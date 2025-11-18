Javier Calvo viaja hasta México para acompañar al cantante Guitarricadelafuente en su gira de conciertos latinoamericana

Este martes, 18 de noviembre, se cumple una semana desde que salió a la luz la ruptura sentimental entre Javier Ambrossi (41 años) y Javier Calvo (34). Una separación amorosa, pero no profesional. A día de hoy, siguen trabajando en su último gran proyecto cinematográfico, La bola negra.

Un filme en el que descubrieron a Álvaro Lafuente Calvo, conocido mundialmente como Guitarricadelafuente (28). El cantante valenciano, de hecho, ha dado el salto al cine por primera vez gracias al dúo creativo. Con él, además, Javier Calvo ha forjado una gran relación.

Ahora, una semana después de conocerse la ruptura de Los Javis, ambos coinciden en México. Calvo ha viajado hasta el país latinoamericano para acompañar al cantante Guitarricadelafuente en su gira de conciertos por el continente.

Javier Calvo en una imagen de sus redes sociales en Mexico. @laelenas Instagram

Calvo ha puesto rumbo a México acompañado de dos amigas: Yenesi (25), una de las protagonistas de Marilendre, y Elena, integrante del equipo de Suma Content. Ambas, tras la ruptura con Ambrossi, han formado parte de su red de apoyo.

Las fotos que han compartido muestran a Javier Calvo junto a sus dos amigas recorriendo la ciudad y disfrutando de su cultura y gastronomía.

Guitarricadelafuente en una imagen de sus redes sociales. Instagram

A su vez, Guitarricadelafuente está inmerso en una gira internacional, con conciertos en México los próximos 19, 20 y 24 de noviembre. El país latino recibirá al artista tras su experiencia en su primer papel cinematográfico, con La bola negra, ya en fase de postproducción.

Mientras Calvo se encuentra en México, Javier Ambrossi tiene prevista su reaparición este próximo miércoles, 19 de noviembre, en los premios GQ Hombres del Año, que se celebrarán en la tarde-noche en el Museo Reina Sofía de Madrid.

La reaparición de Ambrossi, así, coincidirá con el primer concierto de Guitarricadelafuente en México. Un show al que podría asistir Calvo, dada la estrecha relación que ha forjado con el cantante.

Ambos mantienen una especial sintonía a raíz del rodaje de La bola negra. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el pasado 11 de octubre, ambos fueron vistos juntos disfrutando de la noche madrileña en uno de los locales más populares de Madrid.

Fotografía de Javier Calvo en México de redes sociales. @laelenas Instagram

Junto a un grupo de amigos, Javier Calvo y el cantante se divirtieron en el Tempo II, ubicado en la calle San Bernardo, en el barrio de Malasaña. Ambrossi no se encontraba con ellos.

Una semana más tarde, Los Javis acudieron al concierto que Guitarricadelafuente dio en el Movistar Arena de Madrid. Junto a otros actores de la nueva película, como Miguel Bernardeau (28), disfrutaron de los temas interpretados por el cantante.

La ruptura Los Javis

La separación de Los Javis se confirmó públicamente el pasado 12 noviembre tras 14 años de relación.

Aun así, continúan trabajando juntos con absoluta normalidad y fuentes cercanas aseguran que "mantienen la misma magia para dirigir". La noticia impactó en el panorama audiovisual, pero todos sus proyectos siguen adelante.

Javier Calvo y Javier Ambrossi. Gtres

La madurez con la que han gestionado este proceso ha reforzado su imagen de unidad profesional. Para sus seguidores, la ruptura supuso sorpresa, pero también tranquilidad al comprobar que su química creativa permanece intacta.

En cuanto a su patrimonio, Los Javis cuentan con una fortuna sólida fruto de años de éxito en la industria. Son propietarios de una mansión en Pozuelo de Alarcón valorada en 1,5 millones de euros y gestionan sociedades con activos superiores a los 20 millones.

Además, lideran un equipo de más de 70 empleados y han firmado contratos millonarios con plataformas internacionales. Su combinación de talento y estrategia empresarial los consolida como referentes del sector audiovisual.