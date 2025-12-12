Kiko Hernández y Fran Antón, atendidos de urgencia tras 48 horas en huelga de hambre encadenados a su local

Llegan malas noticias para Kiko Hernández (49 años) y Fran Antón (44). El colaborador de televisión y su marido han tenido que ser atendidos por los servicios de urgencias. Los hechos se producen apenas 48 horas después de iniciar una huelga de hambre a las puertas del negocio que tienen en común.

La lucha no violenta del matrimonio comenzó después de que la Policía Local clausurara el establecimiento, a pesar de tener la licencia vigente hasta 2036 y todos los papeles en regla, según manifiesta la pareja.

El primero en explicar lo ocurrido fue el actor. Poco después se unió Hernández. Y aunque lleva menos tiempo que su pareja en ayuno, su cuerpo no ha resistido las duras condiciones a las que se habían sometido: 48 horas a la intemperie y sin ingerir ningún alimento.

Kiko Hernández y Fran Antón en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Esto es una pesadilla"

El colaborador y el actor han precisado de asistencia de personal sanitario. Hernández ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario debido a la deshidratación sufrida.

Según ha adelantado el programa No somos nadie, el tertuliano de Ni que fuéramos Shhh no ha soportado la situación límite que estaba viviendo tras iniciar una sonada protesta, junto a su marido, en la puerta del negocio que ambos abrieron hace un año, El Cielo de Melilla.

"Había quedado con una amiga enfermera para la tensión porque yo estoy perfecto. Pero Kiko estaba deshidratado", ha explicado Fran Antón al citado espacio en directo. Este ha publicado el parte médico hospitalario de Hernández en las redes sociales.

Por su parte, la enfermera que se acercó a asistirles expresó: "Creo que es una deshidratación porque no están comiendo ni bebiendo. Ha ido al hospital a que le pongan suero. También se ha hecho daño en un brazo al caerse. Van a hacerle una placa".

"Esto es una pesadilla. No le veo sentido. Teníamos mucha ilusión por el local, por el negocio. Que por unas supuestas irregularidades se vaya todo... La gente se está acercando a darme mantas, cosas para el calor. Todo el mundo está muy afectado, sobre todo las familias que querían hacer y celebrar cosas aquí", ha destacado Antón.

"No quiero mostrarme débil. Me rompí mucho ese día y me rompo con mi familia. Quiero mantenerme firme, no quiero dar pena. Esto es una situación límite".

Kiko Hernández ha sido trasladado a un hospital tras dos días en huelga de hambre frente a la puerta del local que regenta con su marido, Fran Antón. Instagram

"Seguiremos la lucha"

Kiko Hernández y Fran Antón han ofrecido todos los detalles de su huelga de hambre en las redes sociales, donde han asegurado que no piensan cambiar de actitud hasta que no reciban una respuesta de las autoridades.

Fue el pasado martes, 9 de diciembre, cuando Fran Antón anunció en su cuenta de Instagram que se había encadenado a las puertas del negocio que ambos abrieron en Melilla hace un año.

"Tenemos una licencia que nos dio el dueño del local, que está vigente. Pero, por motivos que no puedo decir y que desconozco, la Policía Local nos ha clausurado el local. Dicen que no podemos hacer nada. ¡Ni podemos entrar! ¡No me han dejado entrar a por nada!", comunicó entonces.

Su única fuente de ingresos

En declaraciones realizadas el pasado martes, ambos manifestaron su intención de mantener la huelga de manera indefinida hasta que les expliquen las razones del cierre de su negocio y puedan reanudar la actividad comercial. Para ambos, este establecimiento representa su única fuente de ingresos y se niegan a aceptar la clausura de su establecimiento.

"Seguiremos la lucha, amor. Pero primero tienes, tenemos que recuperarnos. Te quiero siempre", ha escrito Hernández en las redes sociales. En su publicación se escucha de fondo la canción Como las alas al viento, de Rocío Jurado. Estas son las últimas palabras que se tienen de él hasta la fecha.

En su post se ve cómo es atendido por personal sanitario ante la fachada de su local, una terraza-bar que inauguraron hace pocos meses. Atados con cadenas a las puertas del negocio, Kiko Hernández y Fran Antón reclaman que se esclarezcan las causas que han llevado al precintado del establecimiento por la Policía Local de Melilla.

El matrimonio ha lamentado que han invertido "más de 500.000 euros" en un local donde no nos dejan entrar ni para recuperar cosas personales”.

En su interior, tal y como han detallado, hay "material escolar de las peques, ordenadores, medicación". Nunca imaginaron tener que pasar por una experiencia similar: "Esto jamás pensaba que lo viviría en la vida”.

Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos Tentáculos'.

Amenazas de muerte

Mientras Kiko Hernández se recupera de este revés de salud, el panorama se presenta delicado. Porque, tal y como ha revelado el propio Kiko Hernández a Carlota Corredera (51) el pasado miércoles, 10 de diciembre, ha recibido graves mensajes intimidatorios.

"Son muy fuertes, de una persona muy importante de aquí. Son amenazas de muerte. Mañana las llevaré a la Policía Nacional. Hoy no me ha dado tiempo porque estoy como estoy. A mí y a mi familia", ha expresado el colaborador.

"La culpa la tengo yo. Si yo fuera anónimo no pasaría nada. Me darían un tirón de orejas. Pero al ser yo", se lamentaba. "Esta gentuza tiene miedo a perder las elecciones".