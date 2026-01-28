Sara Carbonero retoma su día a día en Madrid tras la operación: volcada en el trabajo, cuidada por su novio y entre revisiones

Sara Carbonero junto a su pareja sentimental, José Luis Cabrera, a su llegada a Madrid, tras su estancia en Lanzarote. Gtres

Sara Carbonero (42 años) ha tenido un inicio de año 2026 un tanto aciago en lo que respecta a la salud. Poco podía imaginar ella que el 2 de enero, en vez de seguir apurando su estancia en la isla de Lanzarote -cogía un vuelo en breve- tuvo que ingresar de urgencia en el hospital.

Ya por todos es sabido que la de Corral de Almaguer se sintió indispuesta, con un fuerte dolor abdominal. Rápidamente, por prevenir, se desplazó al hospital José Molina Orosa de Lanzarote. Allí, bajo supervisión médica, se le aconsejó ser intervenida. Fueron horas muy difíciles.

Todo salió bien, por fortuna. A su lado, su razón de amor, el empresario canario José Luis Cabrera -al que todos llaman Jota-, y buenos amigos. Irene, la hermana de Sara, viajó a la isla y no se separó de su vera durante los 11 días que estuvo ingresada. El 13 de enero, Sara pudo irse a casa.

Sara Carbonero y José Luis Cabrera, a su llegada a Madrid, tras el alta hospitalaria de ella. Gtres

Llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ese mismo 13, junto a su pareja, agarrada de su brazo, caminando por su propio pie. La imagen tranquilizó a sus seguidores. Ejemplo de fortaleza, la manchega por fin podía reunirse con los suyos. En especial, con su madre y sus hijos.

No hay que olvidar que la única preocupación de Sara, como pudo conocer EL ESPAÑOL, durante su ingreso fue que sus hijos, Martín y Lucas, de 12 y 9 años, no se alarmaran al no verla llegar horas antes del día 3 de enero, en el que se iba a celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, Martín.

La pareja, a su llegada a Madrid. Gtres

Carbonero tenía mucha ilusión por estar en Madrid ese día, pero la salud se lo impidió. La periodista, eso sí, supo en todo momento que los pequeños estaban en las mejores manos: las de su abuela materna, Goyi Arévalo, y las del padre de los menores, Iker Casillas (44).

Como decíamos unas líneas arriba, José Luis, la pareja de Sara, viajó con ella a la Península y se ha instalado en estos días en casa de la presentadora, ubicada en Boadilla del Monte, muy cerca del domicilio de Iker. Jota se ha tomado unos días para estar al lado de Sara, y ayudarla en su día a día.

Cuenta quien conoce a Goyi, la madre de Sara, que está feliz con la llegada de José Luis a la vida de la presentadora manchega, que le ha aportado serenidad y, sobre todo, una importante red de apoyo: "En poco tiempo ha sabido demostrar mucho. Es una bendición".

"Es un ángel", se agrega. En otro renglón, la normalidad parece que va llegando poco a poco a la vida de Sara en Madrid. De entrada, así se informa a EL ESPAÑOL, la comunicadora ha retomado su agenda profesional desde casa y ya atiende algunos compromisos.

Sara Carbonero, en noviembre de 2025, en Madrid. Gtres

Aún queda camino por recorrer para la recuperación absoluta, pero Sara es una mujer fuerte. Hace unos días, la revista ¡HOLA! la inmortalizó en Madrid, y tituló el reportaje así: "La sonrisa que lo dice todo". Poco a poco, Carbonero toma el pulso del día a día y comienza a salir de casa.

De acuerdo a la información que se traslada, la que un día fue rostro de Mediaset España ha visitado a su equipo médico en Madrid, en lo que se entiende como una revisión rutinaria tras la operación. Todo está en orden y no hay nada de qué preocuparse.

Hace unas horas, y como evidente síntoma de que todo está bien, Sara reapareció en redes tras varios días de silencio. Y lo hizo para promocionar un libro; un pasatiempo, leer, que es uno de sus preferidos y ha podido retomar.

Carbonero ha publicado la portada del libro Pequeño tratado sobre la amistad, de la directora de cine Joana D'Alessio.

La obra habla sobre las relaciones amorosas, el valor de la amistad, el paso del tiempo, la crianza de los hijos o el deterioro de los padres. Ha sido la 'excusa' que la ha llevado a retomar la actividad en su cuenta de Instagram, donde la siguen 3,6 millones de followers.

Historia de amor

La relación entre Sara Carbonero y José Luis Cabrera, conocido como Jota, se consolidó a finales de 2024, aunque se conocían desde 2021 gracias a una amiga en común, Isabel Jiménez, con la que compartían planes en La Graciosa.

Tras la ruptura de Sara con Nacho Taboada en 2024, el vínculo con el empresario canario dio un paso adelante y a comienzos de 2025 salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja en un acto público en Madrid y en escapadas a Canarias, confirmando una relación estable.

Sara y José Luis están felices y tranquilos. Conviene recordar que Isabel Jiménez hizo las presentaciones oficiales entre la pareja durante un viaje a Canarias por motivos profesionales.

Jiménez conoce bien a José Luis, porque éste es un buen amigo de su hoy exmarido, Álex Cruz. Sara y Jota se conocieron y cayeron estupendamente. Después de aquella primera toma de contacto,la comunicadora y Bonny se vieron con más frecuencia.