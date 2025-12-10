El funeral de Encarnita Polo se celebrará un mes después de su muerte: cuándo y dónde será

El pasado 14 de noviembre, el mundo de la música se vestía de luto con motivo de la muerte de Encarnita Polo. La intérprete de Paco, Paco, Paco fallecía a la edad de 86 años en una residencia de ancianos en Ávila.

Ahora, cerca de cumplirse un mes de su trágico deceso, su hija, Raquel Waitzman, ha ofrecido detalles sobre el funeral de la querida artista.

Según ella misma ha compartido en su perfil de Facebook este pasado martes, 9 de diciembre, el último adiós a Encarnita Polo tendrá lugar en Madrid. En concreto, en la Basílica de la Milagrosa el próximo día 16 a las 20:30 de la tarde.

"Su hija, nieto y yerno, hermanos, sobrinos y demás familia y amigos ruegan una oración por su alma", se lee en la esquela que Raquel ha publicado en su red social. Un post que cuenta con numerosos mensajes de apoyo así como condolencias al entorno íntimo de la artista.

La esquela que ha compartido Raquel Waitzman, la hija de Encarnita Polo, en Facebook.

En cuestión de seis días, todo aquel que lo desee podrá despedirse de Encarnita en la capital española.

Polo, cabe recordar, fue enterrada unos días después de su muerte. Entonces, se celebró en Ávila un adiós en la más estricta intimidad.

Únicamente acudieron aquellos que formaron parte del círculo más íntimo de la artista. Entre ellos se encontraba su propia hija y su gran amigo Antonio Albella, actor y excomponente del grupo Locomía.

Ninguno de ellos quiso hacer declaraciones públicas. Una discreta línea que promete repetirse en el funeral de Encarnita Polo en Madrid el próximo 16 de diciembre.

Quien sí dio un paso al frente y se sinceró sobre el último adiós a la malograda artista fue Rappel (80). El vidente mostró sus discrepancias con la hija de Polo.

La artista Encarnita Polo, en el año 2012, mostrando un premio. Europa Press

"A Encarnita sí han sabido venderle los pisos. Eso sí se ha sabido vender… Entonces, que hayan sabido vender su casa y sus cositas personales y que ahora estuviera sola, como un perro, en un sitio donde uno que estaba con la puerta abierta la ha matado… Me parece que no tiene perdón de Dios", confesó Rappel ante los micrófonos de Europa Press.

Encarnita Polo falleció hace ya cerca de un mes. Su muerte, desafortunadamente, ha estado marcada por la polémica desde el primer momento.

La artista perdió la vida en la residencia de ancianos de Ávila en la que llevaba un tiempo tras ser presuntamente estrangulada a manos de un compañero. El hombre, tal y como han publicado diversos medios, estaba senil.

Encarnita Polo.

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los años 60 y 70 y una de las más populares gracias a la televisión.