Pablo Alborán se sincera como nunca: "Estando en pareja a veces se hace daño sin querer. Es algo que no se me ha curado"

Una semana más, este martes, día 4 de noviembre, se ha emitido una nueva entrega del pódcast de Vicky Martín Berrocal (52 años), A solas con... En esta ocasión, el invitado ha sido Pablo Alborán (36).

El cantante, que se encuentra inmerso en plena promoción de sus nuevos proyectos profesionales -un disco, titulado KM0, y su debut en la serie de Netflix, Respira-, ha aterrizado en el podcast de la diseñadora para hacer un repaso por su trayectoria vital y profesional.

Desde su faceta más personal hasta los momentos en los que el amor ha ocupado un papel fundamental en su vida: Pablo se ha sincerado como nunca en una entrevista -más bien charla- única y especial.

"El amor propio es el primero que hay que trabajar y, después de eso, viene el resto", ha comenzado diciendo el malagueño en la entrevista que le ha hecho Vicky.

La honestidad con la que Pablo Alborán ha hablado de sí mismo y de su forma de ser ha sido única. Sus palabras, su manera de expresarse y su sensibilidad logran transmitir la emoción que siente en cada una de sus frases.

"Soy muy frío, muy práctico y no soy nada detallista", ha confesado.

Y añade: "Si te digo 'te quiero', nadie te lo va a decir como te lo digo yo nunca. No le pongo purpurina a las cosas, las hago de verdad".

En el amor, confiesa el artista que ha sufrido y también ha hecho sufrir. "Incluso teniendo parejas, hay algo que no se me ha curado: creo que siempre he intentado no hacer daño, pero a veces se hace daño sin querer".

Aunque reconoce que el desamor también le ha traído buenas noticias: "El desamor me ha dado discos. Me pongo a escribir como un animal. Me haces una cosita pequeña y te hago cuatro discos. Me recreo", ha reconocido.

"He tenido mucha suerte en el amor. No me gusta hacer el amor sin amor, pero me lo he pasado muy bien. Otra cosa es que no me guste tanto; disfruto cuando hay conexión, es más enriquecedor", comenta mirando a los ojos a Vicky Martín Berrocal.

Para Alborán, la terapia ha sido uno de los mayores retos de su vida, sobre todo cuando tuvo que parar en el año 2016, alegando que no tenía nada que contar, que no había tenido tiempo para vivir.

"Necesitaba estar con mi familia, hablar de mis miedos, verbalizarlos con ellos. Necesitaba poder contarles mis cosas a los míos, que me iban a entender sin la purpurina. Entenderme crudamente y sin juzgarme, sabiendo de dónde vengo", ha expresado.

Pablo Alborán y Vicky Martín Berrocal en el pódcast de 'A solas con...' Youtube

"La terapia es fundamental. Es clave que la gente use la terapia que quiera, pero que se escuche, que se trate, que se cuide. Si tu terapia es hacer deporte o romper mármol, hazlo. Pero haz algo con eso, porque si no, se pudre", añade.

"No importa quién seas, te puedes ir mañana. No importa el dinero que tengas en el banco, la edad que tengas, da igual. Por estadística, da igual. ¿De verdad te vas a comer la cabeza tanto? Y si te la vas a comer, decide cuándo te la vas a comer: 'Me la voy a comer 10 minutos', pero después cambia", ha dicho sin filtros.

Y añade: "Ponte límites. Te lo dice alguien que... yo soy un perturbado, soy alguien que está todo el día dándole vueltas a todo. Te lo cuento porque soy un peligro".

Su asignatura pendiente

Para Pablo Alborán, la familia es una de las cosas más importantes de la vida. Y, en esta ocasión, ha querido dejar claro que hay temas que aún no ha tenido el valor de afrontar, como escribir una canción a su madre.

Pablo Alborán en el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Youtube

"No ha pasado todavía y espero que no pase nunca. No he podido escribirle a mi madre. Será siempre una asignatura pendiente. Me encantaría poder hacerlo, pero no puedo; mi madre está viva y no quiero escribir una canción como si no lo estuviera", ha comenzado diciendo sobre su progenitora.

Y concluye: "Para mí, mi familia es muy importante, muy importante. Lo he dicho mil veces. Pero cuando me siento a escribir, pienso: 'Esta mujer se merece una discografía entera. Se merece todo lo que yo haga'", ha dicho entre lágrimas antes de concluir el pódcast.