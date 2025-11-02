Alberto Herrera y Blanca Llandres, viaje de "desconexión" en Málaga tras su boda en el hotel favorito de Vargas Llosa

Alberto Herrera y Blanca Llandres, en una imagen de sus redes sociales. @blancallandresp

Tras su romántica boda, celebrada el pasado 18 de octubre en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad en Sanlúcar de Barrameda, Alberto Herrera (32 años) y Blanca Llandres (29) no han podido disfrutar de una luna de miel.

Los compromisos profesionales del periodista, hijo de Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60) han impedido que la pareja haya podido irse de viaje de novios.

Sin embargo, han aprovechado el fin de semana para escaparse a la Costa del Sol. Allí, tal y como ha destacado la psicóloga en sus redes sociales, han sacado todo el jugo posible a su "desconexión en Málaga".

Alojados en un resort de 5 estrellas

El lugar elegido para su viaje exprés no es otro que el hotel Finca Cortesin, un resort de cinco estrellas gran lujo situado en Casares.

El establecimiento, con una arquitectura inspirada en las fincas andaluzas, dispone de amplios jardines, 67 suites de entre 50 y 200 metros cuadrados y campo de golf profesional.

También cuenta con un spa de 2.200 metros cuadrados, cuatro piscinas, club de playa, varias canchas deportivas y una variada oferta gastronómica de alto nivel.​

Imagen de la Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, en la localidad malagueña de Casares, que ha compartido Blanca Llandres en sus redes sociales. @blancallandresp

Entre 600 y 800 euros la noche

Dormir una noche en este hotel suele costar entre 595 y 870 euros por noche, según la temporada, en una suite estándar. Eso sí, el precio puede superar los 1.200 euros por noche en los casos de suites de gama alta o en temporada alta.

Ubicado en una de las zonas más exclusivas y solicitadas de Málaga, entre Marbella y Sotogrande, este refugio exquisito con vistas al Mediterráneo se ha convertido en uno de los hoteles más codiciados por personalidades de relevancia internacional.

Algunos ejemplos de las celebridades que han pernoctado en este establecimiento son: el desaparecido escritor Mario Vargas Llosa, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama (64) o el actor estadounidense George Clooney (64).

Un rincón 'blindado'

Barack Obama se alojó en el hotel Finca Cortesin de Málaga en junio de 2022, durante su visita a la provincia para participar en el congreso Digital Enterprise Show (DES Málaga).

Entonces, su estancia fue ampliamente cubierta por la prensa, que destacó las medidas de seguridad y la discreción del complejo, en el que se han alojado Alberto Herrera y Blanca Llandres este fin de semana.

Vargas Llosa, por su parte, estuvo alojado en este lugar en el invierno de 2016. Acompañado de su entonces pareja, Isabel Preysler (74), el escritor y la socialité pasaron varios días juntos en la finca para una escapada romántica celebrando el cumpleaños.

Suite del hotel Finca Cortesin Hotel Golf & Spa, en la localidad malagueña de Casares. Finca Cortesin Hotel Golf & Spa

Esperan su primer hijo

Blanca, aficionada a compartir algunas escenas de su día a día en las redes sociales, ha mostrado a través de las redes sociales algunos retratos de su escapada a Andalucía.

En ella enseña cómo ha avanzado su barriguita de embarazada, que Alberto besa cariñosamente en una de las instantáneas de su último post.

No cabe duda de que la pareja vive momentos especialmente dulces. No solo han formalizado su relación. Pronto se convertirán, además, en padres por primera vez.

Las palabras de Herrera tras su boda

El pasado 20 de octubre, al regresar al trabajo, Alberto Herrera confesaba delante de los micrófonos de Herrera en Cope lo feliz que se siente después de haber jurado amor eterno a su compañera.

"Me he casado", decía visiblemente feliz a sus compañeros. "Hay una frase de San Pablo que leyó mi madre en la misa y es perfecta para el tema de hoy. Y es que todo lo que da sentido a la vida y a la fe es el amor".

En sus primeras declaraciones tras su boda reconocía que "no me esperaba el interés que ha generado todo esto, pero quiero aprovechar para agradecérselo".

Escapada a Málaga

Así, dio "las gracias a todos los medios de prensa y televisión que se acercaron, que estuvieron allí, que han tratado la noticia, por su cariño, por su respeto, por su trato".

Ahora, toca disfrutar de una luna de miel 'a retales', optimizando al máximo el tiempo libre del que disponen los fines de semana. En su afán por descansar y recorrer juntos algunos pueblos del Sur de España se han trasladado a Málaga.

El alojamiento que han elegido para pasar sus días cerca del mar figura entre los mejores resorts de lujo de Europa, por su privacidad y su emplazamiento.

Y es que, desde su inauguración en 2009, Finca Cortesin se ha convertido en refugio de huéspedes tan distinguidos como un expresidente de Estados Unidos o un Nobel de Literatura.

Gastronomía y turismo

Construido al estilo de los cortijos andaluces, sus habitaciones tienen techos de hasta cuatro metros de altura, con paredes blancas, galerías de arcos florales, suelos de terracota en el interior, puertas de madera tallada, artesonados y terrazas con vistas a los jardines, diseñados por el paisajista Gerald Huggan.

Desde una amplia terraza, precisamente, se ha dejado ver Blanca Llandres disfrutando de la gastronomía local, risueña y dejándose captar por su marido.

Otra de las imágenes recoge a Alberto disfrutando de las vistas a la localidad de Casares. Este pequeño pueblo de casas blancas está considerado uno de los municipios más bellos del país por su historia y su impresionante ubicación "colgante" en un cerro. Se encuentra sobre los pliegues de la Serranía de Ronda, a más de 400 metros de altitud.



Ante estampas de tanta felicidad, resulta comprensible que el álbum de fotos de su viaje exprés a Málaga haya legado sumar más de 1.000 likes a las pocas horas de su publicación.