Estela Grande da a luz a sus mellizos, Luca y Liah: "Han sido días aterradores y difíciles"

Estela Grande ha anunciado a través de las redes el nacimiento de sus mellizos, Luca y Liah. @estelagrande

Estela Grande (31 años) y su pareja, el futbolista Juan Iglesias (27), ya son padres. Así lo ha anunciado la influencer a través de las redes sociales.

Sus pequeños, a los que ha llamado Luca y Liah, llegaron al mundo mediante una cesárea programada el pasado 20 de enero, en torno a las 14:30 horas, tal y como ha explicado la recién estrenada mamá en su cuenta de Instagram.

El proceso no ha sido fácil. Y es que uno de los bebés, Luca, tuvo que ser ingresado en la UCI tras el alumbramiento.

Estela Grande dio la bienvenida a sus hijos mellizos el pasado martes, 20 de enero. @estelagrande

"Días indeseados, agotadores"

"Vivimos el momento más increíble y feliz de nuestras vidas, conoceros", ha explicado Estela Grande. "Después llegó el peor momento de mi vida, cuando solo podía abrazar a Liah y no a mis dos bebés".

Sin desvelar los motivos por los que uno de sus bebés tuvo que ser atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, ha confesado que "ese momento que tanto habíamos soñado, estar los cuatro juntos, se hizo esperar tres días, hasta que Luca ha podido salir de la UCI".

La creadora de contenido ha descrito estos días de ingreso hospitalario como "tres días indescriptibles, indeseados, agotadores". Un tiempo en el que ha vivido "los mejores momentos de mi vida y a la vez los más aterradores y más difíciles".

Este periodo en el hospital, pendiente de la evolución de su retoño, le ha enseñado "la cara y la cruz de la vida, subiendo y bajando de esa planta que nos separaba, tan cerca y tan lejos".

"Perdí la noción del tiempo, del día y de la noche, el dolor no existía para mí, solo pensaba en pasar el máximo tiempo con los dos", añade.

Estela Grande y Juan Iglesias han dado la bienvenida a sus mellizos. @estelagrande

"Os quiero con toda mi alma"

Consciente del carrusel de emociones que ha experimentado en las últimas horas, narra aliviada que lo peor ha pasado ya: "Ahora ya estamos los cuatro juntos, siendo inmensamente felices y afortunados".

Y subraya: "Os quiero con toda mi alma, mis bebés. Y a su papá, que sabía que serías el mejor, pero esto ha sido demasiado y si no es por ti… hubiese sido peor".

Por último, muestra su gratitud al centro hospitalario donde ha sido atendida: "Gracias infinitas al hospital y a todo el personal sanitario que ha estado cuidándonos esta semana".

También dedica unas palabras "a todas las enfermeras, tanto de planta como de la UCI de neonatos, no os podéis imaginar vuestro trabajo, dedicación, cariño y apoyo nos ha ayudado. Eternamente agradecida con vosotros". Y concluye: "Que comience la aventura".

Estela Grande, con sus mellizos Luca y Liah, en una imagen de sus redes sociales. @estelagrande

Felicidad por partida doble

Estela Grande anunció su embarazo el pasado 30 de julio. La que fuera concursante de realities anunciaba en las plataformas digitales que a comienzos del presente 2026 iba a convertirse en madre.

"A veces crees que ya lo has sentido todo, que ya conoces la profundidad de querer a alguien... y entonces, la vida te sorprende. Hoy te miro y siento que te amo más que nunca. Porque cuando compartes un sueño, ese amor crece. Cuando se convierte en un latido... todo cambia. Y cuando ese latido se multiplica por dos, ya no hay palabras", decía entonces.

En su escrito se dirigía de manera especial a su pareja, Juan Iglesias: "Hoy solo quiero decirte lo afortunada que me siento porque vamos a ser papás. Dos vidas que llegan para hacernos más grandes, más fuertes, más uno. Y tú, tú que ya eras mi hogar, ahora también eres el papá de nuestros dos bebés".

"La aventura empieza por partida doble. Y el amor también. Gracias por ser tú. Por ser el comienzo de esta nueva historia. La más bonita de todas", terminaba diciendo.

Juan Iglesias, pareja de Estela Grande, con uno de sus mellizos recién nacidos. @estelagrande

El 'piel con piel' de Juan Iglesias

Como ya había adelantado Estela Grande, el nacimiento de sus mellizos se ha producido mediante una cesárea programada. La razón es que tenía una miomectomía anterior debido a unos miomas uterinos.

Su condición reducía de manera considerable las posibilidades de que pudiera soportar un parto vaginal doble, por lo que su equipo médico determinó que lo mejor era intervenir para evitar riesgos para la madre y los bebés.

En las imágenes que ha compartido Estela Grande en Instagram se puede ver cómo Juan Iglesias, que actualmente juega en el Getafe Club de Fútbol, sujeta a uno de los recién nacidos siguiendo el contacto piel con piel.

Esta práctica natural consiste en colocar al recién nacido desnudo (o con pañal), directamente sobre el pecho o el abdomen desnudo de su madre o padre inmediatamente tras el parto, sin interferencia de ropa o sábanas.

La técnica, también conocida como "método canguro" ayuda al recién nacido a regular la temperatura, el ritmo cardíaco y la respiración. Además, reduce el estrés y fortalece el vínculo afectivo.

Juan Iglesias, pareja de Estela Grande, con uno de sus mellizos recién nacidos. @estelagrande

Varios ingresos hospitalarios

Cabe recordar que, a finales del pasado mes de diciembre, Estela y su pareja alarmaron a sus seguidores tras conocerse el ingreso de la exmodelo. La pareja tuvo que pasar la Nochebuena en el hospital por amenaza de parto prematuro.

Estela, que entonces se encontraba en la semana 32 de gestación, tranquilizaba a sus followers explicando que todo estaba bajo control: "No van a ser las Navidades que habíamos planeado, pero sí las más importantes de nuestra vida”.

“Cada día que pase y sigan dentro de mí es una victoria. Mis bebés campeones", añadía. "Tengo muchas ganas de vosotros, pero todavía no, por favor, sois demasiado pequeñitos”.

Estela Grande ha anunciado la llegada al mundo de sus mellizos a través de su cuenta de Instagram. @estelagrande

En aquel momento, los médicos hicieron todo lo posible para mantener a los bebés dentro del útero materno: "Cada semana es un logro. Hay que conseguir que los bebés nazcan lo más desarrollados posible. Hay que conseguir que los bebés nazcan lo más desarrollados posible. Pero, si me pusiera de parto ya, saldrían adelante sin problemas".

Poco una semana después de recibir el alta, el pasado 8 de enero, Estela tuvo que ser ingresada por segunda vez. Pero, en aquella ocasión, no ofreció detalles sobre las razones que motivaron su hospitalización.