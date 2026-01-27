Miguel Ángel Revilla (83 años), sobre la longevidad: "Todas las mañanas me tomo medio sobao grande y un vaso de leche"

Ya parece ser un clásico que Miguel Ángel Revilla visite cada cierto tiempo el espacio de televisión El Hormiguero, presentado por Pablo Motos (60). La audiencia, siempre que acude como invitado, responde fielmente.

Ahí, el dato registrado este pasado lunes, 26 de enero: un 15,1 de share y más de dos millones de espectadores. El querido expresidente de Cantabria, qué duda cabe, es una persona muy querida. Habla de todo y sin filtros.

Siempre se muestra especialmente crítico con el Gobierno. En esta nueva visita, Miguel Ángel ha revelado que ha sufrido un pequeño bache de salud a sus 83 años recién cumplidos. "He tenido un susto hace quince días", revela.

"Me fui a hacerme unos análisis normales y me llamó el médico para decirme que tenía dos proteínas disparadas, cosas que no me habían pasado nunca. Me mandaron a hematología y me han hecho un montón de pruebas", agrega.

"En principio no parece que sea malo, pero a esta edad todos los días te despiertas y te duele algo", reflexiona, con pragmatismo y sentido del humor. Fue el pasado día 23 de enero cuando Revilla festejó su aniversario.

Le revela a Pablo Motos que lo celebró tomando sobao, y da la clave de su alimentación: "Todas las mañanas me tomo medio sobao grande y un vaso de leche, ese es mi desayuno".

¿Piensa Miguel Ángel en la muerte? "Claro, es inevitable y hay que estar preparado. Yo lo único que pido es la eutanasia si llega un momento en el que tengo algo que no tenga solución y tenga que vivir enganchado a una máquina", sostiene.

"Lo único que me da miedo es eso o tener una muerte dolorosa, pero estoy contento porque, para mí, era importante dejar una huella antes de irme en los míos", amplía y remacha: "Que mis hijos y mi nieto se sientan orgullosos de que han tenido un padre, un abuelo, que no fue un cabrón".

Miguel Ángel Revilla durante su última visita a 'El Hormiguero'.

En la línea de la muerte, Miguel Ángel rememora el día en que lo dieron por muerto: "El 6 de diciembre de 1983 vine a Madrid a una comida con el entonces alcalde. En aquella época solo había dos vuelos diarios de Cantabria a Madrid y saqué los billetes".

"La comida, por ciertos motivos, acabó antes de lo previsto, e intenté cambiar el billete de vuelta para adelantarlo. Fui al aeropuerto y me dijeron que no había billetes disponibles, que el vuelo iba lleno".

"En ese momento apareció, con unos palos de golf, Severiano Ballesteros, que no me conocía de nada, y preguntó lo mismo. Como él era tan conocido, le dijeron que le hacían un hueco en la cabina".

"Seve dijo que él no volaba si no me metían también a mí. Y así lo hicieron, volé en el asiento de las azafatas por Seve Ballesteros y, gracias a eso, salvé la vida. El vuelo del día posterior, para el que yo tenía el billete, acabó estrellándose contra otro vuelo por la mala visibilidad, y la totalidad de los pasajeros de avión fallecieron".

Revilla y su dolor de alma

Sobre los dolores que conlleva la edad, desliza Miguel Ángel que, sobre todo, le duele "el alma de ver lo que está pasando en el mundo. Estoy sobrepasado de ver al matón de Trump, que es el dueño del país más poderoso del mundo y con armas".

Ya metido de lleno en política, Miguel Ángel se crece: "Espero que se lo carguen democráticamente, pero que se lo carguen. Me recuerda a los matones de la II Guerra Mundial que iban a por los judíos"

"Solo espero que los republicanos pierdan la mayoría absoluta en el Congreso y puedan deshabilitarle", concluye a ese respecto.