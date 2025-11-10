Cayetano Rivera se estrella contra una palmera en Sevilla y da positivo en la prueba de alcoholemia

Preocupación por Cayetano Rivera (48 años). El diestro ha sufrido un accidente a la salida del Real Club Sevilla Golf, en la localidad de Alcalá de Guadaira. El siniestro ha tenido lugar al filo de las 21 horas de este domingo, 9 de noviembre.

Según ha adelantado el diario ABC, Rivera ha perdido el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta ajardinada del citado club e impactando posteriormente contra una palmera. Tal y como ha publicado el tabloide, Cayetano ha dado positivo en el test de alcoholemia.

El torero, por el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre el trágico suceso. No obstante, tal y como han confirmado fuentes cercanas a Cayetano al diario, se encuentra "bien y estable".

Cayetano Rivera, en una imagen de archivo. GTRES

Afortunadamente, no ha habido ningún herido. Sin embargo, cierto es que el accidente de Rivera ha provocado daños en el arbolado de la glorieta y el bordillo. De ahí que se baraje el exceso de velocidad como posible causa del siniestro.

No es este el único incidente que Cayetano Rivera protagoniza en lo que va de año. El pasado mes de junio, el hijo de la malograda Carmina Ordóñez fue detenido en Madrid, llegando a pasar la noche en comisaría.

El diestro, cabe recordar, vivió un altercado con varios policías en un restaurante de comida rápida de la calle Atocha. Presuntamente ebrio y con una actitud desafiante, increpó a los trabajadores del local, quienes no dudaron en llamar a los agentes de seguridad.

Cayetano, sin embargo, no se mostró entonces conforme con la situación, tildando de "ilegal" su detención. Así, su equipo de abogados presentó unas semanas después del incidente una demanda.

La defensa sostuvo que los hechos no justificaban una detención, sino, en todo caso, una posible sanción administrativa. "Tengo el derecho de defenderme de lo que considero una profunda injusticia", compartió Rivera en un mensaje de su perfil de X -anteriormente Twitter-.

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira, en la presentación del documental de ella. Gtres

A esta delicada situación, hay que sumar su ruptura con Maria Cerqueira (42). El diestro y la presentadora portuguesa emprendieron caminos por separado el pasado mes de mayo tras cerca de dos años juntos.

La decisión de esta ruptura no vino provocada por terceras personas. El motivo principal no fue otro que la distancia. Y es que Cerqueira reside en su Portugal natal, mientras que Cayetano vive en Sevilla.

Al margen de esta serie de infortunios, el hermano de Francisco Rivera ha encontrado recientemente un nuevo motivo para sonreír. El pasado 23 de octubre, compartía en su perfil de Instagram una imagen en la que aparecía reunido con importantes figuras políticas de Paraguay.

"Agradecemos profundamente al presidente Santiago Peña y a su equipo por la cálida recepción y el interés mostrado en este proyecto común", escribió Cayetano en su red social unas semanas atrás.