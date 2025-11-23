Joaquín Torres anuncia la muerte de su padre, ex socio de Florentino Pérez, Juan Torres Piñón: “Descansa, papá”

Joaquín Torres (55 años) atraviesa, una vez más, uno de los momentos más dolorosos de su vida. A través de sus redes sociales, el arquitecto ha comunicado públicamente la muerte de su padre, Juan Torres Piñón, a los 89 años.

Visiblemente afectado, Torres ha compartido en las redes sociales una ilustración en blanco y negro que muestra dos manos entrelazadas.

La imagen viene acompañada de unas palabras que reflejan su dolor por la pérdida: "Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá".

Joaquín Torres ha anunciado la muerte de su padre a través de las redes sociales. @acerojoaquintorres

Su padre, socio de Florentino

Hasta el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, pero no cabe duda de que su deceso ha supuesto un golpe devastador para la familia.

Nacido en Ferrol, A Coruña, en 1936, Juan Torres Piñón fue un destacado empresario de nuestro país. Ingeniero de Caminos de profesión, fue fundador, junto a Florentino Pérez (78), del grupo constructor ACS (Actividades de Construcción y Servicios).

La firma que montaron juntos, -de la que Pérez sigue siendo Presidente Ejecutivo-, fue una de las empresas más grandes de España en el sector de la construcción y los servicios urbanos.

El papel de Torres Piñón fue clave en el desarrollo y expansión de la compañía junto al Presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Además de la alianza empresarial, su relación estuvo marcada por la competencia, el deseo de superación y ciertas dosis de rivalidad.

"Cuando mi padre vendió las acciones de la constructora en el 97 se quedó con una liquidez inmensa y con un patrimonio que prefiero no decir porque me parecen cantidades obscenas", confesó Joaquín Torres a ABC en una entrevista en 2024. "Su única obsesión era montar una empresa familiar para hacerse más rico que Florentino".

También fue presidente del Metro de Madrid, profesor universitario en el IESE y presidente de diversas compañías familiares e industriales a lo largo de su vida.

Su nombre llegó a figurar entre las mayores fortunas de España. Fue, además, un gran coleccionista de arte y patrono de museos relevantes, como el Reina Sofía de Madrid y el Guggenheim de Bilbao.

Su interés por el arte le llevó a ser vocal del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 1998 a 2002. Desde 2002 era Miembro de Honor del Museo Guggenheim de Bilbao. También fue Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

En el terreno personal, estuvo casado con Joaquina Vérez, fallecida el 2 de marzo de 2024, con la que tuvo un total de cinco hijos.

A pesar de haber mantenido un perfil bajo, Juan Torres Piñón fue protagonista de una historia familiar marcada por conflictos en lo relativo a la gestión del patrimonio.

Tiempo atrás, el arquitecto denunció que su hermano Julio, que acabó siendo administrador único de las empresas de su padre, había estafado a la familia. Según sus declaraciones, este "se quedó con todo", dejándolos sin dinero "ni para pagar la calefacción".

Joaquín Torres habla con EL ESPAÑOL tras su ruptura con Raúl Prieto: "Ha sido un palo muy grande" GTRES

Un año difícil para Joaquín Torres

El 2025 no ha sido un año fácil para Joaquín Torres. Este año ha tenido que hacer frente a su ruptura con Raúl Prieto (49), una noticia que adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado mes de agosto.

Fue el pasado verano cuando este diario pudo confirmar que el prestigioso arquitecto y el conocido director de televisión habían roto su relación tres años después de su boda, celebrada el 19 de mayo de 2023 en Sevilla, y tras un total de 11 años juntos.

"Me ha dejado. Él dejó la relación hace poco más de tres meses", confesó poco después a este diario. "Esto es algo que iba a llegar en algún momento... Para mí ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien".

Los últimos tiempos no han sido menos convulsos que los últimos meses. El 4 de diciembre de 2023 sufrió un aparatoso accidente de tráfico mientras conducía su moto en Madrid. Fue arrollado por un coche que salía de un garaje sin mirar.

Entonces, Torres sufrió fracturas en la pelvis y el brazo, así como lesiones en el hígado y los pulmones, requiriendo varias intervenciones quirúrgicas. El incidente le costó una larga recuperación y le dejó secuelas físicas.

En marzo de 2024 perdió a su madre, Joaquina Vérez, como consecuencia de una larga enfermedad.