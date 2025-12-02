Preocupación máxima por la salud de José María Almoguera: "Hay que cambiar de forma urgente su marcapasos"

El buen momento personal que atraviesa José María Almoguera (35 años), hijo de Carmen Borrego (59), se ha visto empañado por un serio contratiempo médico que ha despertado preocupación en su entorno más cercano.

Tal y como se ha revelado este pasado lunes, día 1 de diciembre, en el programa El tiempo justo, el marcapasos que lleva desde los 23 años debido a sus problemas cardíacos "está fallando" y los especialistas consideran que es necesario sustituirlo "de forma urgente".

La noticia ha generado inquietud en el clan Campos, que sigue muy de cerca la evolución de José María y espera que la intervención se produzca cuanto antes.

José María junto a su pareja, María, en un acto público. Gtres

La periodista Leticia Requejo ha explicado que la dolencia cardíaca que Almoguera padece desde hace más de una década requiere un control constante. Si no se mantiene bajo supervisión, podría derivar en complicaciones graves como arritmias o incluso una descompensación del corazón.

Ante las anomalías detectadas en el dispositivo, desde la Fundación Jiménez Díaz, hospital de referencia para la familia, se contactó la semana pasada con José María para comunicarle la urgencia de reemplazar el marcapasos. El mensaje fue claro: debía ser operado "lo antes posible".

Por ahora, el joven no conoce la fecha exacta de la intervención, aunque todo apunta a que su paso por quirófano es inminente.

Según la colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat (50), tanto él como su entorno están preocupados por la gravedad y la delicadeza de la operación, que requiere máxima precisión.

José María Almoguera en un acto público. Gtres

A pesar de su vínculo con una de las familias más mediáticas de España, José María Almoguera siempre ha mantenido un perfil bajo. Son pocas las ocasiones en las que se ha sincerado públicamente sobre su enfermedad.

Aunque nunca ha ocultado que lleva un marcapasos desde hace años, tampoco ha detallado cómo afecta a su día a día ni si le impide llevar una vida completamente normal.

En una de sus escasas declaraciones, reconoció que le encantaría participar en el reality Supervivientes, pero que sus problemas cardíacos se lo impiden. Esa confesión dejó entrever las limitaciones que afronta, aunque sin profundizar en el impacto real que la dolencia tiene en su rutina.

En este difícil trance, José María cuenta con el respaldo incondicional de su madre, Carmen Borrego. Aunque la colaboradora televisiva ha declinado hacer declaraciones en el programa, sí ha asegurado que no está preocupada, transmitiendo calma y confianza en los médicos.

También está a su lado su pareja, María, con quien comparte casa en Madrid y con la que celebrará en enero su primer aniversario de relación.

La joven se ha convertido en un pilar fundamental para Almoguera, acompañándolo en este proceso y reforzando la estabilidad personal que vive desde hace meses.

La pareja ha consolidado su relación y afronta un futuro en común, aunque ahora marcado por la incertidumbre de la operación.

La familia Campos, que ha vivido numerosos momentos de exposición mediática, sigue con atención la situación de José María. El nieto de María Teresa Campos se enfrenta a un reto de salud que, aunque delicado, cuenta con el respaldo de un entorno unido.