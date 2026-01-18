La conversación clave de Isabel Preysler y Julio Iglesias tras el escándalo: los detalles y cómo es su relación en la actualidad

Isabel Preysler junto a Julio Iglesias en una imagen captada en Cádiz, en el verano de 1974. Gtres

El pasado martes, 13 de enero, la vida de Julio Iglesias (82 años) cambió para siempre, de forma irreversible, después de que dos extrabajadoras del cantante lo acusaran de agresión sexual a raíz de unos hechos que se vivieron, supuestamente, en 2021 en su mansión de Punta Cana.

Desde el pasado y funesto martes 13 muchas han sido las informaciones que han visto la luz, a la cual más escalofriante, de ser ciertas. En medio de este barullo, Julio ha anunciado medidas legales, está fuerte y se va a defender. Muchos amigos, además, han salido en su defensa.

Cierran filas en torno al cantante español más internacional. En paralelo a amigas como Ana García Obregón (70) y su propia mujer, Miranda Rijnsburger (60), que sí han alzado la voz, el entorno familiar de Julio, encabezado por sus hijos, guarda silencio. Así lo pidió él.

Isabel Preysler y Julio Iglesias en una imagen captada en 1970. Gtres

De todas las mujeres que han formado parte del calendario afectivo del cantante, hay una que destaca especialmente, por lo relevante de su figura: la filipina y socialité Isabel Preysler (74), su primera mujer, con la que se dio el 'sí, quiero' en 1971.

Isabel, fiel a su estilo y recogimiento, no se ha pronunciado públicamente sobre el escándalo que encara Iglesias, el padre de sus tres hijos mayores, Chábeli (54), Julio José (52) y Enrique Iglesias (50). Sólo se ha asegurado, a través de un tercero, que Isabel está "en shock".

Pero nada más. ¿Qué opina Preysler? EL ESPAÑOL conoce únicamente que Isabel y Julio han hablado, han "conversado", se han contactado en esta semana tan complicada para el autor de Un canto a Galicia.

La reina de corazones se angustió y preocupó cuando fue informada.

No entendía que esa persona a la que retrataban las dos extrabajadoras denunciantes fuera el Julio que ella conoció. ¿Cómo es la relación actual de Isabel y Julio?, pregunta este medio. "Ellos hablan, hay cordialidad. Julio, como se suele decir, es mejor amigo que marido", se explica.

Julio Iglesias e Isabel Preysler en una imagen de cuando eran pareja. Gtres

"Con Isabel se ha portado muy bien", se añade. Se hace ver que el exmatrimonio está en comunicación. Quien lo sabe recuerda, como ejemplo de buena relación, cuando en marzo de 2023 Julio salió en defensa de la filipina cuando rompió con Mario Vargas Llosa.

En otro renglón, se explica que Isabel no va a hablar de momento sobre las acusaciones que pesan sobre Julio. No es algo que le pertenezca a ella. Es un tema delicado y prefiere esperar a que todo se aclare e Iglesias se arme legalmente y luche en los tribunales.

Chábeli y Julio José, los hijos mayores de Julio Iglesias, también han hablado entre ellos, según confirma EL ESPAÑOL -de Enrique Iglesias no hay noticias-, y han acordado guardar silencio. Eso sí, apoyan a su padre y están en constante comunicación con él.

La historia de Enrique es distinta, y complicada, pues la relación paternofilial es difícil. No siempre ha sido fluida, si bien este medio no ha podido conocer cómo se llevan en la actualidad Julio y Enrique.

Historia de amor

Julio Iglesias e Isabel Preysler se conocieron a finales de los 60 en el circuito de fiestas de la alta sociedad madrileña y, en menos de un año, decidieron casarse.

Su boda se celebró el 29 de enero de 1971 en el santuario de la Virgen de la Caridad de Illescas (Toledo), en una ceremonia muy mediática pese a la juventud de ambos.

Él, futbolista frustrado que empezaba a despuntar como cantante; ella, una joven hispanofilipina recién llegada al papel de chica de portada.

Ocho meses después ya habían sido padres: Chábeli nació en septiembre de 1971, seguida de Julio José en 1973 y Enrique en 1975, completando la imagen de familia de anuncio que dominó las revistas del corazón durante gran parte de la década.

Julio e Isabel en una instantánea captada en 1974, junto a Chábeli y Julio José. Gtres

La relación se fue deteriorando al ritmo del ascenso internacional del cantante. Los contratos millonarios, las giras interminables y los constantes rumores de infidelidad convirtieron el matrimonio en una convivencia casi imposible.

En 1978 se separaron y, en 1979, obtuvieron la nulidad eclesiástica a través del tribunal de la Sacra Rota de Brooklyn, tras alegar, entre otros motivos, la inmadurez con la que habían afrontado el matrimonio y la ruptura provocada por las infidelidades.

El suyo fue uno de los divorcios más sonados de la época, pero ambos evitaron el enfrentamiento público abierto y mantuvieron un discurso de respeto centrado en la protección de sus tres hijos.

Décadas después, la relación entre Julio Iglesias e Isabel Preysler es descrita por su entorno como cordial y fluida, sostenida por el vínculo con Chábeli, Julio José y Enrique.

El propio Julio ha asegurado en una entrevista que "Isabel es excepcional. Como madre es ejemplar y como mujer, un diez y una maestra de la vida", y ha salido en su defensa cuando ella ha sido objeto de críticas, como tras su ruptura con Mario Vargas Llosa.

Su hijo Julio José ha resumido el tono actual del vínculo: "Sí hablan (…) La relación de mis padres es muy bonita, se llevan de maravilla y siguen formando equipo por nosotros". Así, aquel matrimonio corto y convulso se ha transformado, con el tiempo, en una bonita amistad.