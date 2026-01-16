Cayetano Martínez de Irujo inaugura el Centenario de la duquesa de Alba con dos marcadas ausencias familiares

Cayetano Martínez de Irujo, con su hermano Fernando, Alfonso Díez y Carmen Tello en Sevilla, en la presentación de los actos conmemorativos del Centenario de la duquesa de Alba en Sevilla. Europa Press

Día especial para la Casa de Alba. El pasado jueves, 15 de enero, algunos miembros de la saga se han reunido en Sevilla, para conmemorar una fecha muy especial para los familiares de la duquesa de Alba, fallecida el 20 de noviembre de 2014.

El próximo 28 de marzo se cumplirá el centenario del nacimiento de Cayetana Martínez de Irujo y por este motivo, sus hijos Cayetano Martínez de Irujo (62) y Fernando Martínez de Irujo (62) han presentado el programa de actos que se celebrarán en honor a la aristócrata a lo largo de los próximos meses.

Al acto, que ha tenido lugar en el Salón de Tapices del Real Alcázar de Sevilla, no han faltado caras bien conocidas: su viudo, Alfonso Díez, la mujer del duque de Arjona, Bárbara Mirjan, y Carmen Tello (70), que fue una de las grandes amigas de la noble.

En cambio, no han podido estar en esta cita el actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart (77), ni Eugenia Martínez de Irujo (57), quien es una de las encargadas de coordinar este homenaje a la figura de su madre en el que sería su 100 cumpleaños.

Cayetano y Fernando Martínez de Irujo y Alfonso Díez, en el arranque de los actos conmemorativos por el 100 cumpleaños de la duquesa de Alba. Europa Press

A pesar de tan sonadas ausencias, el conde de Salvatierra ha confesado que la jornada ha sido “un día, evidentemente, muy especial”. Asimismo, ha explicado la razón por la que dos de sus hermanos no han podido estar a su lado.

"Debo excusar, para que se entere la prensa, a mi hermano Carlos, porque realmente este acto lo íbamos a hacer el 14 y al final, por necesidad, se cambió al 15. Y mi hermano Carlos tenía ya un acto en el palacio de Liria y se excusa a través mío. Hemos hablado", ha expresado.

También ha destacado los motivos por los que su hermana no ha podido hacer acto de presencia: "Y a mi hermana Eugenia, que le pasó lo mismo. Si no estarían aquí con nosotros, evidentemente".

Lo cierto es que el papel de Eugenia es clave en los actos que se van a celebrar en los próximos meses en memoria de la duquesa de Alba. Estos incluyen un documental, conferencias, un espectáculo flamenco, un libro y una exposición.

"Se va a hacer una exposición en el palacio de Las Dueñas de todos sus enseres. Lo va a organizar mi hermana Eugenia, que lo va a organizar muy bien porque Eugenia tiene mucha sensibilidad y ha heredado la parte artística de ella especialmente", ha comentado el duque de Arjona.

Fernando Martínez de Irujo y Alfonso Díez. Europa Press

"Es un homenaje que hacemos especialmente Eugenia, Carlos, Fernando y yo. A Cayetana de Alba, para mí una de las figuras, si no la más relevante, es la mujer más femenina de España en el siglo XX y principios del XXI", ha comentado Cayetano Martínez de Irujo a la prensa.

Para él, su madre fue una mujer que "unió a la perfección ser Cayetana y ser duquesa de Alba, con 53 títulos nobiliarios y toda su vida en el libro de récords".

"Por los títulos, y luego me decían mis hijos, papá, y va a pasar porque la señora más mayor que se ha casado tiene setenta y tantos, y Lala se va a casar con más de ochenta. Entonces volvió a hacer otro título Guinness de los récords", ha añadido.

Imágenes del inicio de los actos conmemorativos del Centenario de la duquesa de Alba. Europa Press

En el acto, Cayetano se ha pronunciado apenado sobre el fallecimiento de la hermana de la Reina Sofía (86), Irene de Grecia.

"Bueno, la conocí, pero sobre todo estoy muy apenado por doña Sofía, a la cual aprecio mucho, y era su hermana del alma. Estaban muy unidas, entonces, pues, estará frágilmente triste" ha apuntado.

Ha revelado también que aún no le ha podido dar el pésame a la Familia Real y que la última vez que habló con ella fue cuando recibió el Toisón de Oro.

Bárbara Mirjan saluda a Alfonso Díez en el Real Alcázar de Sevilla, el pasado jueves, ,15 de enero. Europa Press

La amabilidad y cercanía de Cayetano con los presentes se tornó en visible enfado cuando un reportero le ha preguntado por la relación con sus hermanos. Una cuestión a la que ha respondido de manera contundente: "Esa pregunta no viene a cuento. ¿Cómo está usted con los suyos?".

Este acto, en el que se ha dejado ver junto a Bárbara Mirjan, supone la primera aparición conjunta del matrimonio en un acto público tras su boda, el pasado 4 de octubre, en Sevilla.