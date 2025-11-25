Rocío Martín Berrocal firma uno de sus mejores 'looks' con el abrigo peludo más deseado: de estilo 'teddy coat' y extra suave

Rocío Martín Berrocal(43 años) ha vuelto a convertirse en referente de estilo con uno de los looks más codiciados de la temporada.

La empresaria, creadora de contenido y hermana de Vicky Martín Berrocal (52) ha compartido en sus redes sociales imágenes en las que aparece con un abrigo peludo extra grande y súper mullido. Una de esas prendas que combinan glamour, un toque de teatralidad y calidez a partes iguales.

El abrigo, confeccionado de manera artesanal, destaca por su volumen, su textura suave y su caída impecable, elementos que definen el sello estético de María Dolores Guillén Guerrero, una de las diseñadoras de cabecera del clan Berrocal.

Rocío Martín Berrocal, en sus redes sociales. @rociomartinberrocal

Diseño exclusivo

La andaluza ha combinado esta pieza, un diseño exclusivo de María Dolores Guillén Guerrero, con un look sencillo en tonos neutros, con piezas tan básicas como unos vaqueros, unas deportivas y un jersey de punto fino en color gris.

Los seguidores no han tardado en reaccionar a su acertadísimo estilismo con comentarios como "espectacular", "qué bonito", "necesito ese abrigo" o "ese abrigo es lo más y tú también".

Con esta mezcla sin pretensiones, Rocío Martín Berrocal demuestra que un abrigo estilo teddy coat puede elevar un estilismo cotidiano a su máxima expresión. Y convertirlo en un conjunto digno de editorial de moda.

El teddy coat es un abrigo característico por su textura suave y esponjosa, que recuerda al pelaje de un oso de peluche, de ahí su nombre. Aunque su aspecto pueda evocar a veces la piel real, suele estar confeccionado con materiales sintéticos como el poliéster o mezclas que imitan ese efecto mullido tan reconocible.

Su corte, por lo general amplio u oversize, contribuye a esa sensación de abrigo envolvente y confortable, pensado para ofrecer la máxima calidez en los meses más fríos.

Disponibles tanto en versiones largas como cortas, con o sin capucha, esta prenda se adapta a múltiples estilos. Los tonos clásicos suelen ser beige, marrón o crudo, pero también es habitual encontrarlos en colores vibrantes, convirtiéndose en una pieza que puede encajar en cualquier armario.

Parte de su éxito radica en su equilibrio entre comodidad y estilo. Es un abrigo capaz de abrigar mucho sin perder elegancia, y su estética divertida pero sofisticada lo ha convertido en un básico cada vez más recurrente cada invierno.

Moda española

Cabe recordar que la diseñadora María Dolores Guillén Guerrero está muy presente en los armarios de las hermanas Berrocal y de otros rostros conocidos.

Entre ellos, Lourdes Montes (41) y la influencer italiana Chiara Ferragni (38), a la que hemos visto lucir otro de sus espectaculares abrigos de pelo.

El abrigo peludo elegido por Rocío Martín Berrocal es un ejemplo perfecto de su manera de entender la moda: piezas que impactan, que abrigan y que provocan fascinación nada más mirarlos.

En pleno invierno, cuando las prendas exteriores se convierten en la clave del look, este tipo de abrigo demuestra ser la opción ideal para quienes buscan algo diferente, y muy cómodo, sin renunciar a la elegancia.

Con este nuevo estilismo, Rocío confirma que su sello personal a la hora de vestir sigue madurando en una dirección marcada por la sofisticación, la personalidad y la apuesta por diseñadores españoles que cuidan cada prenda como una pieza única.

Una vez más, lo ha vuelto a demostrar: un buen abrigo puede transformar por completo un día cualquiera… y convertirlo en pura inspiración.