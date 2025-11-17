Carla Barber: "Mi patrimonio ha crecido bastante en los últimos años, pero no soy Cristiano Ronaldo. No llego a tanto"

La mirada de la medicina estética tiene un solo nombre: Carla Barber (35 años). La que fuese ganadora de Miss España en 2015 cambió pronto las pasarelas para convertirse en una de las doctoras más reconocidas y demandadas de nuestro país.

Después de varios años al frente de una de las clínicas más prestigiosas de España y de consolidarse como empresaria, Barber se ha convertido en todo un referente en el sector estético, creando un auténtico imperio alrededor de su negocio, con grandes clínicas en Madrid y en las Islas Canarias.

EL ESPAÑOL ha conversado con ella y ha podido conocer cómo se encuentra actualmente, en qué momento vital está y cómo lleva ser una de las empresarias más solicitadas de la capital.

Además, la doctora ha explicado en qué punto se encuentra la crianza de sus hijos e incluso ha enviado un mensaje a quienes estén pensando en realizarse algún tratamiento de belleza. Carla Barber se sincera con este periódico en una charla poco íntima, pero muy divertida.

Carla Barber en un acto público. Gtres

¿Cómo se encuentra?

Muy bien, feliz. Suelo ser una persona muy feliz.

He leído en alguna ocasión que le critican por vivir en un palacete en Madrid, ¿cómo vive usted las críticas?

Bueno, no soy la única que tiene una casa bonita y grande, ¿no? O sea, no sé, yo me alegraría si viera que alguien tiene una casa bonita y grande; diría: "oye, pues si ella tiene esa casa, ¿qué ha hecho para tenerla? Yo también quiero". Y eso, ¿no?

¿Y cómo hace usted para limpiar y vivir en esa mansión?

Bueno, todo se limpia en la vida, hijo. (ríe) Tardas más, pero lo limpias igual.

Si por algo se le conoce es por lo bien que le va en su trabajo, ¿es un sector en el que en algún momento puede haber crisis?

En el sector puede haber crisis. Pero, en nuestro caso, yo estoy hasta arriba de trabajo, lo cual agradezco, toco madera y espero que siga así. Estoy contenta con la vida que tengo.

En los últimos años su patrimonio ha crecido muchísimo; Cristiano Ronaldo ha dicho que se había convertido en el primer jugador de fútbol en hacerse billonario, ¿tiene usted la idea de alcanzar tanto?

Mi patrimonio ha crecido bastante en los últimos años. Pero es que Cristiano es Cristiano, ¿estamos locos o qué? No, no, yo no llego a tanto. Me va bien, pero lo normal.

Carla Barber en los premios Women of the Year 2025. Gtres

En su faceta familiar, donde la crianza de sus hijos es la protagonista, el tema del acoso está muy en auge; de cara al futuro, ¿cómo lo encara usted como madre?

Yo intento educar a mis hijos de la mejor manera posible para que ellos, en el futuro, protejan a sus compañeros y bajo ningún concepto traten mal a nadie. Pero, como madre, siempre está uno preocupado por las cosas malas que le puedan pasar a los hijos. Entonces, es importante, bajo mi punto de vista, que tengan mucha confianza conmigo, hablar muchísimo con ellos y esperar que la sociedad haga las cosas mejor.

¿Pero hay algo que dé miedo?

Pues muchas cosas me dan miedo, con los niños más, todo, que les pase cualquier cosa. Pero no me pongo a pensar en eso porque si no viviría angustiada todos los días.

Volviendo a su faceta de empresaria y médica estética, ¿qué es lo más raro que le han pedido y que usted ha dicho que no?

Raro, raro no me piden cosas raras; me piden más cosas y digo que no todos los días muchas veces.

Es usted muy consciente del trabajo, cómo lo quiere y cómo le gusta, y no quiere un mal trabajo, ¿no?

Es que no es como me gusta a mí, sino como veo que la persona lo necesita para quedar bonita y natural, no para que se note que se ha hecho nada.

Carla Barber con sus hijos en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Hay mucho hater de la medicina estética, ¿qué les dice usted a esas personas que piensan que por intervenirse no se les va a mover la cara?

Se me mueve la cara, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay maneras de hacer medicina estética y maneras de hacer medicina estética. Entonces, cuando las cosas se hacen bien y naturales, genial. Y cuando te pasas, pues a lo mejor se ven esas cosas, pero en nuestras clínicas eso no pasa.

De hecho, un ejemplo de ellos en muchas ocasiones han sido los participantes de realities como La Isla de las Tentaciones, Gran Hermano y en su momento Mujeres y Hombres y Viceversa, ¿qué opina usted sobre ello?

No veo La Isla de las Tentaciones. No veo la televisión. O sea, es decir, mi tele lleva ocho meses rota y no la he arreglado.

¿Se ha convertido usted en Violeta Mangriñán, que estuvo sin tele mucho tiempo?

No, porque Violeta estuvo y rápidamente la arregló. Sí, ella en ese sentido es bastante más pilas que yo. Yo no, es que no veo la tele.