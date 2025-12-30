Jara, la sobrina de Miguel Bosé, 'traiciona' al cantante y elige a Nacho Palau como padrino de su nuevo hijo: "No tengo miedo"

Lucía Dominguín Bosé (68 años) es una abuela feliz. La hija de la siempre recordada Lucía Bosé acaba el año 2025 de la mejor de las maneras: ejerciendo su mejor papel, el que más la llena: el de abuela. También el de madre, pero ese es diferente.

Este martes, 30 de diciembre de 2025, algunas revistas del corazón se han adelantado a su publicación unas horas. Lecturas es una de ellas, y en dicho semanario aparece feliz y orgullosa Lucía Dominguín. No lo hace sola: junto a ella están su hija Jara, su yerno, Samuel, y sus dos nietos.

La también madre de Bimba Bosé está viviendo un trance excelso desde que Jara dio a luz a su segundo hijo, Bruno. Él, el pequeño, es el protagonista de este reportaje fotográfico en el que la familia presenta al nuevo miembro, que nació el 14 de junio.

Jara, junto a su madre y su hermana Palito en una imagen de archivo. Gtres

En la entrevista, Jara revela un dato cuanto menos llamativo, habida cuenta de la difícil relación que ha existido entre su tío, Miguel Bosé (69 años), y el que fue su última pareja, el escultorNacho Palau (53): ha elegido como padrino de Bruno a Nacho, y no al cantante.

La hija de Lucía Dominguín, con total naturalidad, lo explica y detalla que Nacho Palau es muy importante no sólo para su familia, sino en especial para ella. El de Valencia fue "mi primer amor platónico".

La portada de 'Lecturas'.

Así resuelve Jara la decisión de elegir padrino a Nacho: "Mami Rita, mi abuela, es la madrina religiosa de los niños. Los padrinos de Leonardo son mi hermana Palito y Harry, su pareja. Los de Bruno son Mario, que es un amigo de Samuel, y Nacho Palau".

Y agrega: "Ha estado en nuestra vida siempre, desde pequeña. De hecho, Nacho fue mi primer amor platónico. Tiene todavía las cartas de amor que le escribía... bueno que dictaba a mis padres para que se las mandaran".

"Como no tenemos ese vínculo de sangre, pues de esta forma está un poco vinculado", ha terminado reflexionando la nieta de Lucía Bosé. A la pregunta de si siente "miedo" de que Miguel Bosé se aleje de ella tras este hecho, Jara despeja toda duda.

"Nada. Somos todos adultos y las relaciones de cada uno son las de cada uno. Nunca me he metido, no he opinado. Miguel es mi tío de sangre. Le quiero, le adoro, le respeto. Y con Nacho a lo largo de la vida he creado otro tipo de vínculo. Son cosas diferentes".

En esa línea, Jara informa de que Miguel, afincado en México, no viajará a España por Navidad: "No. Hace dos años fui con Paola allí. Somos una familia atípica, somos clan, somos núcleo y somos muy libres. No imponemos, si quieres estás y si no, no".

Jara también es interpelada por los cuatro hijos que un día conformaron la familia de Miguel y Nacho: Diego y Tadeo, e Ivo y Telmo. "Son divinos, educadísimos. Los cuatro. Los de México los veo menos. Con los de Nacho tenía más contacto cuando estaba en Valencia",

"Ahora ya menos. Siempre he sido la tía. Nacho es como un hermano", remacha Jara.

Por último, Jara recuerda las navidades de su infancia: "Muy de familia. Se hacía todo un ritual para montar un Belén inmenso, íbamos a la Plaza Mayor a comprar con mi madre todos los muñequitos y el pino enorme. La única que ponía las bolas, porque eran de cristal, era mi madre".

"Venían los Reyes Magos. La primera gran desilusión de la vida fue cuando éramos muy pequeños, recuerdo que Miguel y yo descubrimos que los Reyes Magos se estaban vistiendo en un cuarto y que eran el mozo de espadas de mi padre, el banderillero y el chófer. Fue una decepción".