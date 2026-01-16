Miranda Rijnsburger, mujer de Julio Iglesias, reacciona al comunicado del cantante en redes: "A tu lado, siempre"

"Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza". Con estas palabras, Julio Iglesias (82 años) ha roto su silencio en la madrugada de este viernes, 16 de enero.

Desmiente de pleno todas las acusaciones de agresión sexual, dice estar fuerte y que se va a defender en los tribunales. "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad".

Tras el escrito del cantante, que ha publicado a las 4:30 horas de la madrugada -hora española-, su muro se ha llenado de reacciones de admiradores, amigos y familia. De entre todas esas personas, ha destacado un mensaje, por lo significativo.

Su mujer, Miranda Rijnsburger (60), ha reaccionado al post del intérprete de Me va, me va. Cierto es que EL ESPAÑOL ya había informado, horas atrás, de que Rijnsburger está "tranquila" y confiaba en su marido y en su verdad. Ahora, lo ha hecho público.

Miranda está al lado de Julio, de su esposo; lo apoya y secunda en todo. "A tu lado, siempre", ha escrito. No sólo la mujer de Iglesias cierra filas con el cantante. También grandes amigos como la actriz Ana García Obregón (70) o el empresario José Hidalgo (84).

Por un lado, la actriz madrileña, gran amiga del cantante internacional, ha posteado en el muro de éste lo que sigue: "Veritas vos Liberabit. La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables".

"La verdad os hará libres. Lo dice una persona que ha vivido en tu casa dos años. Que ha sido testigo del respeto con el que tratas a las miles de personas que a lo largo de tu vida han trabajado contigo. La verdad te hará libre, querido Julio", agrega la bióloga.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, en una boda en Marbella. Año 2008. Gtres

En otro renglón, el empresario Juan José Hidalgo -dueño de Globalia Corporación Empresarial S.A., el grupo turístico español al que pertenecen empresas como Air Europa y Halcón Viajes-, íntimo amigo de Julio, también lo ha defendido en conversación con EL ESPAÑOL.

Durante un desayuno, Hidalgo se muestra rotundo: "Yo a Julio lo conozco desde 1995 que le contratamos 19 actuaciones con Halcón Viajes. Julio tiene una residencia en Punta Cana donde yo paso mucho tiempo. Le veo y tengo amistad. Solo puedo tener halagos".

"Yo no puedo opinar. Personalmente sé lo que ha pasado. Para eso está la justicia. Yo por Julio doy la vida. Lo voy a defender, es el hombre de España más internacional del mundo", ha aseverado.

Abogado influyente

Julio Iglesias ha confiado su defensa al penalista José Antonio Choclán, uno de los abogados más influyentes en la Audiencia Nacional.

El exmagistrado, socio fundador de Choclán Abogados, ya ha firmado el encargo para representar al cantante frente a las acusaciones de agresión sexual, trata y malos tratos formuladas por dos extrabajadoras domésticas y actualmente analizadas por la Fiscalía.

Choclán es conocido por haber defendido a figuras como Cristiano Ronaldo (40) en su causa por fraude fiscal, a Cristina Cifuentes (61), a Corinna Larsen (61) o al comisionista Víctor de Aldama (48).