Fernando Esteso, más allá del humor: un matrimonio fallido, dos hijos y una profunda amistad con Andrés Pajares

La vida de Fernando Esteso ha sido larga, intensa y muy mediática. El actor y humorista ha fallecido este domingo, 1 de febrero, en Valencia a los 80 años.

Según ha informado Televisión Española, Esteso estaba ingresado en el Hospital Universitario La Fe, donde ya había recibido atención médica hace cinco años por problemas respiratorios.

Su muerte pone fin a una vida marcada por la risa, pero también por profundas emociones y vínculos familiares intensos, ya que se trata de uno de los actores más míticos del cine español.

Fernando Esteso nació en Zaragoza en 1945, en una familia muy ligada al espectáculo y al folclore. Desde niño, el escenario formó parte de su mundo, y aprendió a valorar el arte y la tradición como algo propio.

Siempre reivindicó la figura de sus padres, a quienes veía como modelo de estabilidad y cariño, y buscó reproducir en su vida adulta la seguridad que ellos le ofrecieron.

Fernando Esteso en ‘Y ahora, Sonsoles’.

En su vida personal, Esteso combinó momentos de felicidad con golpes difíciles de sobrellevar. Se casó en 1972 con María José Egea, a quien siempre consideró el gran amor de su vida.

De ese matrimonio nacieron sus dos hijos, Fernando y Arancha, quienes se convirtieron en su mayor orgullo y su referencia más clara a la hora de hablar de su intimidad. Tanto es así que, en muchas ocasiones, ha alardeado de ellos.

La ruptura de su matrimonio en 1992 supuso un punto de inflexión doloroso. Él mismo la calificó como un fracaso personal que le hizo mucho daño.

La separación también estuvo ligada a problemas económicos que le obligaron a vender su casa, un episodio que dejó huella en su vida y que marcó un cambio importante en su camino personal.

