El abogado de Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, da las claves del accidente: "Ha aprendido la lección y no volverá a ocurrir"

Cayetano Rivera (48 años) continúa siendo uno de los protagonistas de la semana. El accidente que tuvo el pasado domingo, 9 de noviembre, en Sevilla, le ha hecho ser uno de los personajes más comentados del momento.

En la tarde-noche del pasado domingo, el extorero descarriló una furgoneta que conducía, sobrepasando el vehículo por encima de una rotonda y derribando dos enormes palmeras que había en ese mismo lugar. Su coche quedó siniestro total, aunque afortunadamente él, único implicado en el suceso, salió ileso.

Cuando trascendió el incidente, se alegó -según informaciones que citaban a fuentes policiales- que el extorero estaba en estado de embriaguez. Sin embargo, este argumento se ha ido desinflando con las declaraciones de su abogado y del propio Cayetano en televisión.

Al parecer, Rivera se habría negado en repetidas ocasiones a someterse a pruebas de alcoholemia cuando los agentes de la Policía Local de Alcalá de Guadaíra acudieron a su domicilio. No obstante, su defensa no ha tardado en poner en marcha la 'maquinaria mediática' para proteger la imagen de su cliente.

Cayetano Rivera. Gtres

En las últimas 24 horas, el popular letrado Joaquín Moeckel ha intervenido en programas de televisión como El tiempo justo, Y ahora Sonsoles, La mirada crítica, Espejo público o El programa de Ana Rosa, revelando que la causa abierta contra Cayetano tras su detención en junio -al protagonizar un altercado en una conocida hamburguesería de Madrid- ha sido archivada por los juzgados de Plaza de Castilla.

Tras esta confesión, Moeckel ha querido asegurar que su cliente no iba ebrio, que no se dio a la fuga del lugar del accidente, como se ha especulado, y que nada de lo que se está diciendo es cierto.

"La versión de la Policía es su palabra contra la de Cayetano", ha comenzado diciendo en El Tiempo Justo.

"Ya ha pasado más de una vez, y hasta que no haya sentencia firme… la Policía puede contar su versión, que me parece muy bien, y Cayetano la suya", ha expresado.

Y añade: "Dicen que se ha negado a someterse a la prueba de alcoholemia: ¿a quién se le ha ofrecido la prueba? ¿A una persona aturdida que no sabía lo que estaba contestando? Hay que ser cauteloso y prudente. Respeto la versión de la Policía, pero pido que se respete la de mi cliente", ha expresado, rotundo, en los mencionados programas de televisión.

Además, ha querido añadir cómo sucedió todo, dejando clara la versión oficial de los hechos: "No hay ningún tipo de fuga ni conflicto más allá del propio accidente, que ha sido una negligencia por buscar el mando para abrir la barrera de la urbanización", ha continuado diciendo.

"Ya ha aprendido la lección y no volverá a ocurrir. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales", ha explicado, apuntando que previsiblemente habrá un juicio "por los daños ocasionados por el vehículo y ninguna cosa más", añade.

Estado en el que quedó el coche de Cayetano Rivera. Twitter/Bomberos Alcalá de Guadaira

Este lunes, 10 de noviembre, el programa de las tardes de Telecinco, liderado por Joaquín Prat (50), mostraba una fotografía del coche del diestro, en la que aparecía Cayetano a su lado. "En las fotografías que se están mostrando, está Cayetano de pie al lado de la furgoneta sujetando la chaqueta; no sé dónde está la huida", ha expresado, molesto.

Y añade: "Allí le socorrieron vecinos de la urbanización y les dijo que se iba a su casa, que está a 25 metros, y que, si venía alguien, allí estaba", ha asegurado, justificando así por qué los agentes se personaron en su vivienda.

El propio Cayetano ha alegado que no recuerda este encuentro policial porque estaba "aturdido", tal y como ha confesado el propio Moeckel. "No sé si le ofrecieron la prueba de alcoholemia, pero, si así fue, no sé si estaba en el mejor momento porque se sentía aturdido tras el accidente", ha insistido, negando rotundamente que estuviese bebido.

De hecho, ha añadido en esta conversación que, si estuviese ebrio, "habría cometido un delito de conducción bajo los efectos del alcohol" y, por ahora, no es el caso.

Tras estas declaraciones en muchos de los programas de televisión de mayor audiencia de la crónica social, se ha conseguido poner en duda la versión principal de los hechos. Joaquín Moeckel ha hecho que este caso se convierta en uno de los más comentados de las últimas horas, ofreciendo una versión oficial que sirve como defensa para su cliente, Cayetano Rivera.