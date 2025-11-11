Quién es quién en la familia de Fernando Ónega: de su mujer y donante de riñón, Ángela, a su hijo ingeniero de 23 años

Fernando Ónega, junto a su mujer, Ángela Rodrigo, y sus tres hijos, Fernando Jr., Cristina y Sonsoles, en Madrid el pasado mes de marzo. Gtres

"Mi mujer me ha donado un riñón, tenía las arterias hechas una mierda de tanto fumar". Así de sincero se mostró Fernando Ónega (78 años) este pasado fin de semana en Plano General, el programa de La 2 conducido por Jenaro Castro (64).

Tras más de tres años apartado de los medios de comunicación, el respetado periodista aprovechó su charla en la cadena pública para confesar algunos de los capítulos más destacados de su vida. Así, Ónega compartió con los espectadores cuando, en 2021, recibió un órgano donado por su esposa, Ángela Rodrigo.

"Mi mujer se ofreció desde el primer instante", aseveró en el espacio de La 2 Fernando. Además, afirmó públicamente que de ella podría decir "millones de cosas a favor".

Fernando Ónega, en su entrevista con Jenaro Castro, como invitado de 'Plano general', en La 2.

Fernando Ónega es uno de esos periodistas que quedarán siempre para el recuerdo. Sin embargo, la discreción ha sido llevada por bandera en su vida privada. De ahí que sean escasos los detalles que se conozcan acerca de su faceta más íntima.

Sus últimas declaraciones, no obstante, han vuelto a poner recientemente al importante comunicador en el foco mediático tras sincerarse sobre uno de los sucesos más importantes de su vida. Pero, ¿quién es quién en la familia que ha arropado estos años a Fernando Ónega?

1. Su mujer | Ángela Rodrigo

Fernando Ónega, junto a su mujer, Ángela Rodrigo, y sus tres hijos, Fernando Jr., Cristina y Sonsoles, en Madrid el pasado mes de marzo. Gtres

Fernando y Ángela contrajeron matrimonio en el 2000. 25 años más tarde, continúan juntos, aunque cierto es que escasos son los detalles que se conocen acerca de su historia de amor. De hecho, prácticamente no existen fotografías públicas de la dupla.

El pasado 13 de marzo, la Real Academia Europea de Doctores (RAED) reconoció al periodista como académico de honor. Al acto de investidura, celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, acudió una discreta Ángela Rodrigo, que no dudó en mostrar la emoción de presenciar tal evento.

Junto a Ángela, el comunicador es padre de Fernando, un joven de 23 años igual de discreto que su madre y del que apenas se conocen datos. En el año 2012, todos ellos disfrutaron de unas vacaciones en la comarca gallega del Barbanza.

Según reveló entonces El Correo Gallego, Fernando y Ángela tuvieron la oportunidad de plantar un árbol junto a su único vástago en común.

Lo hicieron en el Parque da Comunicación de Boiro y en presencia del secretario general de Medios, Alfonso Cabaleiro Durán, y del alcalde de Boiro, Juan José Dieste Ortigueira.

2. Su hija mayor | Cristina Ónega

Cristina Ónega, directora del Canal 24 Horas

Es la hija mayor de Fernando y su anterior esposa, Marisol Salcedo. Aunque ha seguido los pasos de su padre, lo cierto es que se ha decantado por un perfil público más bajo.

Es licenciada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo e inició su carrera en RTVE en 1996. Desde 2018, dirige el Canal 24 Horas de Televisión Española, consolidándose como una de las figuras clave detrás de las cámaras.

Entre sus proyectos laborales más destacados destaca el Premio Larra en el año 2005. En cuanto a su vida personal, siempre ha sido muy discreta y se sabe poco al respecto. De hecho, su perfil en redes sociales es privado.

Al igual que Ángela Rodrigo, no dudó en romper la barrera de la discreción el pasado mes de marzo para arropar a su padre al ser distinguido como académico de honor.

3. Su hija mediana | Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega, en una imagen reciente. Gtres

Nadie puede poner en duda que se ha convertido con el paso de los años en una de las periodistas más consagradas del país. Tras varios años en Mediaset, finalmente en el año 2022 fichó por Atresmedia.

Desde entonces, presenta el programa diario Y ahora Sonsoles en las tardes de Antena 3. Además de su faceta televisiva, ha desarrollado proyectos como escritora. Entre ellos se encuentran Las hijas de la criada o Después del amor. La primera de ellas le otorgó el Premio Planeta en el año 2023.

Su padre, cabe mencionar, ha sido una figura fundamental en su carrera profesional. "Sigue siendo mi comodín de la llamada cuando tengo dudas en el día a día del programa. Es mi gran maestro", confesó Sonsoles en su programa televisivo unos meses atrás.

En el ámbito personal, Sonsoles tiene dos hijos, fruto de su primer matrimonio con el abogado Carlos Pardo, del que se separó a principios de 2020. Ahora, mantiene una discreta relación con un financiero de 52 años, llamado Juan Montes.

4. Su hijo pequeño | Fernando Ónega Jr.

El pasado mes de junio, el hijo menos conocido de Fernando Ónega cumplió 23 años. Pese a la diferencia de edad con sus hermanas mayores, mantiene una estrecha relación con ambas.

En junio de 2023, Sonsoles Ónega publicó una fotografía junto a él y otro familiar, llamado Jaime Romero Ónega, en las instalaciones de Antena 3 durante la celebración del Día Mundial del Perro en el Trabajo. En la imagen, se mostraban sonriendo y disfrutando junto a su mascota.

Fernando Ónega Jr. no ha optado por centrar su carrera profesional en el mundo de la comunicación. Así, ha optado por enfocarse en Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente, se especializó en el desarrollo de software e inteligencia artificial.