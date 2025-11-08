El juez Pedraz y su mujer, Elena Hormigos, celebran el segundo cumpleaños de su hijo Jacobo en una taberna en Madrid

El juez Santiago Pedraz y su mujer, Elena Hormigos, han disfrutado de una jornada en familia en Madrid. EL ESPAÑOL.

Fuera del estricto ambiente de los juzgados y tribunales, el juez Santiago Pedraz (66 años) es un hombre sencillo, acostumbrado a llevar una vida discreta, y de perfil relativamente bajo.

Así, fuera del ámbito profesional, el magistrado y titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional disfruta de actividades tan cotidianas como disfrutar de un almuerzo en familia.

Tal y como han captado las cámaras de EL ESPAÑOL, Pedraz ha disfrutado esta semana de una comida con su pareja, Elena Hormigos (36) en un conocido restaurante de Madrid. No han estado solos: con ellos se encontraban su hijo Jacobo, -quien cumplió dos años el pasado 2 de noviembre-, y los padres de la abogada.

El juez Santiago Pedraz y Elena Hormigos, con su hijo Jacobo y los abuelos maternos, tras disfrutar de una comida familiar en Madrid. EL ESPAÑOL.

Plan en familia

El juez Santiago Pedraz se ha dejado ver en las calles de la capital con su compañera sentimental y los padres de esta durante una jornada en la que el pequeño que tienen en común ha sido el gran protagonista.

Jacobo, sentado en su sillita de paseo, ha acaparado todas las atenciones de la familia. Sobre todo la de los abuelos. El padre de Elena, encargado de empujar el carrito, ha estado muy pendiente del bebé.

La abuela materna, por su parte, no ha dejado de hacer carantoñas al niño, al que en alguna ocasión ha cogido en brazos.

El juez Pedraz, durante un paseo en la capital con su pareja, Elena Hormigos, y su familia. EL ESPAÑOL.

Los grandes ausentes

No cabe duda de que la relación del juez Santiago Pedraz con sus suegros es excelente. En su día de asueto familiar, todos ellos se han mostrado relajados y risueños.

Quienes no han estado presentes en esta 'quedada' familiar, que tuvo lugar el sábado pasado, han sido los otros vástagos de Santiago Pedraz.

Como se sabe, el juez tiene otros tres hijos, fruto de relaciones anteriores: Santiago y Alejandro, nacidos de su primer matrimonio con Marisa Martín; y Nicolás, fruto de su relación con Paula Arenas, su segunda esposa.​

Ninguno de ellos ha formado parte de esta cita en la que el benjamín de la casa se ha llevado todos los mimos y atenciones.

Comida en una taberna

El restaurante elegido por el juez Pedraz y Elena Hormigos para su jornada familiar ha sido la Taberna Los Gallos, especializado en cocina mediterránea con guiños internacionales.

Situado en la en la calle de Puigcerdá, cerca de la calle Jorge Juan, el local, -que dispone de varios ambientes y terraza-, ofrece una carta de lo más variada.

Llama la atención que a pesar de estar ubicado en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid, los precios de los platos son de lo más asequibles.

Tapas y raciones

El restaurante, fundado en el año 2012, nació en una antigua casa señorial y se ha convertido en un referente gastronómico y de ocio en la capital por su excelente relación calidad-precio.

En este lugar se pueden degustar recetas tradicionales por importes populares.

Entre ellos, las papas arrugadas con mojo picón (por 11 euros), la ensaladilla rusa Deluxe (por 14 euros), los chanquetes con huevo y pimientos asados (por 18,5 euros) o la milanesa de la casa, cuyo precio es de 20 euros.

La relación entre Santiago Pedraz y Elena Hormigos salió a la luz hace dos años y medio, a comienzos de 2023. EL ESPAÑOL.

Las opciones para comer son muy variadas, tanto en tapas como en raciones y platos principales.​

Además, es posible pedir medias raciones. El precio medio por persona oscila entre los 35 y 40 euros.

Paseo por la capital

Tal y como muestran las imágenes exclusivas de EL ESPAÑOL, tras salir del restaurante el juez Pedraz, Elena Hormigos y sus allegados han dado un paseo por las inmediaciones del restaurante Los Gallos.

La comida familiar ha durado cerca de tres horas. Después han recorrido algunas de las vías más céntricas de Madrid, como la calle Goya, que es una de las más transitadas de la ciudad.

Dotada de gran cantidad de comercios y grandes superficies comerciales, su afluencia se estima en torno a unos 7.356 peatones diarios de media.

Ha sido en esa vía donde el juez Santiago Pedraz y Elena Hormigos se han mostrado felices y enamorados... como el primer día.

El juez Santiago Pedraz y Elena Hormigos han disfrutado de un paseo en familia por el madrileño barrio de Salamanca. EL ESPAÑOL.

Una pareja sólida

Santiago Pedraz y Elena Hormigos se conocieron en diciembre de 2022. Ambos fueron presentados a través de un amigo en común que también pertenece al gremio jurídico.

Al parecer, el flechazo fue total. La chispa entre ellos fue instantánea y poco tardaron en empezar a quedar juntos. La relación surgió poco después de la ruptura de Pedraz con Esther Doña (47).

Tras algunos encuentros y citas iniciaron una relación sentimental que se consolidó rápidamente. Su historia de amor salió a la luz a comienzos de 2023, y a día de hoy está más que afianzada.

Cabe destacar que Pedraz y Hormigos comparten profesión en el ámbito legal. Él suele llevar casos de gran relevancia y complejidad en la Audiencia Nacional, especialmente delitos de corrupción, terrorismo, delitos económicos y crímenes financieros.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos contrajeron matrimonio en secreto en febrero de 2024. EL ESPAÑOL.

Boda secreta en 2024

Entre los casos más destacados que ha instrumentado Pedraz se encuentran: la caja B del Partido Popular, la muerte de la cámara José Couso en Irak, el caso Afinsa (una estafa piramidal con 200.000 afectados), o el caso Pujol y la investigación por blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Por su parte, Elena Hormigos se dedica a la asesoría jurídica procesal. Actualmente trabaja en el Banco Caminos (CBNK), donde fichó en abril de 2021. Anteriormente ha ocupado puestos similares en Solvia Inmobiliaria y otras empresas como Hipoges Iberia y BBVA.



El año pasado fue el más especial para la pareja. En febrero de 2024 contrajeron matrimonio en secreto, tres meses después de dar la bienvenida a su primer hijo en común, Jacobo.

Una de las pruebas más significativas del amor que se profesan es que los dos se han hecho el mismo tatuaje sobre la piel: un símbolo de infinito que ambos lucen en sus respectivas muñecas.

El juez Santiago Pedraz mantiene una excelente relación con la familia de su pareja, Elena Hormigos. EL ESPAÑOL.

Desde que formalizaron su romance, son contadas sus apariciones en público. En esta ocasión, tal y como publica EL ESPAÑOL en exclusiva, han aparecido tan ilusionados como siempre en un feliz e íntimo reencuentro con los abuelos maternos de su hijo.