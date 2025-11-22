Nacho Palau y Jorge, su última pareja, rompen su relación tras año y medio juntos: un motivo clave y cómo se llevan hoy

"Ya no hay nada amoroso entre ellos". Esa es la frase que se traslada a EL ESPAÑOL para informar de que Nacho Palau (53 años) y el que ha sido, en los últimos tiempos, un amigo especial en su vida, Jorge, actor de profesión, ya no están juntos. No queda entre ellos vínculo íntimo alguno.

Fue en el verano de 2024 cuando este periódico se hizo eco, en exclusiva, de que el escultor estaba iniciando una ilusionante historia amorosa. Algo bonito y sin pretensiones, sobre todo porque Nacho vive en Chelva con sus hijos; y Jorge, en Galicia con su vástago.

Fue a raíz de un concierto de Ricky Martin (53), en el que ambos coincidieron, cuando este diario se hizo eco de la estrecha relación de la dupla. Jorge lo pasó mal con la repercusión mediática que tuvo la publicación de su nombre en la prensa.

Nacho Palau en una fotografía de sus redes sociales.

No le gustó verse en titulares de crónica social. Fueron días complicados e incluso hubo un cierto distanciamiento entre ambos. "Jorge no quiere ir más allá, involucrarse más", se manifestó entonces a este periódico. No obstante, supieron reconducir su historia.

Ahora, EL ESPAÑOL puede informar que ya no existe nada amoroso entre ellos. Han decidido quedar como amigos. La decisión de tomar caminos separados a nivel afectivo se tomó hace unas semanas. No es algo reciente. Se llevan muy bien y tratan de verse, en familia, cuando pueden.

Se explica a este diario que el motivo principal -cuando no único- de esta determinación de decirse adiós ha sido la distancia geográfica. Ya intentaron solventar esta suerte de escollo, pero se han dado cuenta de que "no hay que forzar".

Los dos son padres con unas raíces muy asentadas en sus respectivas localidades.

"Han creado un vínculo bonito", detalla una fuente de total solvencia. Prueba de ello es que se hablan con frecuencia, se hacen comentarios en redes -incluidas bromas y mensajes llenos de humor-, y Jorge, además, sigue las discretas -y privadas- redes de Ivo (14), uno de los hijos de Nacho.

Palau junto a sus dos hijos biológicos, Ivo y Telmo, en una imagen de sus redes sociales.

También Nacho siente un gran cariño por el hijo de Jorge. Hablando de hijos, el pasado 26 de octubre Ivo y Telmo cumplieron 14 años y lo celebraron en la localidad de Chelva, donde viven, junto a varios amigos y con su familia, según los datos que controla este medio.

En otro orden de cosas, el informante explica que Nacho Palau está viviendo un momento sereno y feliz. A nivel de salud, después de haber encarado un trance difícil a causa de su cáncer de pulmón, Palau está recuperado y feliz. Todo aquello quedó atrás. El trabajo también le sonríe.

"Nunca se morirá de hambre, eso seguro. Hace de todo", desliza quien lo sabe. Hay un apartado un tanto complicado por lo cambiante en la vida de Palau: cómo es su relación con Miguel Bosé (69).

El pasado mes de octubre, Nacho explicó en ¡De Viernes! que las aguas entre ambos bajaban más tranquilas. Tras dos años sin hablarse, Nacho Palau y Miguel retomaron el contacto debido a una inesperada situación familiar.

Un problema de salud de uno de sus hijos fue la causa por la que la expareja volvió a hablar.

"A finales de curso, uno de mis hijos se quejaba de dolor de rodilla. Lo llevamos al pediatra y estando en Mallorca con él la cosa se complica. Entonces me llama Miguel y me dice que el niño se siente mal y que se lo lleva a hacerle unas pruebas".

Nacho Palau, en su última intervención en '¡De Viernes!'.

A partir de ese momento, y por la situación en la que se encontraba su hijo, Nacho y Miguel comienzan a tener mucho más contacto telefónico, prácticamente a diario: "Me llama normal, con buen tono, como si no hubiera pasado nada entre nosotros".

Y agrega: "Me cuenta qué es lo que pasa, me facilita todo. Después de dos años -sin hablar-, lo primero es susto, el oírlo como si no pasara nada, muchas emociones, después del programa que hice con unas declaraciones duras. No lo esperaba".

Verano de reencuentro

En este punto, hay que recordar que este pasado verano, precisamente, se produjo un emotivo reencuentro entre los cuatro hermanos en Palma de Mallorca, lugar de veraneo del intérprete de Amante Bandido.

Así, Diego y Tadeo -los hijos que viven con Bosé- pasaron tiempo de calidad con Ivo Telmo, y viceversa. Los nanos, como los llama Palau, estuvieron juntos, felices y compartiendo.

Este extremo es el único en el que siempre han estado de acuerdo Miguel y Nacho, pese a que el año pasado, precisamente en el mismo marco de las vacaciones de verano, se viviera un tremendo desacuerdo entre las partes, y el de Valencia acusara a Bosé de no dejarlo ejercer de padre.

Y en este 2025 se ha obrado el milagro. Se explicó a EL ESPAÑOL que la persona que trabajó en aras de esa cordialidad fue, entre otras, Paola Dominguín. Ella se lleva estupendamente con Nacho, así como el resto de la familia Dominguín.

No sólo esto: su hija Alma es una prima muy querida por los cuatro hermanos, a los que Villalta está muy unida.

Relación fluida y preadolescencia

Los cuatro hermanos en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Sea como fuere, lo que es innegable es que las instantáneas que vieron la luz este pasado verano no dejaron lugar a dudas: entre los hermanos, pese a la distancia y a los embrollos legales de sus respectivos padres, existe gran complicidad.

Conviene destacar, además, el gran cambio físico que han experimentado los hijos del cantante y del escultor, que este año han cumplido14 años.

No cabe duda de que Diego y Tadeo, así como Ivo y Telmo, han dado un importante estirón y van camino de adentrarse en la adolescencia. EL ESPAÑOL ya informó hace unas semanas que, pese a la distancia geográfica, los hermanos se hablan por teléfono con frecuencia.

"Los unos quieren ver a los otros, hablan por teléfono, claro, pero no es lo mismo. A Ivo le apenó mucho y no entendió que los planes de Mallorca no se concretaran", informó una persona de toda solvencia.