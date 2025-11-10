La vida VIP de India, la hija de 13 años de Elsa Pataky y Chris Hemsworth: retiro de motocross y safari a caballo de 7.000 euros

El pasado martes, 4 de noviembre, Elsa Pataky (49 años) publicó en su perfil de Instagram una espectacular foto de su hija mayor, India (13), quien se mostraba como una profesional del motocross. Una impresionante imagen captada durante su estancia en un "retiro para chicas motociclistas".

En la descripción de la foto, la famosa actriz mencionaba a Girls Can Ride, un proyecto creado y organizado por la experta en motocross Taylor Eve, con el fin de aumentar el número de mujeres en este deporte que ahora parece interesar a India, la primogénita de Elsa Pataky y Chris Hemsworth (42).

En su perfil de Instagram, Girls Can Ride se autodefine como un "retiro definitivo para chicas motociclistas". Una serie de entrenamientos y eventos que tienen lugar en Australia, donde viven Elsa Pataky y Chris Hemsworth junto a sus tres hijos.

"Progresó rapidísimo después de unas pocas vueltas", escribieron desde la citada cuenta, en referencia a India.

De momento, no hay detalles de un próximo evento. En su página web únicamente detallan el precio de un entrenamiento individual de motocross, de tres horas de duración, valorado en alrededor de 300 euros.

En dicho "retiro", India utilizó su propia moto, personalizada en verde azulado por Riva Ink, utilizando el número 150 -el mismo que destaca en sus redes- y la abreviatura de su primer apellido: Hemz.

Cabe puntualizar que tanto el campamento de motocross como la empresa encargada de personalizar su moto han incluido a la hija de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en sus publicaciones.

A sus 13 años, India tiene su perfil de Instagram abierto a todo público. Cuenta con 1.294 seguidores y enfoca la mayoría de sus posts a su carrera ecuestre.

Si bien las últimas tres publicaciones tienen que ver con su reciente experiencia en el motocross, la hija mayor de Elsa Pataky y Chris Hemsworth,es una apasionada de los caballos, hobby que comparte con su madre.

India Rose Hemsworth, incluso, destaca su carrera ecuestre en su usuario: @indiaequestrian150

"Nuestra pasión por los caballos nos une muchísimo y lo disfruto, porque nos vamos a todas las competiciones. Cogemos los remolques, metemos a los caballos y nos vamos de viaje juntas", desveló Pataky en una entrevista con la revista ¡HOLA!

Así, hace poco más de un mes, ambas hicieron un viaje juntas a África. Concretamente, una travesía VIP a Namibia.

Fiel a su discreción, Pataky compartió los detalles tras poner fin a su escapada. "Acabamos de regresar de un safari a caballo de ocho días con India, donde cruzamos el desierto de Namib, en Namibia, el desierto más antiguo del mundo", relató la actriz en sus redes sociales.

"Esta aventura a caballo única en la vida fue planeada, reservada y guiada por mi buena amiga, Kate, de Globel Trotting", añadió la actriz.

Sobre el itinerario, relató: "Recorrimos una media de 40 kilómetros al día, un total de 320 kilómetros, con destino final en la salvaje Costa de los Esqueletos. Los días estuvieron llenos de galopes interminables, caminatas por cañones y noches bajo las estrellas".

Elsa Pataky junto a su marido y sus hijos a caballo. Imagen de redes sociales. Instagram

Un viaje de lujo que llevaron a cabo de la mano de una empresa internacional dedicada a crear experiencias ecuestres exclusivas en los cinco continentes. Su objetivo es conectar a los viajeros con los caballos y diferente culturas.

Este viaje tuvo una duración de 11 días y 10 noches. Ocho de ellos con cabalgata. Se organiza para grupos de entre seis y 12 invitados. Por lo que Elsa Pataky y su hija mayor habrían compartido con otros turistas igual de apasionados y profesionales en el mundo ecuestre.

Desde la empresa advierten que es una escapada exigente: "Apto solo para jinetes avanzados". Un requisito que confirma que tanto la actriz como su hija, India, son dos grandes amazonas.

"Es fundamental tener buena condición física, buena salud y experiencia en equitación y manejo. No es necesario ser un jinete experto en doma clásica ni en salto, pero sí sentirse completamente cómodo a lomos de un caballo al galope", añade la empresa.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky, en una imagen de redes sociales. Instagram

Antes de apuntarse a la experiencia es "imprescindible" -y así lo señalan desde la compañía que gestiona el viaje- "entrenar y prepararse". Otra condición con la que ya cumplían la actriz madrileña y su hija mayor.

La ruta que hicieron por Namibia tiene un precio de mínimo 7.000 euros por persona. La cifra puede ascender según el itinerario que se elija. Incluye los traslados terrestres, las cabalgatas y las comidas y bebidas durante la acampada y el alojamiento.

La elección de este tipo de viaje no sorprende en Elsa Pataky, apasionada de los caballos desde joven. Un hobby que además, comparte con su primogénita. La actriz, por otro lado, es firme defensora de un estilo de vida activo y en conexión con la naturaleza.

Principios que también tiene su marido, Chris Hemsworth, y que han transmitido a sus hijos. India se ha desarrollado en el mundo ecuestre y parece estar encontrando una nueva pasión con el motocross. Mientras que los dos hijos pequeños del matrimonio, los gemelos Tristán (10) y Sasha (10), suelen practicar surf. El esquí, por otro lado, es un deporte que gusta a los cinco.