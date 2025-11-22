La rotunda reacción de Ana Obregón a las acusaciones de Antonia Dell'Atte contra Lequio y cómo se encuentra el conde

19 de noviembre de 2025. Esa fecha no la va a olvidar nunca Alessandro Lequio (65 años). Es el día en que su vida profesional cambió para siempre y su imagen pública se ha visto mermada. El despido del italiano de todos los programas de Mediaset es uno de los temas de la semana.

A nivel televisivo, desde luego que es algo histórico: la salida abrupta de uno de los rostros más emblemáticos de los espacios de entretenimiento, el adiós con cajas destempladas a uno de los contertulios más aguerridos de la televisión española.

El motivo de este adiós no es otro que las gravísimas acusaciones que pesan sobre él vertidas por su exmujer, Antonia Dell'Atte (65). La que fue musa de Armani ha vuelto a alzar la voz sobre los presuntos malos tratos que le dispensó el conde antes de su separación, producida en 1991.

La actriz Ana García Obregón y el conde italiano Alessandro Lequio, en una fotografía de cuando eran pareja. Gtres

Ante esto -que en realidad no es nada nuevo, pues Antonia lleva décadas poniendo el acento en la difícil convivencia que vivió al lado de Lequio-, Alessandro ha visto concluida su etapa profesional en el mencionado grupo audiovisual. No se habla de otra cosa en la prensa.

Lequio está en silencio tras este despido fulminante. Sólo EL ESPAÑOL ha podido conocer que afronta "tranquilo" este revés laboral. Con la conciencia en calma y arropado por su familia más directa. Esto es, su esposa, María Palacios (47), y su hija, Ginevra Ena (9).

Alessandro no va a hablar públicamente de nada: todo está en manos de sus abogados. En la misma línea de discreción se mantiene la que fue su pareja sentimental y madre de su malogrado hijo, la actriz Ana García Obregón (70). Ana siempre ha defendido al padre de su hijo.

Ha estado a su vera, incondicionalmente, en los buenos y malos momentos. Sobre todo, en los más adversos. Daba igual el escándalo que sacudiese a Lequio en aquellos agitados e intensos años noventa: Ana daba la cara y se partía el cobre por Alessandro.

Alessandro Lequio en una instantánea del pasado. Gtres

Incluso, en tiempos más presentes, cuando, desgraciadamente falleció Álex Lequio, y parecía que existían desacuerdos entre Ana y Dado -como se lo conoce en la intimidad-, la también bióloga ha buscado la calma y la concordia: "Siempre estaremos unidos por nuestro hijo".

Y así se mantiene Ana Obregón en la actualidad. Deja claro la persona con la que se contacta, muy próxima a la guionista de Ana y los 7, que ésta no quiere pronunciarse de nada: ni del despido ni del duro relato de Dell'Atte. Está volcada en su nieta, Ana Sandra: su única ocupación hoy.

Se apunta desde el entorno de Obregón que ésta conoce "muy bien" a Alessandro y no sería ese hombre que se intenta proyectar en los medios.

Sí hay un dolor que Ana tiene clavado de aquella dolorosa época en que Dell'Atte acudía a los programas de televisión a desacreditar al italiano y a ella misma: la falta de relación que existía entre Álex Lequio y su hermano mayor, Clemente.

"Fue muy doloroso para Ana hace años porque eso provocó que Álex no tuviera trato con Clemente siendo niños".

Más allá de esto, huelga decir que, si bien el entorno de Ana ahora se muestra prudente sobre este tema de presuntos malos tratos de Lequio, no siempre la actriz fue tan cauta.

Obregón ha negado en varias ocasiones la veracidad de los hechos denunciados por la exmodelo italiana, llegando incluso a acusarla de haber falsificado la denuncia, y ha reiterado que, en su experiencia personal, Lequio nunca se comportó como un maltratador.

La actriz junto a su hijo, Álex Lequio, en una imagen de archivo. Gtres

En diversas entrevistas, Ana Obregón ha manifestado frases como: "Acusa a Alessandro de maltratador porque está dolida y se quedó sola", "Jamás le han juzgado ni sentenciado como maltratador".

También ha llegado a entonar la artista: "Dudar de una denuncia de malos tratos es muy serio y no hay que tomárselo a la ligera, pero yo niego categóricamente ese relato". Esta postura de Ana no ha hecho más que abrir una brecha cada vez más insalvable entre ambas féminas.

Ana y Antonia: conflicto sin fin

La relación entre Ana Obregón y Antonia Dell’Atte nunca ha sido sencilla. Más bien se diría que al contrario: siempre ha estado marcada por fuertes desavenencias, por más que en 2016 intentaron tender puentes y pedirse perdón.

Ambas comparten un vínculo con Alessandro Lequio: la italiana fue su esposa y madre de su primer hijo, mientras que la actriz mantuvo una relación con él y es madre de Álex Lequio, fallecido en 2020.

Las tensiones entre ambas se han prolongado durante décadas, con reproches cruzados en entrevistas y programas de televisión.

La italiana en una footgrafía de archivo. Gtres

El último episodio se desencadenó cuando Obregón cuestionó la veracidad de la denuncia por presuntos malos tratos que Dell’Atte interpuso contra Lequio en los años noventa. Según la actriz, la modelo habría "falsificado" aquella denuncia.

Una afirmación que la italiana consideró intolerable y que la llevó a presentar una demanda por calumnias. Dell’Atte ha defendido en numerosas ocasiones la autenticidad de esa denuncia y ha relatado públicamente los episodios de violencia que asegura haber sufrido durante su matrimonio con Lequio.

La modelo italiana sostiene que las palabras de Obregón no solo dañaron su reputación, sino que también ponen en duda la credibilidad de las mujeres que denuncian violencia de género. Por ello, decidió acudir a la justicia para frenar lo que considera una campaña de descrédito contra ella.

El perdón bajo exclusiva

Ana Obregón y Antonia Dell'Atte posaron juntas en la portada de la revista ¡HOLA! el 5 de enero de 2016, escenificando su reconciliación y "firmando la paz" tras más de 25 años de enfrentamiento mediático.

Esta portada marcó un hito en la prensa del corazón española y supuso el comienzo de una relación cordial entre ambas por el bien de sus hijos.

En la entrevista conjunta, ambas dejaron claro su deseo de dejar atrás viejas rivalidades: "Vamos a intentar devolver a nuestros hijos algo de lo que les hemos robado en su infancia", "La nuestra es una reconciliación de verdad. No somos íntimas, no nos adoramos, pero nos llevamos muy bien".

Pese a aquel intento, a la buena voluntad que parece que ambas pusieron entonces, la sintonía no prosperó. Lo demás, ya es historia.