Isa Pantoja recuerda el "rechazo" que sufrió de su tío Agustín: "No me ha querido nunca, dejaba de hablarme cuando era niña"

Tras años distanciada de Isabel Pantoja (69), así como de Kiko Rivera (41), Isa Pantoja (30) se ha sentado en el plató de De viernes para hablar de la tormentosa guerra familiar que la separa de su madre y su hermano.

La colaboradora ha hablado alto y claro sobre la nula relación con su familia directa. Una que empezó a romperse muchos años atrás, cuando ella era apenas una niña.

¿Podría producirse una reconciliación con la tonadillera? Ha sido la pregunta clave de su participación en el programa de Telecinco. Sincera, y sin ocultar su pesar, ha respondido de manera rotunda: "La posibilidad de tener una reconciliación con ella no existe. Es algo que tengo asumido".

Agustín Pantoja e Isabel Pantoja

"Mi tío y mi abuela no me querían"

La intervención de Isa Pantoja en el espacio de Mediaset se produce días después de la reveladora entrevista de Kiko Rivera, en la que confesó como nunca los momentos más difíciles de su vida familiar y admitió haber tenido comportamientos inapropiados hacia ella. El más lamentable, cuando regó a su hermana con una manguera en la finca Cantora.

"No le quité la ropa, pero sí le di con la manguera. Fue un episodio horrible y nadie hacía nada. Yo ahí tendría como 29 años", confesaba el DJ ante las cámaras.

Ahora, la hija de Isabel Pantoja ha respondido a las palabras del DJ. Y ha abordado el complejo vínculo que mantiene con su madre y su hermano.

"Tengo asumido que no voy a tener relación con ella. Yo no decidí apartarme de su vida. Ella ha decidido apartarse de todos nosotros. Tengo mucho dolor con ella, pero no viene solo del episodio de la manguera", ha explicado.

Isa está convencida de que el origen de los problemas se remonta a su infancia, cuando vivió "el rechazo" de miembros muy importantes de la saga.

"Mi dolor no viene por ahí. Mi dolor viene desde que yo soy una niña y a mí no se me protege frente a un tío y una abuela que no me querían. No me han querido nunca", proseguía.

De este modo, ha reabierto una vieja herida. La que se abrió siendo ella menor de edad. Según su testimonio, nunca sintió afecto alguno por parte de su tío, Agustín Pantoja (61), o de su abuela, Ana Martín, fallecida en septiembre de 2021 a los 90 años.

Isabel Pantoja, ingresada de urgencia en Madrid. Gtres

"Agustín estuvo 9 meses sin hablarme"

Isa Pantoja ha rememorado cómo se sintió respecto a su tío y su abuela. Ambos "dejaban de hablarme cuando era niña". Y "nadie me ha pedido perdón por esto".

Aquello sucedió por un conflicto banal, relacionado con una perrita que Isa tenía permiso de su madre para dormir en su habitación, algo que su tío no aceptaba.

Isa siempre ha señalado a su madre por no haber intervenido en esa situación. Es uno de los reproches más grandes de su vida a su progenitora: "Mi madre no hizo nada cuando mi tío dejó de hablarme durante meses".

"Empiezo a no entender por qué no se me protege cuando tengo nueve años y estoy nueve meses sin hablarme con mi tío estando en la misma casa", se ha lamentado. "Yo no les he elegido a ellos, pero ellos sí me eligieron a mí".

Isa también ha declarado que su relación con doña Ana fue siempre distante, ya que tenía un claro favoritismo con Kiko: "No la he sentido nunca como mi abuela".

Cree que ni su abuela ni su tío "estaban preparados para esa adopción". En muchas ocasiones, "ni me miraban a la cara". Y añadía: "Siempre he sentido que les debía algo".

Por su parte, su hermano Kiko Rivera "no hacía nada" cuando su familia la "despreciaba" o le dirigían "insultos racistas hacia mí".

Isabel Pantoja en el concierto que dio en Valencia en septiembre del año pasado.

La "humillación" de su familia

Al parecer, Isa Pantoja no ha sido la única en sufrir el desprecio de sus familiares. Estos "han tenido palabras racistas no solo para mí, sino para mi pareja", ha comentado, en referencia al modo en que trataron a Asraf Beno (29). No ha dudado en calificar su proceder como "un despropósito" y una "humillación".

La joven no oculta que sigue queriendo a su madre: "La sigo protegiendo, sí. Porque para mí, mi madre es todo. Estoy aquí por mi madre, me ha dado la oportunidad de estar aquí, tener una familia, un hermano... Siento que le debo muchas cosas. Lo que pasa es que, como diría ella, tapar el sol con un dedo es muy complicado. Pero hasta donde puedo lo hago".

A día de hoy, lo que más le pesa de la ruptura familiar es que sus hijos crezcan sin la figura de su abuela: "El dolor más grande que tengo es el que tengo desde que era pequeña y que mis hijos se críen sin su abuela".

"No la veo pidiéndome perdón. Tengo claro que no voy a tener relación. Si ella necesita algo voy a estar ahí. Es mi deber", ha zanjado.