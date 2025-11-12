Patricia Cerezo contraerá matrimonio con su pareja, el empresario Kiko Gámez, tras cuatro años de relación
EL ESPAÑOL ha confirmado el enlace a través del entorno de la periodista y se asegura que ésta no se esperaba que la noticia viera la luz tan pronto.
Patricia Cerezo (53 años) y Kiko Gámez (50) están de enhorabuena. La pareja contraerá matrimonio el próximo 2026 tras cuatro años de sólida relación.
La grata noticia ha sido publicada por la revista ¡HOLA! en su edición de este miércoles, 12 de noviembre. De acuerdo a la información que maneja la cabecera rosa, el enlace será una boda íntima y todavía sin fecha concreta.
EL ESPAÑOL, a través de fuentes cercanas a la periodista, que confirman la buena nueva, ha podido conocer que Patricia no esperaba que la noticia fuera a salir tan pronto.
La historia de amor de Kiko Gámez y Patricia Cerezo se remonta más de cuatro años atrás. Fue en la primavera de 2021 cuando se produjo su primer encuentro, gracias a amigos y conocidos comunes.
A lo largo de este tiempo, varias han sido las ocasiones que la dupla se ha dejado ver en público. De hecho, Patricia y Kiko han posado juntos en photocalls, dando muestra de su sólido amor.
En esta misma línea, un simple vistazo a las redes sociales de ella sirve para comprobar el buen momento que transitan como pareja. Así, viajes de ensueño y reuniones con amigos componen buena parte del feed de Instagram de Cerezo.
Según ha podido saber este medio, la publicación de la noticia ha pillado por sorpresa a Patricia. No obstante, la comunicadora nunca cerró las puertas a contraer matrimonio con su pareja.
"No descarto casarme; anhelo vivir el resto de mi vida con él", confesó la exmujer de Ramón García (63) en una entrevista para este portal el pasado mes de junio.
Además, expresó su concepto de boda ideal: "Yo que soy muy de fiestas. A lo mejor me apetecerá dar una fiesta y celebrar que nos queremos para toda la vida. Porque con esa intención quieres a alguien".
El empresario andaluz llegó a la vida de Cerezo cuando ésta se encontraba ya separada de Ramón García tras 25 años de matrimonio. Junto a él, cabe recordar, tuvo a sus dos hijas, Natalia (21) y Verónica (18).
Lejos de haber dado paso a una guerra mediática tras su ruptura, Patricia y el mítico presentador mantienen una buena relación.
"Lo importante es tener una buena relación por los hijos y Ramón y yo la tenemos, afortunadamente. Todo ha sido de una forma muy natural y ahora mismo todos estamos bien", apostilló la comunicadora en una entrevista para ¡HOLA! tiempo atrás.
No es su futuro enlace matrimonial lo único que hace sonreír actualmente a Patricia Cerezo. Sus dos hijas, tal y como ella misma ha revelado en varias ocasiones, son su principal motor de vida.
Sin embargo, la madrileña ha puntualizado que ella prefiere no hablar de ninguna de ellas, priorizando así su anonimato y manteniéndolas en un segundo plano.
Sabido es que Natalia, la mayor, se ha graduado en Administración y Dirección de Empresas con Mención Internacional. Verónica, que está a punto de cumplir 19 años, finalizó sus estudios en el British Council School de Madrid.
Los proyectos de Patricia
Desde el año 2022, Patricia se encontraba al frente de la agencia de comunicación y marketing 49 Comunicación. No obstante, tal y como reveló en primicia a EL ESPAÑOL unos meses atrás, tuvo que desligarse por falta de tiempo.
Prefería Cerezo centrarse en el ámbito del periodismo. Así, a día de hoy, forma parte del programa de Telemadrid Aquí se hace. Además, colabora en En boca de todos, de Cuatro.