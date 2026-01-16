Julio Iglesias niega todas las acusaciones de acoso sexual: "Son absolutamente falsas. Nunca he sentido tanta maldad"

El cantante Julio Iglesias (82 años) ha roto su silencio para defenderse de las acusaciones de acoso sexual de dos de sus extrabajadoras. Lo ha hecho a través de un comunicado en redes sociales en el que niega "haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer"

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", ha escrito.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha citado a declarar a las dos mujeres que han denunciado al cantante por los supuestos delitos de agresión sexual, acoso sexual, lesiones, trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores en 2021.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Otras mujeres que fueron trabajadoras del cantante se han puesto en contacto con el equipo legal del Women's Link, que representa a las dos mujeres que le han denunciado, para trasladarles que ellas también han sido presuntamente víctimas de este acoso sexual.

Ya este miércoles, Iglesias, a través de la revista ¡Hola!, aseguró que "todo se va a aclarar". Fuentes de su entorno más cercano niegan "totalmente los hechos y muestran estupor ante lo que está sucediendo".

A pesar del delicado momento que atraviesa, Julio Iglesias prefiere ser prudente y esperar al momento adecuado para pronunciar palabra.

"Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido", revela la publicación.

José Antonio Choclán

El artista ha contratado al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a todas estas acusaciones. Este bufete, con sede en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.

En la actualidad, por ejemplo, representa al comisionista Víctor de Aldama, implicado en el caso Koldo sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia y en un supuesto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

Choclán defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.

Además, fue abogado de Rita Barberá en la causa por blanqueo en el Tribunal Supremo y de David Marjaliza, colaborador en el caso Púnica, entre muchos otros.

