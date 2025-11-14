Javier Ambrossi constituyó una empresa el pasado mes de junio sin contar con Javier Calvo como persona física: los detalles

Javier Ambrossi (41 años) y Javier Calvo (34), hasta esta semana una de las parejas más sólidas, queridas, admiradas y rentables del panorama audiovisual, no dejan de ocupar titulares en todos los medios de comunicación a raíz de su quiebre sentimental tras 14 años juntos.

Desde que se ha hecho efectiva esta ruptura -al principio, un rumor que llevaba semanas circulando por redacciones y medios como EL ESPAÑOL-, muchas han sido las informaciones que se han vertido desde el entorno de la pareja. Los Javis se dijeron adiós hace meses.

Este quiebre, pues, no es reciente. Eso sí, se ha insistido, en estas intensas horas tras el anuncio, en dos puntos clave: que la hoy expareja seguirá unida profesionalmente pese a haber dividido sus caminos y que todo ha terminado en buenos términos.

Los Javis, en su última imagen pública en Madrid, paseando junto a Glenn Close. Gtres

Más allá del plano amoroso -ya hay quien desliza que una de las partes está ilusionada de nuevo, extremo que este periódico no ha podido confirmar-, EL ESPAÑOL ha puesto el foco en la vertiente empresarial. Ambos han formado un entramado compuesto de bienes inmuebles y sociedades.

Amén de la impresionante casa que Calvo y Ambrossi se compraron en Pozuelo de Alarcón por 2,5 millones, en lo tocante a las sociedades que los unen, destaca la productora Suma Content, que se ha consolidado como una de las más influyentes de su sector en España.

Con el tiempo, esta sociedad absorbió otras productoras -como Superstar Producciones S.L. o Mi Querida Señorita Producciones S.L, entre otras-. Por si esto fuera poco, la dupla profesional ha ampliado su conglomerado en este año 2025 tan clave en sus vidas.

Eso sí, lo ha hecho con sutiles movimientos. Por un lado, el pasado 21 de enero de 2025 Calvo y Ambrossi crearon la sociedad Suma Content Films S.L.

Una entidad, que da continuidad a la empresa matriz, centrada también en el desarrollo, producción y comercialización de obras audiovisuales para su distribución en cualquier soporte, así como la producción de obras teatrales y musicales.

En aquel entonces, el pasado mes de enero, la entonces pareja -no hay datos que confirmen que en ese mes su historia de amor se hubiera quebrado a nivel interno- ocuparon los siguientes nombramientos: Ambrossi ejerce de Apoderado y Consejero; y Calvo, de Consejero y Presidente.

La hoy expareja en un evento el pasado mes de junio, en Madrid. Gtres

Tras este movimiento en el Registro Mercantil, recogido en Investiga Pro, hay otro muy significativo. Otra aventura societaria, en esta ocasión protagonizada por Javier Ambrossi, y en solitario: sin contar entre los nombramientos con Javier Calvo como persona física.

Por su cuenta, Ambrossi constituyó el 9 de junio de 2025 la empresa Los Esquiadores AIE, cuyo objeto social es "la Producción y Financiación de largometrajes, mediometrajes, cortometrajes, Tv Movies, series de televisión y documentales".

Destaca, como decíamos unas líneas más arriba, la ausencia del nombre de Javier Calvo entre los cargos, pues sólo figuran como Socio y Administrador Único Suma Content S.L -la empresa en común-, y en calidad de Representante una persona especial para la expareja, llamada Marta.

Con respecto a la empresa original, sobre la que pivota todo el conglomerado de Los Javis, Suma Content S.L, también ha experimentado cambios en su organigrama.

Si bien en el año 2021 Los Javis figuran como Apoderados Solidarios y Consejeros, hoy sus nombres físicos ya no figuran y, en su lugar, lo hacen terceros.



Lo que se puede deducir de estos cambios es que Los Javis, pese a que van a seguir siendo un equipo en su potentísima y talentosísima visión creativa, están comenzando a pensar por separado y a mirar por sus intereses a nivel individual.

En otro orden de cosas, hace unas horas EL ESPAÑOL informó de que la ruptura también se ha hecho efectiva en tanto en cuanto la exdupla ya no vive bajo el mismo techo. Si bien el inmueble que compraron en Pozuelo de Alarcón es común, ha sido Ambrossi quien la ha abandonado.

Así pues, según se traslada a este periódico, en la actualidad sólo Calvo habita la casa que la expareja compró en la zona de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Ambrossi, por su parte, está viviendo en el centro de Madrid, en un piso de su propiedad.

Se insiste en que la comunicación entre ellos es fluida, en aras de su entendimiento profesional. La expareja, que acaba de terminar el rodaje de su última película, La bola negra, encuentra en su entorno, en su familia y amigos, el asidero emocional que necesita en estos momentos.

Si bien se detalla que la mayoría de las amistades de ambos confluyen y forman parte de un mismo círculo, cada uno trata de encontrar consuelo por separado. En el caso de Javier Calvo, como ha informado EL ESPAÑOL en anteriores artículos, se apoya en grandes amigos.

Uno de ellos, con quien ha sabido forjar Javi Calvo una gran relación, es Guitarricadelafuente (28), protagonista del último film en el que han trabajado Los Javis, La bola negra, y donde también figuran nombres de la talla de Penélope Cruz (51) y la estrella de Hollywood Glenn Close (78)