que compró en 2022 por unos 800.000 euros.

El pasado mes de octubre, según informó Vanitatis, la cantante vendió su chalet de Dehesa de la Villa por cerca de un millón de euros. La casa, cabe recordar, fue su hogar en la capital mientras mantenía una relación con el actor Miguel Bernardeau.

También posee la catalana dos propiedades inmobiliarias al otro lado del charco, en Miami. En una de ellas se hospeda cada vez que viaja allí por trabajo. La otra, sin embargo, se encuentra actualmente alquilada.