Paloma Lago va a recurrir la decisión del juzgado de archivar la causa contra Alfonso Villares por presunta agresión sexual

Ni hundida ni viviendo un varapalo. Paloma Lago (58 años) está fuerte y con ganas de continuar batallando en los tribunales tras conocerse este pasado 22 de diciembre que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol no procesará a Alfonso Villares por la presunta agresión sexual.

Esta decisión del Alto Tribunal gallego, que ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pone fin al sumario abierto, pero no se trata, como se asevera a EL ESPAÑOL a través de fuentes de total solvencia, de un archivo definitivo de la causa. Es, en todo caso, provisional.

No es firme y se adelanta a este periódico que la intención de Paloma Lago es presentar "el recurso de apelación pertinente" y el contencioso seguirá su curso. Se llegará a todas las instancias que sean necesarias. "Ella seguirá en su línea, en el juzgado, y no hablando con prensa", se aclara.

Paloma Lago en un acto público. Gtres

Se insiste en que en el ánimo de Paloma está demostrar su verdad y llegar hasta el final con su versión de los hechos. Tendrá que reunirse con su abogada en estos días y valorar cómo proceder. Hasta donde se conoce, la causa recae ahora en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Este órgano judicial deberá confirmar o revocar la decisión de la instructora de Ferrol. La Audiencia tendrá la última palabra, al tratarse de un sumario, un tipo de procedimiento judicial más complejo que se sigue en determinadas causas penales.

A EL ESPAÑOL se desliza que Paloma está bien y firme. Tampoco esta es una causa que le emborrone su vida actual, marcada principalmente por un acontecimiento muy feliz: la dulce espera de su hijo, Javier García-Obregón Pérez-Lago (29), para convertirse en padre.

Ese inmimente nacimiento ha colmado de felicidad a la familia y, en especial, a Paloma, que se convertirá en abuela. Por ello, de acuerdo a los datos que controla este periódico, Lago está preparando, pese a todo, las navidades más especiales y está cuidando cada detalle.

Quien la conoce dice de Paloma que es una mujer muy detallista, que vive la Navidad y le gusta pasarla y disfrutarla en familia. Y este año, claro está, con más razón. Se ha prometido a sí misma que nadie va a estropear el sereno y excelso momento que vive a nivel familiar.

Javier y su mujer, Eugenia, en una fotografía reciente. Ella luce barriga de embarazada. Gtres

El trabajo también ocupa un papel importante en la vida de Paloma. Hace unos meses, en plena vorágine por su denuncia a Villares, la presentadora retomó el contacto con su profesión. En otro renglón, son muchos los medios que la contactan para saber cómo está.

Pero Paloma no va a hablar con nadie. Ya hace un tiempo este periódico pudo conocer que, desde que estalló el escándalo con el exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, determinó dirimirlo todo en el juzgado.

Cronología de los hechos

Todo sucedió -tal y como figura en la versión de la modelo-, en el marco de una relación esporádica entre Paloma y el político gallego Alfonso Villares.

Ambos se encontraban en la casa que ella tiene en Covas, en Ferrol, en el contexto de encuentros íntimos que mantenían.​ Al día siguiente, Paloma habría despertado "desnuda, desorientada y sin recordar nada".

Alfonso Villares. Xunta de Galicia

Esto la llevó a pensar que había sido víctima de una posible sumisión química.

Cuatro días después, el 31 de diciembre, Paloma presentó una denuncia por agresión sexual contra Villares ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Ferrol.​

Así, se abrieron diligencias policiales y, por el aforamiento del conselleiro, el asunto se elevó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). A pesar de la gravedad de las acusaciones, el proceso se mantuvo al margen de los medios de comunicación.

La noticia salió a la luz pública seis meses después, el pasado 4 de junio, cuando Alfonso Villares convocó una rueda de prensa urgente. En ella anunció su dimisión como conselleiro do Mar de la Xunta de Galicia y reveló que estaba siendo investigado por una denuncia de agresión sexual.

En cuestión de horas, el nombre de Paloma Lago apareció en todos los titulares: había sido ella quien manifestó ante las autoridades haber sido víctima de un acto de violencia sexual.

Paloma Lago, en el funeral de Antonio García Fernández en septiembre de 2022. Gtres

Cabe recordar que Alfonso Villares ha defendido su inocencia desde que los hechos salieron a la luz. Ya el día que presentó su dimisión aclaró que cesaba de su cargo para defenderse "como cualquier ciudadano". Y calificaba su decisión de "muy difícil pero correcta".

Tras estallar el escándalo abandonó la política. Y, obligado por las circunstancias, ha vuelto a trabajar como veterinario en el Norte de Lugo. Según han deslizado a la prensa las personas de su entorno, la denuncia de Paloma Lago lo dejó "hundido".

Tal y como ha apuntado el diario La Voz de Galicia sus amigos reiteran que el político "podía conseguir mujeres de otra forma". Sostienen también que jamás lo vieron "pasarse con una mujer".

Un detalle importante sobre la denuncia de Paloma Lago contra Villares es que en el documento se alude a sustancias que este, veterinario de profesión, habría podido conseguir para llevar a cabo la presunta agresión sexual.

Por otra parte, fuentes cercanas al caso han detallado que los análisis de sangre realizados a Paloma Lago cuando la atendieron en el hospital solo encontraron trazas de los ansiolíticos que tomaba.