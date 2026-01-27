Lucía Pombo, embarazada de su primer hijo junto a Álvaro López Huerta: el vídeo del anuncio con monólogo de Pablo Motos

Lo que era un secreto a voces, ya es un hecho. Lucía Pombo (36 años) está embarazada de su primer hijo junto a Álvaro López Huerta.

La influencer lo ha anunciado con un emotivo vídeo en el que comparte una serie de instantes con su marido. Entre las imágenes, además, se cuela el momento preciso en el que Lucía se enteraba de la noticia.

"Más que preparados", ha escrito la mayor de las Pombo junto al clip, en el que utiliza un monólogo de Pablo Motos (60) como audio de fondo.

"Yo no creo en el destino, pero he vivido lo suficiente para darme cuenta que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Ni antes ni después. Ni cuando nos apetece ni cuando lo deseamos. Suceden cuando de verdad las necesitas y estás preparado para ello", se escucha decir al presentador de El Hormiguero.

El matrimonio ha compartido la noticia tres semanas después de que María Pombo (31) y Pablo Castellano (39) dieran la bienvenida a su tercera hija, Mariana.

Precisamente era el empresario quien disparaba los rumores de embarazo de Lucía a la salida del hospital, con una pequeña confusión al hablar del número de niños que hay en la familia.

"Bienvenido el séptimo nieto", ha comentado ahora en el post de Lucía. Un mensaje al que María Pombo, en tono de humor, ha reaccionado con dos iconos que demuestran resignación.

Álvaro López Huerta y Lucía Pombo en un acto en Madrid en junio de 2025. Gtres

No obstante, aquel comentario de Pablo tras el nacimiento de Mariana no era la primera pista que hacía pensar en la maternidad de la mayor de las Pombo.

Semanas atrás, sus seguidores advertían que a diferencia de sus hermanas, optaba por beber agua en las celebraciones navideñas. Otro indicativo para sus followers tenía que ver con su trabajo. Lucía, piloto de profesión, llevaba semanas sin volar.

Nada más compartir la noticia, la publicación de la influencer se ha llenado de un sinfín de mensajes por parte de sus seguidores. Entre ellos, el de muchos rostros conocidos. "Por fin. Tenemos tantas, tantas, ganas", ha expresado su hermana Marta (34). "Qué ilusión. Se os quiere", ha escrito, por su parte, Victoria Federica de Marichalar (25).

A la ola de mensajes se han sumado Ana Cristina Portillo (32), Xuso Jones (36), Juan Avellaneda (44) o Gemma Pinto (28).

Sin embargo, la reacción más especial ha sido la del futuro padre, Álvaro López Huerta: "¡Qué ganas! ¡Te quiero, mi luciérnagas!"

De momento, la creadora de contenido no ha compartido mayores detalles del embarazo. Tampoco ha trascendido el sexo del bebé. Únicamente, su hermana María ha querido mostrar a sus seguidores el backstage de la publicación de Lucía Pombo, coincidiendo con el 89 cumpleaños de su abuela materna.

El matrimonio dará la bienvenida a su primer hijo cuatro años después de convertirse en marido y mujer. Fue en junio de 2022 cuando Lucía Pombo y Álvaro López Huerta se dieron el 'sí quiero', rodeados de familiares y amigos en Segovia.