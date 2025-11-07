Ana Obregón no consigue vender 'El Manantial', su lujosa casa de Mallorca, un año después de salir al mercado

Poco más de un año atrás, a finales de agosto de 2024, El Manantial, la impresionante villa de Ana Obregón (70 años) y sus hermanos en Mallorca, salía a la venta en un portal inmobiliario por 35 millones de euros.

EL ESPAÑOL publicó entonces que los hermanos García Obregón se habían sentido "molestos" al ver que esta información había salido a la luz, pues su intención en todo momento era que la operación se mantuviera en la más estricta intimidad. De hecho, la plataforma retiró el precio del anuncio.

Durante estos más de 365 días, las novedades con respecto a la venta no han dejado de sucederse. Aunque discreta, la familia se ha llegado incluso a pronunciar. "Yo dudé, pero mis hermanos no y hay que respetarlo. Será duro", espetó unos meses atrás la actriz y presentadora.

Ana Obregón, en 'El Manantial.

También se llegó a hablar de que había un comprador muy interesado en El Manantial. Se trataba de un individuo extranjero que habría comenzado la gestión de la compra a través de un contrato apalabrado. No obstante, la impresionante villa de los Obregón en Mallorca sigue sin ser vendida a día de hoy.

Según conoce EL ESPAÑOL, la residencia de Ana y sus hermanos continúa disponible en el mercado inmobiliario. Aunque el precio sigue siendo una incógnita, lo cierto es que todo aquel interesado en El Manantial tiene todavía la posibilidad de ponerse en contacto con el portal de lujo.

De acuerdo a la información que maneja este periódico, el procedimiento para visitar la vivienda ubicada en las islas Baleares es siempre el mismo.

A este portal se le hace saber que en todo momento se presenta la residencia junto a un profesional de la inmobiliaria y uno de los hermanos García Obregón. La situación se repite cada vez que un comprador interesado acude a la villa.

El Manantial se encuentra ubicado en la prestigiosa Costa de los Pinos, en la isla mallorquina de Son Servera. Destaca, entre otros aspectos, por su elegancia y comodidad. Un absoluto lujo enmarcado en más de 6.000 metros cuadrados de parcela.

Entre sus maravillosas estancias destaca especialmente un jardín meticulosamente diseñado, que incluye una fuente de mármol. Además, la casa cuenta con siete suites, cada una con baño privado y vistas al mar.

También así se encuentran en el interior de la vivienda una piscina, una pista de pádel y hasta una zona habilitada para aterrizaje de helicópteros.

Construido a finales de los años 60 por Antonio García Fernández, padre de Ana, este refugio frente al mar ha sido testigo de los veranos más felices -y también de los más dolorosos- de la bióloga y su familia. Y es que El Manantial fue durante décadas el enclave escogido por la actriz para dar la bienvenida al verano.

Ana Obregón es considerada por buena parte de la población española la reina del verano. Mucha gente no concibe la inauguración de la época estival sin el tradicional posado de la televisiva.

Más de tres décadas ha sido Obregón protagonista de portadas de la prensa rosa de nuestro país ataviada con espectaculares piezas de baño. El Manantial, en esta línea, ha sido el enclave de lujo escogido como escenario para su puesta en escena ante los medios. Así, la venta definitiva de la vivienda supondría decir adiós a 33 años de posados, lujo y legado familiar.

Ana Obregón, en su casa de Mallorca.

Cierto es que el fallecimiento de Álex Lequio en el año 2020, y posteriormente el trágico deceso de los padres de la presentadora, Ana María y Antonio, cambió por completo la perspectiva de la familia. De hecho, en los últimos años los Obregón han disfrutado de la casa por separado.

Reconocimientos profesionales

A pesar de que Ana Obregón ha vivido un último año marcado por la venta de su vivienda en Mallorca, lo cierto es que la actriz también ha encarado un 2025 de renombre gracias a diferentes reconocimientos profesionales.

El pasado mes de marzo, la bióloga recibió el Galardón Severo Ochoa al Mérito Sanitario en nombre de la Fundación Álex Lequio. En esta misma línea, el próximo miércoles, 12 de noviembre, la Denominación de Origen La Mancha entregará en el Museo Reina Sofía el Premio de Honor a Ana.

La distinción reconoce, entre otros aspectos, la dedicación de la fundación a la investigación del sarcoma de Ewing, la enfermedad que le arrebató la vida al joven un lustro atrás.

Centrada en su nieta, Ana Sandra

Más allá de los reconocimientos profesionales con motivo de su labor en la Fundación Álex Lequio, la presentadora se encuentra completamente centrada en la crianza de su nieta, Ana Sandra, que llegó al mundo dos años atrás.

En esta línea, según pudo saber EL ESPAÑOL, Ana Obregón decidió que a partir del año que viene, 2026, no expondría más a su nieta en los medios de comunicación. ¿El motivo? La intención de llevar a Anita a Preescolar