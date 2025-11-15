El regreso de Marina Castaño, viuda de Cela: su discreta vida en Puerta de Hierro junto al cardiólogo Enrique Puras

La periodista y escritora Marina Castaño en una imagen captada en 2021, en Madrid. Gtres

En las últimas horas, en el gremio televisivo se comenta con especial intensidad la producción de un nuevo programa que desembarcará en TVE: Top Chef: Dulces y famosos, un nuevo espacio culinario. Un proyecto en el que participarán personajes mediáticos de primer orden.

Entre ellos, Antonio Resines (71 años), la actriz Eva Isanta (54), Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina (31), Belén Esteban (52) o la protagonista de este artículo: la escritora, exmarquesa y viuda de Camilo José Cela: Marina Castaño (68).

La discreta viuda del Premio Nobel se ha caracterizado, a lo largo de las décadas, por haberse forjado una vida lejos del ruido de la televisión y la fatuidad del entretenimiento. Sólo ha aceptado enrolarse en aquellas cosas que de verdad la han motivado, como en 2021 cuando dijo sí a El Desafío.

Marina Castaño, en un evento público en mayo de 2025. Gtres

Ahora, ha vuelto a salir de su zona de confort y la también periodista, según conoce EL ESPAÑOL, está "nerviosa" y "expectante". En breve, comienzan las grabaciones. En medio de ese trepidante momento, este periódico se pregunta cómo es la vida actual de Castaño.

Hoy, el día a día de la exmarquesa de Iria Flavia transita tranquilo en su casa de Puerta de Hierro. Lejos de la primera línea informativa. Atrás quedaron aquellos programas de corte rosa que la exponían día sí y día también, como el extinto Aquí hay tomate. Ahora los tiempos son otros.

Marina Castaño vive tranquila. Ha alcanzado la estabilidad que tanto deseó. Felizmente casada con el cirujano cardiovascular Enrique Puras Mallagray, con el que contrajo matrimonio en 2013, Castaño puede presumir de una existencia plácida, serena y desahogada en la actualidad.

Al menos, así la dibuja su entorno y las amistades que la frecuentan y bien la conocen y quieren. Han sido años convulsos, judicialmente agotadores, que, afortunadamente, son pasado remoto para Castaño. 2021 se ha abierto paso en su vida con aires frescos y nuevas ilusiones profesionales.

Marina Castaño y Enrique Puras Mallagray, en un acto público. Gtres

"Es muy sociable, le encantan las quedadas con amigas y las grandes reuniones. Tiene muy buenas amigas y en las distancias cortas es muy divertida", conoció EL ESPAÑOL hace un tiempo, de la mano de una buena fuente.

La familia es lo más importante para Marina. Sus facetas de madre y abuela son las que más disfruta. En otro orden de cosas, está en forma y es una amante del deporte.

Junto a su marido, reside en Puerta de Hierro y cuenta una fuente muy próxima que su relación es sólida y basada en el cariño y la admiración.

Disfrutan de su magnífico jardín y ven películas con frecuencia, como contó ella misma en Vanitatis. Sea como fuere, la actual vida de Marina Castaño, antaño 'anclada' en los juzgados, goza de una gran serenidad.

Sus batallas judiciales

Sus contenciosos en los tribunales también han sido otro tema que la ha mantenido en el candelero de un tiempo a esta parte.

En enero de 2020 el Tribunal Supremo declaró desierto un recurso contra una sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña que ya absolvía a Marina Castaño de la acusación de malversación de caudales públicos por su gestión de la Fundación Camilo José Cela.

La denuncia había sido presentada por la Administración General del Estado, la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria y la Fiscalía, que pedían cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para Castaño y el resto de acusados.



Sin embargo, la sección sexta de la Audiencia provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, absolvió a Castaño de un delito de malversación de caudales públicos por su gestión al frente de la fundación Cela.

Castaño declaró en la vista oral del juicio que su gestión al frente de la citada fundación, con sede en el municipio coruñés de Padrón, respetó la legalidad vigente y negó las acusaciones de desfalco, al igual que los otros tres acusados.

Su litigio con el hijo de José Cela

Marina Castaño y Camilo José Cela en uno de los últimos actos públicos del escritor. Gtres

Pero esta no es la única batalla judicial a la que se ha tenido que enfrentar la viuda del Nobel. Tras la muerte del escritor en 2002, comenzaba el litigio por su herencia entre Marina Castaño y el único hijo de Cela.

Un procedimiento que también llegó hasta el Supremo, aunque con un resultado menos favorecedor para Castaño. El legítimo heredero le ganó hasta tres juicios a la viuda, quien se vio obligada a pagarle 3,9 millones de euros.

Además, la Fundación Camilo José Cela también tuvo que indemnizarle con 1,1 millones de euros.

El patrimonio que Camilo José Cela dejó tras su muerte estaba valorado en más de ocho millones de euros, incluyendo la casa en Guadalajara que puso a nombre de su esposa antes de fallecer.

El hijo del escritor solo obtuvo como herencia un cuadro falso de Miró valorado en 100.000 euros, quedando el resto de las propiedades y bienes en manos de Marina Castaño.

Un reparto por el que Cela Conde interpuso una demanda al considerarlo injusto, recibiendo la razón de los jueces hasta en tres ocasiones.

Finalmente, los jueces obligaron a Marina Castaño a indemnizar al hijo del escritor. Además, el heredero también acabó siendo el dueño de los derechos de autor de su padre.

Camilo José Cela Conde, que también es escritor, además de II marqués de Iria Flavia, actualmente vive en Palma de Mallorca.

Es catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política en la Universidad de Baleares y columnista en el Diario de Mallorca. Cela Conde fue el único hijo del aclamado escritor, fruto de su primer matrimonio con la docente María del Rosario Conde Picavea, quien falleció en 2003 a los 89 años.