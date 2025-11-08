El ambicioso proyecto laboral de Toñi Moreno fuera de la tele: su agencia de representación de artistas junto a dos amigas

La presentadora Toñi Moreno en una fotografía tomada el pasado mes de octubre, en Madrid. Gtres

Hablar de Toñi Moreno (52 años) es hacerlo de televisión, de entretenimiento, de horas en directo. También es Toñi sinónimo de cercanía, de naturalidad, de comunicación y de Andalucía. No en vano, Moreno es una de las presentadoras más queridas de Canal Sur TV.

No solo en el territorio andaluz; también a nivel nacional Toñi se ha hecho con un sello, con una impronta. En la actualidad, la comunicadora está al frente del espacio matutino Hoy en día, donde aborda temas de servicio público, con entrevistas, reportajes y participación ciudadana.

En definitiva, Antonia del Rocío Montserrat -nombre real de la presentadora nacida en El Prat de Llobregat y andaluza de adopción- lo ha demostrado todo en la pequeña pantalla. Ahora, ha decidido ampliar sus miras profesionales y diversificar su fuente de ingresos lejos de la tele.

Toñi Moreno junto a sus amigas y socias de la agencia, Manuela y Carlota.

En esa línea, la presentadora fundó hace unos meses Con Alma Spain, una agencia de representación artística que nace con el objetivo de ofrecer una gestión integral y personalizada a perfiles públicos.

Este nuevo proyecto, que ha puesto en marcha junto a dos amigas, Toñi refleja su compromiso con el talento, la comunicación y la cercanía, tres valores que han marcado su trayectoria en los medios.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Toñi se encuentra "feliz" y "bien acompañada" en esta nueva etapa, en la que combina su faceta empresarial con su trabajo en televisión y su vida como madre.

La agencia, que ya ha comenzado a operar, se centra en el asesoramiento estratégico, la gestión de imagen, las relaciones institucionales y el desarrollo de marca personal de sus representados.

Con Alma Spain, tal y como reza su página web, no es una agencia convencional. Su nombre ya anticipa una forma distinta de entender la representación: con sensibilidad, compromiso y visión a largo plazo.

Toñi Moreno, en una fotografía colgada en la red social de su agencia.

El equipo, liderado por Toñi y sus socias, trabaja para conectar a sus representados con oportunidades en medios de comunicación, eventos, campañas publicitarias y colaboraciones estratégicas.

La idea es acompañar a la personalidad de turno en todas las fases de su carrera, desde la proyección inicial hasta la consolidación de su imagen pública.

Uno de los primeros nombres que ha trascendido como representado por la agencia es Irene Rosales (34), colaboradora y expareja de Kiko Rivera (41).

Toñi ha salido recientemente en defensa de Rosales tras las declaraciones del DJ, mostrando su implicación profesional y su compromiso personal con quienes confían en ella.

"Ella es muy sufridora y lo único que ha hecho es cuidar de Kiko Rivera", ha declarado Moreno en una entrevista recogida por Lecturas.

Pese a este nuevo rumbo empresarial, Moreno no tiene intención de abandonar la televisión. "Seguirá trabajando en programas", asegura a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia. Irene no es el único rostro que compone la cartera de clientas de Toñi.

Otras personalidades de la talla de Lourdes Montes (41), Vanesa Romero (47), Alejandra Osborne (46) o Blas Cantó (34), entre otros. Sea como fuere, en los últimos años, Toñi ha demostrado su capacidad para reinventarse y adaptarse a los cambios del sector.

Desde sus inicios en Canal Sur hasta su consolidación en cadenas nacionales, ha sabido combinar rigor periodístico con empatía, convirtiéndose en una de las comunicadoras más queridas por la audiencia.

Ahora, con Con Alma Spain, traslada esa misma sensibilidad al mundo de la representación. En otro orden de cosas, Moreno vive con plenitud su papel como madre. Su hija Lola (5), nacida en 2020, se ha convertido en el centro de su vida.

La presentadora ha hablado en varias ocasiones sobre la maternidad en solitario, la conciliación y los desafíos de criar a una hija mientras mantiene una carrera activa.

El sueño de la maternidad

La presentadora reconoce que la maternidad le llegó más tarde de lo habitual, a los 46 años, y que recurrió a la ovodonación como vía para cumplir su sueño de ser madre en solitario.

Toñi Moreno, en una fotografía de archivo. Gtres

En entrevistas recientes, Moreno ha subrayado que nunca le ha preocupado el aspecto genético: "Nunca me he planteado si la niña genéticamente es mía o no es mía; madre es la que cría". También ha confesado la dureza y soledad de algunos momentos de la crianza.

En esa línea, ha sostenido que a pesar de los miedos y las dificultades, Lola es ahora su razón de vivir y el centro absoluto de su vida.​

Moreno pone especial énfasis en el cariño y la seguridad emocional de su hija: "Puedo equivocarme en muchas cosas como madre, pero nunca en darle amor y cariño". La periodista quiere educar a Lola en libertad y respeto, para evitarle complejos o sentimientos de culpa, en contraste con su propia experiencia personal.

Además, ha relatado con naturalidad a su hija la ausencia de una figura paterna, asegurando que lo esencial es la familia y el afecto que la rodea.