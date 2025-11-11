Cayetano Rivera, en cifras: de su casa de Sevilla de 600.000 euros a las 7 empresas a las que está vinculado en la actualidad

Cayetano Rivera (48 años) está viviendo, sin lugar a equívoco, uno de los peores años de su vida personal y profesional. Quién le iba a decir a él que en este 2025, el año en que iba a anunciar su gran despedida del ruedo, tomaría su vida un cariz aciago marcado por los escándalos.

Si bien el pasado mes de junio protagonizó un desagradable suceso en la noche madrileña -por el que tuvo que pasar la noche en el calabozo-, este pasado domingo, día 9 de noviembre, el diestro estrelló su coche en una rotonda ajardinada, a escasos metros de la entrada a su urbanización.

Su vehículo se estampó contra dos palmeras, saltaron los airbags y el torero, aturdido, salió ileso. Estaba entrando, cuentan las crónicas, en su casa de Sevilla. Más allá de este incidente, EL ESPAÑOL se pregunta cuál es el patrimonio del hijo de la desaparecida Carmina Ordóñez.

Cayetano Rivera, en su último acto público antes de su accidente el pasado domingo. Gtres

Cayetano ha sabido diversificar su patrimonio más allá de la tauromaquia. A las puertas de su retirada definitiva de los ruedos, el torero cuenta con una residencia en Sevilla y una cartera de negocios que abarca desde el entretenimiento hasta el sector inmobiliario.

El diestro reside en la urbanización Campo de Golf, un complejo residencial cerrado ubicado en el entorno del Real Club de Golf de Sevilla, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra.

Esta zona destaca por su tranquilidad, amplias zonas ajardinadas, calles privadas y vigilancia 24 horas, lo que la convierte en una de las más exclusivas del área metropolitana sevillana.

La vivienda de Cayetano es un chalet de lujo de más de 200 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. Cuenta con cinco dormitorios, tres baños, un gran salón acristalado, cocina con comedor, terraza solárium y jardín con césped natural.

Además, dispone de un sistema de seguridad privado, lo que garantiza privacidad y confort. El inmueble está valorado en el mercado en torno a los 600.000 euros, una cifra que refleja tanto la calidad de la construcción como la ubicación privilegiada. Cayetano, eso sí, se ha publicado que vive de alquiler.

El diestro, muy sonriente, en un evento, el pasado mes de septiembre. Gtres

Más allá de su faceta como torero, Cayetano Rivera ha desarrollado una sólida actividad empresarial. Según datos recopilados por Investiga Pro, el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez está vinculado actualmente a siete empresas activas, que abarcan distintos sectores económicos.

Entre estas entidades se encuentran compañías dedicadas a actividades recreativas y de entretenimiento, como Mitraditi S.L, un ámbito que le resulta familiar por su trayectoria en el mundo del espectáculo y los eventos. En esta entidad, Cayetano es Administrador Único.

Fue constituida en 2008 y su último ejercicio presentado en 2023 dio un resultado muy positivo en cuanto a las ventas. También figura como administrador o socio en empresas centradas en el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

En la línea de lo societario, Cayetano ha probado suerte, además, en el terreno de la chatarra y de los alojamientos turísticos. El ámbito de la televisión tampoco le es esquivo a Rivera Ordóñez: en 2020 se creó Bulls TV S.L, donde Cayetano figura como Apoderado Solidario junto a dos amigos.

El difícil momento de Cayetano

Como se hacía referencia unas líneas más arriba, Rivera atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida.

Desde que en mayo se confirmara su ruptura con la periodista portuguesa María Cerqueira Gomes, el torero ha encadenado una serie de episodios que han puesto en entredicho su imagen pública.

La separación marcó el inicio de una etapa de inestabilidad emocional, justo en el año en que había anunciado su retirada definitiva de los ruedos.

El primer gran sobresalto llegó en junio, cuando fue detenido en un restaurante de comida rápida en Madrid tras protagonizar un altercado con agentes de la Policía Nacional.

Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas Europa Press

Según informaron varios medios, Cayetano se encontraba en "claro estado de embriaguez" y pasó la noche en el calabozo acusado de resistencia a la autoridad. Aunque el torero intentó defenderse públicamente y presentó una denuncia contra los agentes, el juez terminó archivando el caso.

El último episodio tuvo lugar este pasado domingo, cuando Cayetano sufrió un accidente de tráfico al estrellar su furgoneta contra una glorieta en las inmediaciones del Real Club de Golf de Sevilla, en Alcalá de Guadaíra. Aunque no hubo heridos, el siniestro generó una gran polémica por las versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

Sea como fuere, no cabe duda de que Cayetano Rivera Ordóñez está encarando uno de los trances más delicados de su vida.