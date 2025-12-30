David y José Muñoz (Estopa), en la intimidad: historias de amor paralelas, hijos y la empresa de música que gestiona su padre

Estopa se ha convertido en la gran sorpresa de las Campanadas de TVE, tras las bajas de Andreu Buenafuente (60 años) y Silvia Abril (54). David (49) y José Muñoz Calvo (47), dos referentes de la música, se unirán a otra gran artista patria, Chenoa (50), para despedir el 2025 desde la Puerta del Sol de Madrid.

Una oportunidad que llega 26 años después de La raja de tu falda, la canción lanzada en su álbum debut homónimo, que los catapultó a la fama y que se ha convertido en casi un himno para varias generaciones.

Entonces los hermanos Muñoz Calvo eran dos jóvenes de Cornellá de Llobregat, de 23 y 21 años, que probaban suerte en la industria del entretenimiento. Hoy son dos estrellas de la música con una exitosa carrera profesional y una sólida vida sentimental.

Pese a la fama, ambos han manejado lo referente a su parcela íntima con mucha discreción. Solo en contadas ocasiones se han atrevido a hablar de su vida privada. Una de ellas fue a través de El libro de Estopa, publicado en 2020.

Allí, entre otros temas, escribieron sobre Mari Paz y Paloma, sus mujeres, parejas sentimentales desde la adolescencia y parte del éxito de Estopa.

David y José conocieron a sus respectivas esposas en los veranos de Zarza-Capilla, el pueblo extremeño de sus familias.

David, concretamente, conoció a Mari Paz en 1992, cuando tenía 16 años. Aunque era un amor a distancia -él en Barcelona y ella, en Madrid-, aquello no fue un impedimento. Construyeron una sólida relación que terminó en boda.

Se dieron el 'sí, quiero' en julio del 2000, solo un año después del lanzamiento de La raja de tu falda. La boda tuvo lugar en Plasencia, Cáceres, y se llevó a cabo en la más estricta intimidad, alejados de los flashes y la prensa. Siete años más tarde, llegó al mundo su único hijo, David.

De Mari Paz se sabe que no solo es la mujer de uno de los integrantes de Estopa. Es también una de las artífices del triunfo del grupo. Los hermanos han comentado que en sus inicios como artistas fue ella quien asumió el rol de representante. Confiaba plenamente en su talento y se dedicó a repartir su primera maqueta por distintas discográficas de la capital española.

Estopa en un concierto en Tenerife en 2024. Gtres

La historia sentimental de Jose -como le llaman cariñosamente- es casi idéntica a la de su hermano. A finales de los 90 conoció a Paloma, entonces residente en Badajoz. "Comenzó como un ligue de pueblo", como ha contado él, que acabó en matrimonio.

Se casaron en 2010 en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, tras un tiempo viviendo juntos en Barcelona. Fruto de su amor ha nacido su único hijo, Pablo, quien recibió el nombre de su abuelo paterno, Pablo Muñoz Garrido, otra de las piezas clave de Estopa.

Pablo Muñoz Garrido es el administrador único y apoderado -desde 2003- de Mandinga S.L., cuyo objeto social son las actividades artísticas relacionadas con la música, grabaciones musicales y conciertos. Además, adquisición, tenencia, comercialización, venta y arriendo, excepto el arrendamiento financiero y explotación de bienes inmuebles.

A través de esta sociedad, Estopa gestionaría sus actividades relacionadas con la música, pues en 2022 liquidaron Las Dos Zarzas S.L., con el mismo objeto social que Mandinga S.L. y en la que también figuraba David, en el cargo de administrador solidario.

David vuelve a la Universidad

A día de hoy, la única empresa activa de David Muñoz es Frutas David y Asun S.L, dedicada al comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados.

Aunque presentó su último ejercicio en 2013, la empresa sigue activa. Un proyecto en paralelo a su carrera musical y a su vida de estudiante.

Fue el pasado septiembre cuando se conoció que el se matriculó en la Universidad de Barcelona para cursar el grado de Historia.

La noticia trascendió gracias a un usuario de X que publicó una foto con el cantante y junto a la siguiente descripción: "Jamás pensé que podría encontrarme en la facultad donde trabajo a mi cantante favorito como alumno de historia y encima que te hable como si te conociera de toda la vida y te pregunte por la tesis que estás haciendo. Simplemente increíble".

Al respecto, David comentó ante los micrófonos de Europa Press: "Se ha filtrado sin yo quererlo, pero esto es inevitable. Yo tenía mis sospechas... digo, a ver si lo puedo llevar con discreción".

Una faceta que el cantante intenta llevar con total naturalidad. "Evidentemente no ha podido ser, pero aun así voy a hacer todo lo posible por ser uno más y llevar mis estudios con discreción, siendo uno más de mis compañeros y no dando tanto bombo a esto, que también es una cosa que puede hacer cualquiera", comentó a la prensa.

Las Campanadas

Este próximo miércoles, 31 de diciembre, David y Jose cerrarán el 2025 y darán comienzo al 2026 junto a Chenoa y ante la audiencia de TVE.

Serán los rivales de Cristina Pedroche (37) y Alberto Chicote (56), que serán los encargados de tomarse las uvas en las Campanadas de Atresmedia que, por primera vez, se emitirán de forma simultánea en Antena 3 y laSexta.

Estopa durante unos premios en Madrid en 2020. Gtres

"Intentaremos que toda la gente se coma las uvas a tiempo, vamos a dar consejos para no atragantarse y cómo pelar la uva sin mancharse los dedos", comentó José Muñoz el pasado 18 de diciembre, cuando se anunció su fichaje por las Campanadas. David, por su parte, remató: "Lo haremos con toda la ilusión".

El 'spot'

Los hermanos Muñoz Calvo son los protagonistas del spot de las Campanadas de TVE. Un anuncio de menos de un minuto, pero con un sinfín de referencias.

En el spot, que se estrenó durante la Nochebuena en Televisión Española, se puede ver cómo David y Jose se suben a un Seat Panda, haciendo referencia a la primera canción que les hizo famosos: "Por la raja de tu falda, yo tuve un siniestro con un Seat Panda".

Es en ese coche donde comienza una conversación con la Inteligencia Artificial que les redirige hasta la Puerta del Sol. En el diálogo se cuela Chenoa, que no aparece en pantalla, pero sí a través de su voz. "Soy humana, os espero aquí, dale caña Jose", aludiendo al "¡Vamos Jose!" que David pronuncia en prácticamente todas las canciones de Estopa.

Tras esto, los hermanos Muñoz logran arrancar el coche con la banda sonora de Manolo Escobar cantando Porompompero, uno de los grandes himnos populares de España y un claro homenaje al cantante, figura clave de la historia musical del país.

En la última parte del spot se puede ver, de espaldas, el coche de Estopa y una señal de tráfico que indica a Andreu Buenafuente y Silvia Abril en dirección contraria. Un guiño final que hace referencia a la baja de los presentadores, en clave de humor y como pequeño homenaje al humorista y a su compañera.